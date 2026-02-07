В Уфе мужчина напал на студентов и полицейского в общежитии вуза

  • Новость часаГлава МИД Ирана предупредил о возможных ударах по базам США в регионе
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Китай создал микроволновую угрозу против «Старлинка»
    Военный эксперт заявил об «эффекте домино» в результате освобождения Чугуновки
    ВС России нанесли удар возмездия по объектам ТЭК и ВПК Украины
    Экс-посол оценил вероятность возобновления диалога с Японией по Курилам
    Депутат Попов: Операцию возмездия генерал Алексеев спланирует сам
    Уничтоженная ДРГ наемников ВСУ оказалась вооружена автоматами Калашникова
    На Украине заявили об ударе по электроподстанции на 750кВ во Львовской области
    Украина перебросила в Харьковскую область рейнджеров
    МОК отреагировал на свист в адрес израильтян и американцев на открытии Игр
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Для познания Азии одного евразийства недостаточно

    Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища, на которых кочевники выпасают конские табуны. Это небоскрёбы Шанхая и Эмиратов. Это японские и китайские скоростные поезда. Это крупнейшие порты мира. Это 20 университетов в первой сотне мирового рейтинга.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Куда заведет США «явное предначертание»

    Как экспансионизм Трампа уживается с американским же изоляционизмом и почему он находит гораздо больший отклик в американской душе, нежели глобалистский экспансионизм Буша или Клинтонов.

    9 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ненависть Европы захлебнулась в желании говорить

    Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.

    6 комментариев
    7 февраля 2026, 15:31 • Новости дня

    В Уфе мужчина напал на студентов и полицейского в общежитии вуза

    Правоохранители задержали ранившего четырех студентов и полицейского в Уфе

    Tекст: Вера Басилая

    В Уфе задержан подозреваемый в нападении на четверых студентов и полицейского в общежитии высшего учебного заведения, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Мужчина, напавший на четверых студентов и полицейского в общежитии одного из вузов, был задержан в Уфе, сообщила Волк в Max.

    По ее словам, сейчас сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

    Ранее правоохранители в Нижнем Новгороде задержали мужчину, который с канцелярским ножом угрожал работнице пункта выдачи заказов.

    В Москве на Рублевском шоссе подозреваемые в похищении мужчины в Пензе при задержании полицией оказали вооруженное сопротивление, один из них ликвидирован.

    6 февраля 2026, 18:24 • Новости дня
    ЕС решил перекрыть реэкспорт компьютерной техники и радиоаппаратуры в Россию

    Фон дер Ляйен озвучила детали 20-го пакета санкций ЕС против России

    ЕС решил перекрыть реэкспорт компьютерной техники и радиоаппаратуры в Россию
    @ MALTON DIBRA/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия анонсировала 20-й пакет санкций против России, включающий полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти и ограничения для банков.

    Еврокомиссия представила новый пакет ограничительных мер против России, сообщает ТАСС. Ключевым элементом пакета станет полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти, который будет вводиться совместно с партнерами по «группе семи».

    В заявлении председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен уточняется, что санкции распространятся на 43 танкера, занимающихся транспортировкой российской нефти.

    Также документ предусматривает введение ограничений в отношении 20 российских региональных банков и новые запреты на транзакции.

    Помимо этого, планируется ввести эмбарго на экспорт в Россию товаров на сумму 360 млн евро в год – в перечень попали, в частности, резина и тракторы. Санкции затронут и импорт российских металлов, минералов, а также редкоземельных элементов на 570 млн евро ежегодно.

    По словам фон дер Ляйен, в пакет также войдут меры по ограничению экспорта компьютерной и радиоаппаратуры в страны, которые подозреваются в реэкспорте техники в Россию. Еврокомиссия рассчитывает согласовать новые ограничения с государствами Евросоюза в ближайшие три недели, чтобы успеть ввести их к 24 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз обсуждает идею отмены потолка цен на российскую нефть и введения ограничений на морскую транспортировку.

    Кроме того, ЕС рассматривает вариант полного запрета на морские сервисы и ограничения на экспорт удобрений в рамках 20-го пакета санкций против России. При этом Politico узнала, что ЕС задерживает подготовка 20-го пакета санкций.

