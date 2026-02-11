Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.5 комментариев
Пассажир рейса Пекин – Москва умер после экстренной посадки в Казани
Экстренная посадка в аэропорту Казани произошла из-за резкого ухудшения состояния 38-летнего пассажира на борту международного рейса Пекин-Москва, однако спасти мужчину не удалось.
Самолет, следовавший по маршруту Пекин – Москва, совершил экстренную посадку в Казани из-за того, что одному из пассажиров стало плохо, сообщает ЦСУТ России на транспорте СК России. По предварительным данным, 37-летнему мужчине внезапно стало плохо во время полета. После приземления медики скорой помощи констатировали его смерть.
Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России начало проверку по факту случившегося. В ведомстве сообщили: «Обстоятельства произошедшего устанавливаются». По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, месяц назад пассажир скончался на борту самолета, готовившегося к вылету из аэропорта Саратова. Ранее в сентябре в аэропорту Уфы во время посадки на самолет авиакомпании Nordstar до Иркутска также умер пассажир. А второму пассажиру в том же рейсе оказали медицинскую помощь и выдали справку об отстранении от полетов.
До этого, в мае российский самолет, летевший из Екатеринбурга в Сочи, совершил посадку в казахстанском Актобе из-за ухудшения состояния пассажира, который скончался после приземления.