    Комментарии (32)
    6 февраля 2026, 21:44 • Новости дня
    Баку вручил ноту протеста послу России из-за заявления депутата Госдумы
    Баку вручил ноту протеста послу России из-за заявления депутата Госдумы
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол России в Баку Михаил Евдокимов был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана, где ему вручили ноту протеста.

    В ведомстве уточнили, что причиной стала недавняя публичная позиция первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина относительно вынесенного приговора гражданам Армении в Азербайджане, передает «Газета.Ru».

    В МИД Азербайджана подчеркнули, что подобные заявления расцениваются как попытка подорвать мир и стабильность в регионе, а также нанести ущерб двусторонним отношениям между Азербайджаном и Россией. В официальной ноте протеста Баку призвал Москву принять меры для прекращения «деструктивной деятельности».

    В прошлом году Азербайджан выразил протест России из-за «недружественных действий».

    Комментарии (12)
    7 февраля 2026, 12:49 • Видео
    Такого еще не было: США поссорились с Польшей

    Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 21:12 • Новости дня
    СК раскрыл цель покупки тел умерших из морга в Петербурге

    Заведующий моргом в Петербурге продавал тела для обучения танатопрактиков

    СК раскрыл цель покупки тел умерших из морга в Петербурге
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Скупавшая тела в Александровской больнице фирма использовала их для практического обучения специалистов по подготовке умерших к погребению.

    Следственный комитет сообщил о задержании начальника морга Александровской больницы по подозрению в торговле невостребованными останками, передает РИА «Новости».

    По версии правоохранителей, тела предназначались для изъятия костной ткани и органов, однако отзывы указывают на их использование в учебных целях.

    Представитель коммерческой структуры уговорил патологоанатома предоставлять биоматериал за денежное вознаграждение. Ежемесячно заведующий отделением получал за свои услуги не менее 500 тыс. рублей.

    Покупателем, по данным агентства, выступала компания «Анабиос», которая специализируется на курсах для танатопрактиков. Слушатели высоко оценивали возможность работы с реальными телами, отмечая обилие практики и ясную теорию.

    Против медика возбуждено уголовное дело о превышении полномочий и получении взятки. Представителю фирмы вменяют подстрекательство к должностному преступлению и дачу взятки.

    Ранее сообщалось, что в Ленобласти сотрудник морга похитил 2 млн рублей с банковской карты погибшего военнослужащего из Северной Осетии.

    Комментарии (5)
    6 февраля 2026, 19:12 • Новости дня
    Очевидцы сообщили об обрушении трубы Славянской ТЭС в результате удара
    Очевидцы сообщили об обрушении трубы Славянской ТЭС в результате удара
    @ Артёмка/Wikipedia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Одна из труб на Славянской ТЭС, расположенной на подконтрольной Вооруженным силам Украины территории Донецкой народной республики, обрушилась после удара российских войск, сообщают СМИ.

    «Славянская ТЭС. Труба действительно упала», – передает «Лента.Ру» со ссылкой на Telegram-канал «Изнанка».

    На опубликованных кадрах видно, что большая часть трубы разрушена, а на месте осталась лишь ее основа.

    Ранее на Украине вышли из строя важнейшие энергетические подстанции страны.

    Накануне сообщалось, что ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики.

    Комментарии (3)
    6 февраля 2026, 22:06 • Новости дня
    Исследователи биллиардных систем оценили российскую математическую школу

    Математик Кибкало: Российская математическая школа остается в авангарде мировой науки

    Исследователи биллиардных систем оценили российскую математическую школу
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Математическое образование в России является эталоном работы как с учеными, так и с одаренными школьниками. Многие исследователи из Японии, Австралии и Европы обращаются за экспертизой к российским ученым, заявили в интервью газете ВЗГЛЯД математики Виктория Ведюшкина и Владислав Кибкало. Ранее в Кремле им вручили премии президента в области науки и инноваций.

    «Мы очень горды тем, что получили награду в Кремле из рук президента Владимира Путина. Это подчеркивает ценность поддержки государством фундаментальной науки, без развития которой у нас не будет качественного образования в различных областях, и, соответственно, прикладных разработок», – пояснила Виктория Ведюшкина, доктор физико-математических наук, профессор механико-математического факультета МГУ.

    Коллектив ученых под ее руководством стал лауреатом премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год за работу по фундаментальной математике, посвященной теории биллиардно-подобных систем.

    «Наше открытие позволяет объединить трехмерную топологию, к которой относится гипотеза Пуанкаре, доказанная Григорием Перельманом, с исследованием динамических систем. Уникальность бильярдной модели состоит в ее наглядности и применимости к системам различного типа. Она позволяет построить «мостики» между разными областями научного знания, что способствует большей фундаментальности математики в целом», – пояснила профессор.

    Как отметила Ведюшкина, для развития фундаментальной науки необходимо качественное математическое образование. «В нашей стране оно выведено на высочайший уровень, это мировой эталон взаимодействия с учеными и одаренными школьниками.

    В России существует множество научных центров и школ с разными подходами. Отечественные научные разработки пользуются большим успехом по всему миру,

    многие исследователи из-за рубежа, из Японии, Австралии, европейских стран обращаются за экспертизой к российским математикам», – рассказала она.

    Внимание к результатам исследований на самомо высоком государственном уровне особенно мотивирует ученых. «Отрадно было почувствовать поддержку и внимание лично президента нашей страны, Владимира Путина, ректора МГУ Виктора Садовничего, наших учителей и коллег, близких, членов команды. Это помогало справиться с волнением», – заявил еще один лауреат Владислав Александрович Кибкало, доцент механико-математического факультета МГУ. – «После мероприятия мне вспоминались строчки из песни Владимира Высоцкого: «Только немного завидуешь тем – другим, у которых вершина еще впереди». Вообще, церемония была продумана до мелочей – а торжественность и четкость протокола гармонично сочетались с внимательным и доброжелательным отношением организаторов».

    «Такие эмоции от мероприятия очень созвучны впечатлениям от пути, пройденного нами в науке.

    Работа ведется системно и командно, новые идеи и инициативы получают поддержку в их реализации. Создана связка «государство – общество – научная среда», что очень важно и вдохновляет на новые шаги. Это приглашение к дальнейшей работе, большое доверие страны и ее руководства, а также коллег», – указал математик.

    «Я смотрю на полученную премию, как на оценку труда университета, факультета и его декана, члена-корреспондента РАН Андрея Шафаревича, нашей школы и команды. Много сил, своего времени и энергии вложил научный руководитель, заведующий кафедрой дифференциальной геометрии и приложений мехмата МГУ, академик Анатолий Фоменко. Со второго или третьего курса, когда каждый из нас выбрал свою специализацию – геометрию и топологию – нам придает силы его поддержка и опыт. Мы и сейчас во многом продолжаем учиться математике, ее приложениям», – добавил Кибкало.

    «Наша премия была дана за научные исследования, то есть в первую очередь вклад в саму науку, математику», – пояснил ученый. – «Практическая сторона нашего открытия состоит в применении обобщенных биллиардов к моделированию систем физики, механическим системам движения твердого тела. Также интегрируемые системы оказались удобным модельным классом для эффективного обучения дифференциальных нейросетей. Эта работа продолжается».

    По словам Кибкало, полученные научные результаты позволили апробировать геометрические методы для промышленных задач от компаний-заказчиков. «Они помогают искать дефекты в изделиях, находить границы между объектами на фотографиях и многие другие. Это позволяет отечественной математической школе оставаться на мировом уровне, получать результаты, интересные и ведущим специалистам, и партнерам по прикладным тематикам», – указал спикер.

    Говоря о важности поддержки научных разработок, Кибкало отметил отечественные программы, в рамках которых ученые-математики могут получать поддержку своих исследований. «Математические центры мирового уровня не только поддерживают опытных и молодых ученых, новые и сложившиеся научные коллективы. Они позволяют заинтересованным студентам принимать активное участие в научных мероприятиях, посещать конференции и школы, слушать лекции ведущих ученых, самим представлять свои первые содержательные результаты. Например, такой центр мирового уровня в 2019 году образовали МГУ и два академических института при поддержке правительства», – отметил он.

    При этом поддержка математики не ограничивается столицей. В регионах России активно работают научно-образовательные центры, действуют сильнейшие научные школы, известные много десятилетий.

    «Например, в Нижнем Новгороде работает идущая от академиков Андронова и Понтрягина школа по динамическим системам и нелинейным колебаниям.

    Уже третий год на площадке и при поддержке Международного математического центра «Сириус» мы вместе с этой группой и партнерами из Института проблем механики РАН имени А.Ю.Ишлинского проводим занятия для студентов, аспирантов», – перечислил собеседник. По итогам прошлой школы 26 студентов решили продолжать обучение на кафедре дифференциальной геометрии и приложений мехмата МГУ.

    «Традиция научных школ, включающих много научных поколений – надежная основа для развития науки в стране. Это позволяет объединить опыт и стратегическое видение старших коллег с яркими новыми идеями молодежи, придать им дополнительный вес, а рабочему процессу – необходимую устойчивость», – подчеркнул Кибкало.

    Накануне президент Владимир Путин вручил премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2025 год. Одними из лауреатов стал коллектив ученых в составе Виктории Ведюшкиной, Владислава Кибкало и Глеба Белозерова. Награда присуждена им за открытие и исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем.

    Биллиарды – модели движения материальных частиц на плоскости внутри некоторой ограниченной области, по аналогии с движением шара на бильярдном столе. Они позволяют исследовать классические физические, а в некоторых случаях и квантовые явления, где вместо материальных частиц – квантовые.

    Основным результатом работы коллектива стало открытие обобщенных биллиардных систем, которые авторы назвали «биллиардными книжками», где «листы» – это плоскости, по которым движется частица, переходя с листа на лист, а «корешок» – это общий участок границы плоскостей. За счет того, что форма «листов» может быть принципиально различной, возникает большое разнообразие систем, которое позволяет моделировать гораздо более сложные динамические эффекты различной природы – из математической физики и механики.

    Соединив между собой различные области науки (топологию, теорию динамических систем и гамильтоновую механику) ученым из МГУ удалось создать и развить новое научное направление – топологию интегрируемых биллиардов и сформировать новую научную школу.

    Помимо открытия обобщенных биллиардов коллектив внес вклад в изучение теории интегрируемых систем, в частности систем механики и их аналогов в псевдоевклидовом пространстве (где расстояние между точками может иметь разные знаки), биллиардов в многомерном пространстве, свойств траекторий динамических систем.

    Полученные коллективом результаты уже находят применение в решении фундаментальных и прикладных задач механики и физики, а также используются для обучения нейросетей.

    Комментарии (17)
    6 февраля 2026, 20:46 • Новости дня
    Трамп опубликовал и затем удалил видео с Обамой и его женой в образе обезьян
    Трамп опубликовал и затем удалил видео с Обамой и его женой в образе обезьян
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп удалил видео, в котором на тела обезьян были наложены лица бывшего президента США Барака Обамы и его супруги Мишель.

    Ролик был размещен в соцсети Truth Social и оставался доступен около 12 часов, передает РИА «Новости».

    По данным телеканала CNN, ссылающегося на анонимного высокопоставленного сотрудника Белого дома, публикация произошла по ошибке. Один из сотрудников администрации выложил видео случайно.

    Напомним, Трамп опубликовал видео с Обамой и его женой в образе обезьян. Ролик длился около одной минуты и был посвящен предположениям о якобы подтасовке результатов президентских выборов в США в 2020 году.

    «Президент поступил отвратительно. Каждый республиканец должен это осудить немедленно», – заявили в пресс-службе губернатора Калифорнии, представителя Демократической партии Гэвина Ньюсома.

    Тим Скотт, единственный чернокожий республиканец в Сенате, назвал это «самым расистским поступком, который я когда-либо видел в Белом доме», пишет The Washington Post.

    Ранее Трамп призвал к аресту Обамы по обвинению в попытке госпереворота.

    Комментарии (13)
    7 февраля 2026, 02:27 • Новости дня
    Имущество разработчика системы бронирования Leonardo потребовали передать РФ

    Tекст: Антон Антонов

    Генеральная прокуратура России подала иск с требованием обратить имущество частных владельцев крупнейшего ИТ-разработчика авиаотрасли «Сирена-трэвел» (в том числе системы бронирования билетов Leonardo) в доход государства, сообщили в Никулинском суде Москвы.

    Соответствующее исковое заявление поступило в Никулинский суд Москвы, передает ТАСС.

    В иске Генпрокуратура требует обратить имущество ответчиков в доход государства в рамках мероприятий на основании ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

    В числе ответчиков по делу названы Михаил Баскаков, Иннокентий Баскаков, Расул Сулейманов, Ибрагим Сулейманов, Константин Кива, Артур Суринов, Валерий Нестеров и другие  физические и юридические лица.

    По данным РИА «Новости», среди ответчиков фигурируют следующие юрлица: «Пика Инвестментс Лимитед», «ХДХ-Хотел Девелопмент Холсинг СА», АО «Авиаконсорциум» и еще порядка 45 лиц.

    Предварительное слушание по делу назначено на 18 февраля. Иск был подан в суд 4 февраля.

    Компания «Сирена-трэвел» является крупнейшим поставщиком ИТ-решений для авиационной отрасли России. Ей принадлежит система бронирования билетов Leonardo, которая используется для управления расписанием перелетов и продаж авиабилетов.

    «Иск затрагивает частное юридическое лицо, которое не входит в состав госкорпорации. На работе системы это никак не сказывается», – пояснили в «Ростехе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной 2024 года у разработчика системы бронирования Leonardo прошли обыски. Осенью 2025 года миллиардер Ибрагим Сулейманов был задержан в Москве по подозрению в убийстве; в 2024 он и его брат являлись бенефициарами ИТ-компании «Сирена-трэвел».

    На прошлой неделе авиакомпании России и Белоруссии сообщили о сбое в системе Leonardo, из-за которого были введены ограничения на регистрацию и оформление багажа, а работа сервиса была восстановлена почти за два часа. Транспортная прокуратура начала проверку после инцидента.

    Комментарии (2)
    6 февраля 2026, 15:48 • Новости дня
    Появились кадры с места покушения на генерал-лейтенанта Алексеева
    Появились кадры с места покушения на генерал-лейтенанта Алексеева
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кадры с места покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева опубликованы в Сети.

    На видео видно, как следователи и криминалисты Следственного комитета работают у подъезда жилого дома, где было совершено нападение на высокопоставленного офицера, передает РИА «Новости».

    Сейчас следователи продолжают изучать записи с камер видеонаблюдения, установленных в районе происшествия, а также допрашивают очевидцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестный совершил попытку застрелить генерал-лейтенанта Минобороны, замначальника ГУ Генштаба ВС России Владимира Алексеева в жилом доме Москвы. Офицер получил ранение, но выжил.

    По данным главы комиссии ОП по суверенитету Владимира Рогова, у потерпевшего обнаружили три пули в груди, он находится в тяжелом состоянии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил пожелание скорейшего выздоровления Владимиру Алексееву.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что атака на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева стала новым подтверждением провокационной линии киевских властей, нацеленной на срыв переговоров.

    Комментарии (4)
    6 февраля 2026, 21:38 • Новости дня
    Прославившийся обморожением пениса на Олимпиаде в Пекине лыжник пропустит Игры-2026
    Прославившийся обморожением пениса на Олимпиаде в Пекине лыжник пропустит Игры-2026
    @ Mathias Bergeld/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Финский лыжник Реми Линдхольм, ставший вирусной сенсацией на Олимпиаде-2022 после того, как во время гонки у него замерз пенис, не выступит на зимних Играх-2026 в Италии.

    Спортсмен выбыл из олимпийской команды из-за тяжелой травмы, сообщает New York Post. Линдхольм, которому сейчас 28 лет, получил повреждение на тренировке еще в мае прошлого года. Во время пробежки у него возникли сильные боли в спине, а последующее медицинское обследование выявило стресс-перелом крестца – участка позвоночника в нижней части спины между тазовыми костями. Восстановление затянулось, и спортсмен так и не сумел вернуться в оптимальную форму.

    О своей травме Линдхольм рассказал в соцсетях, отметив, что ему предстоит длительная пауза. В итоге он не попал в состав финской олимпийской делегации, в которую вошли 103 спортсмена.

    Мировую известность лыжнику принес инцидент на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Во время мужской гонки на 50 км, проходившей при экстремально низких температурах, Линдхольм получил обморожение полового органа. Из-за мороза дистанцию сократили до 28 км, однако даже это не спасло спортсменов от последствий холода.

    Позже Линдхольм открыто рассказал журналистам о случившемся, признав, что это был уже второй подобный случай в его карьере. По словам лыжника, самое тяжелое началось после финиша, когда тело начало отогреваться. «Когда части тела начали согреваться, боль была невыносимой», – рассказывал он.

    Несмотря на тяжелые условия, Линдхольм тогда сумел завершить гонку и занял 28-е место, назвав соревнование одним из самых мучительных в своей карьере.

    Олимпийская гонка 2026 года пройдет 21 февраля на лыжном стадионе в Тезеро (Италия). Действующий олимпийский чемпион Александр Большунов не будет защищать титул – ранее его апелляция на участие в Играх в нейтральном статусе была отклонена Спортивным арбитражным судом.

    Комментарии (9)
    6 февраля 2026, 18:59 • Новости дня
    Мерц заявил о готовности ЕС к переговорам с Россией

    Мерц подтвердил готовность ЕС к переговорам с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа готова обсуждать урегулирование конфликта на Украине с Россией, но только по согласованным каналам.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе визита в ОАЭ подчеркнул, что Евросоюз готов к переговорам с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине, однако не намерен создавать дополнительные каналы связи. По его словам, визит советника президента Франции по внешней политике в Москву был согласован с Германией и обсуждался заранее, передает ТАСС.

    «Разумеется, мы всегда готовы вести переговоры и с Россией. В настоящий момент здесь, в Абу-Даби, проходят согласованные с нами консультации – как я уже упомянул, между американским спецпредставителем, правительством Украины и российским правительством», – заявил Мерц. Он добавил, что Германия готова способствовать эффективности переговоров, но не будет открывать параллельные каналы связи.

    Канцлер отметил, что советник ФРГ по внешней политике поддерживает тесный контакт со всеми делегациями. По его словам, конечной целью остаётся скорейшее завершение конфликта на Украине, и Германия продолжит поддерживать украинскую сторону.

    В то же время Мерц выразил осторожный скептицизм по поводу прямых переговоров Европы с Россией. Он подчеркнул, что любые действия будут осуществляться в координации с Украиной и США, а односторонние инициативы, не согласованные с партнёрами, недопустимы.

    Ранее в пятницу стало известно, что экс-президент Финляндии Саули Ниинисте может стать спецпосланником Евросоюза по Украине.

    А вот слова президента Эстонии Алара Кариса о необходимости прямых переговоров с Москвой вызвали недовольство у премьер-министра Эстонии Кристена Михала.

    Накануне сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, однако подготовка разговора займет несколько дней.

    Также накануне СМИ сообщили, что советник президента Франции Эммануэль Бонн посетил Москву и встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым. Кремль не стал ни подтверждать ни опровергать визит советника Макрона в Москву.

    Все больше европейских политиков начинают понимать, что военной победы Украины не будет, а значит, нужно завершать конфликт и договариваться о мире, заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар.


    Комментарии (11)
    7 февраля 2026, 07:28 • Новости дня
    Япония заявила о намерении заключить мирный договор с Россией

    Такаити заявила о намерении Японии заключить мирный договор с Россией

    Япония заявила о намерении заключить мирный договор с Россией
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Курс Токио на решение спора по Курилам и заключение мирного соглашения с Россией остается неизменным, заявила премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

    Такаити выступила на 45-м «Общенациональном съезде с требованием возврата северных территорий», как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. 7 февраля (годовщина подписания Симодского трактата 1855 года) в Японии отмечают как «день северных территорий», передает РИА «Новости».

    «Сейчас состояние отношений с Россией тяжелое. Однако позиция Японии решить вопрос четырех северных островов и заключить мирный договор остаётся неизменной», – сказала премер.

    Такаити отметила, что прошли 80 лет после войны, а мирный договор между странами так и не заключен. Она назвала сложившуюся ситуацию «обидной» и подчеркнула, что правительство Японии тяжело воспринимает отсутствие прогресса по вопросу Курильских островов. Это заявление отличается от высказываний прежних лидеров страны, которые ограничивались выражениями сожаления.

    Такаити также отметила, что японское правительство будет упорно добиваться взаимопонимания с Россией по территориальному вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что территориальная принадлежность южных Курильских островов не должна вызывать сомнений. Москва предупредила, что ужесточение антироссийской риторики Токио и рост сотрудничества Японии с НАТО могут привести к новым рискам.

    Комментарии (28)
    7 февраля 2026, 03:35 • Новости дня
    «Укрпочта» оказалась в центре скандала из-за сексуализации школьниц
    «Укрпочта» оказалась в центре скандала из-за сексуализации школьниц
    @ Укрпочта

    Tекст: Антон Антонов

    Пользователи соцсетей с возмущением отреагировали на фотографии школьниц, размещенные «Укрпочтой» ко Дню всех влюбленных, оператора почтовой связи Украины обвинили в сексуализации школьниц, сообщили украинские СМИ.

    Фото были размещены в рамках кампании ко Дню всех влюбленных, идея которой, как заявили в компании, основывалась на ностальгии по школьным годам, передает РИА «Новости».

    Однако пользователи в соцсетях выразили недовольство, обвинив «Укрпочту» в сексуализации подростков и проведя параллели со скандалом вокруг финансиста Джеффри Эпштейна. В сообщениях пользователей отмечалось, что школьницы выглядят слишком «сексуализированными».

    После того как негативная реакция усилилась, «Укрпочта» удалила одну из публикаций, на которой школьница была изображена в мини-юбке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти 4 февраля предложили разрешить заключать браки с 14 лет в случаях беременности или рождения ребенка. Ирландский журналист Чейз Боуз выразил ужас и недоумение инициативу украинских властей узаконить вступление в брак с 14 лет.

    Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, который является одним из инициаторов документа, объявил, что норма о возможности вступать в брак с 14 лет на Украине будет исключена из документа.

    Комментарии (2)
    7 февраля 2026, 07:50 • Новости дня
    Украина перебросила в Харьковскую область рейнджеров

    Украинские рейнджеры переброшены в Харьковскую область

    Украина перебросила в Харьковскую область рейнджеров
    @ Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Подразделения отдельного рейнджерского полка сил спецопераций Украины переброшены в Харьковскую область.

    «В Харьковскую область для исправления ситуации на фронте переброшены подразделения отдельного рейнджерского полка сил спецопераций Украины, который понес значительные потери в Сумской области», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    На Харьковском направлении российские штурмовые группы продолжили продвижение практически по всем участкам фронта, при этом авиация и расчеты БПЛА «Герань-2» активно наносили удары по позициям ВСУ. Украинские силы сосредоточились на удержании позиций и переброске спецназа, не переходя к активным наступательным действиям.

    В районе Старицы российские подразделения вели зачистку лесного массива, продвигаясь вглубь. На юго-запад от Симиновки «Северяне» заняли два опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 350 м. В районе Волчанских Хуторов российская авиация уничтожила позиции ВСУ, а штурмовые группы продвинулись на 100 м.

    На Хатненском участке фронта авиация уничтожила позиции украинской бригады в районе Колодезного, а штурмовые группы продвинулись на трех участках на 350 м. На Липцовском участке артиллерия и FPV-дроны уничтожали огневые точки и транспорт ВСУ, изменений линии фронта не отмечено.

    На Сумском направлении продолжаются ожесточенные бои, российские подразделения сохраняют темпы наступления при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации. Украинские силы обороняются с помощью массового применения беспилотников и артиллерии.

    В Сумском районе российские штурмовые подразделения продвигаются на семи участках, в Краснопольском – на шести, в Глуховском – на двух, общее продвижение за сутки составило более 900 м.

    На Теткинском и Глушковском участках существенных изменений не было, авиация уничтожила украинские позиции в районе Соляников.

    «За сутки потери противника составили свыше 210 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 110 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» на Харьковском направлении разгромили инженерные подразделения ВСУ.

    Комментарии (4)
    6 февраля 2026, 16:54 • Новости дня
    Международные резервы России впервые превысили 400 млрд долларов
    Международные резервы России впервые превысили 400 млрд долларов
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    По итогам января золотые запасы России выросли до 402,7 млрд долларов, а их доля в международных резервах оказалась самой высокой с 1995 года.

    Объем золотых резервов России достиг 402,7 млрд долларов, передает РИА «Новости». Это рекордное значение для современной истории страны. По итогам января доля золота в международных резервах выросла до 48,3%, что стало максимальным показателем с января 1995 года.

    Ранее Центробанк сообщил, что общий объем международных резервов России на 1 февраля составил 833,6 млрд долларов против 754,9 млрд на 1 января. За месяц вложения России в золото увеличились на 23,3%.

    В январе 1995 года доля золота в резервных активах России составляла 54,8%, однако тогда стоимость золотых запасов была лишь 4,6 млрд долларов. Самая высокая доля золота в резервах наблюдалась на 1 января 1993 года и составляла 56,9%, а минимальный уровень был зафиксирован в июне 2007 года – 2,1%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, международные резервы России достигли нового исторического максимума в январе.

    Комментарии (48)
    7 февраля 2026, 09:09 • Новости дня
    Бронзит отказался адаптировать номинированный на «Оскар» мультфильм для Запада

    Бронзит отказался адаптировать номинированные на «Оскар» «Три сестры» для Запада

    Бронзит отказался адаптировать номинированный на «Оскар» мультфильм для Запада
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Мультипликационный фильм «Три сестры», претендующий на премию «Оскар» в категории короткометражной анимации, был создан без учета западной политической повестки и стандартов, заявил режиссер-аниматор Константин Бронзит.

    Анимационный фильм «Три сестры», номинированный на премию «Оскар», не создавался с учетом специальных требований или политической повестки, заявил режиссер Константин Бронзит, передает ТАСС.

    «Это просто мультфильм. Под какие-то специальные навязанные сверху критерии мы его не подгоняли», – подчеркнул он.

    Бронзит объяснил, что особые требования Американской киноакадемии распространяются только на одну номинацию – «лучший фильм». По словам режиссера, для участия в борьбе за главную награду необходимо, чтобы в картине были представлены расовое разнообразие и меньшинства, однако эти правила не действуют в других номинациях.

    Режиссер отметил, что остальные номинации не подлежат этим ограничениям, и создание «Трех сестер» не было связано с какими-либо требованиями Академии. Он добавил, что мнение об обязательной «повестке» для всех номинируемых фильмов ошибочно.

    «Три сестры» стала уже третьей работой Бронзита, претендующей на премию «Оскар» в категории «лучший короткометражный анимационный фильм». До этого были номинированы его картины «Уборная история – любовная история» и «Мы не можем жить без космоса» – в 2009 и 2016 гг. соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в шорт-лист премии «Оскар» 2026 попали 17 фильмов, созданных с участием россиян.

    Комментарии (9)
    Главное
    Генерал Алексеев пришел в себя после покушения
    Кадры со «спящей» Мелони показали на открытии Олимпиады
    Британцы назвали Макрона «мерзкой лягушкой» за план по Украине
    Венгерский аналитик поразился заявлениям фон дер Ляйен о России
    Под Киевом двое суток не могут потушить склады Порошенко
    «Укрпочта» оказалась в центре скандала из-за сексуализации школьниц
    Умер прапраправнук Пушкина Вячеслав Гуцко

    Вера в «новое золото» обернулась триллионными убытками

    Крупнейшая в мире криптовалюта столкнулась с самым сильным с 2022 года обвалом. Иллюзия того, что биткоин стал новым золотом, способным защитить деньги в период турбулентности, резко рассеялась. А цена этого заблуждения оказалась колоссальна: биткоин подешевел со 120 до 60 тыс. долларов, капитализация упала с 4,3 до 2 трлн долларов. Почему биткоин проиграл золоту? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад ставит Ереван перед выбором смены ориентации

    Москву посетил председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян, который провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. На фоне визита возле посольства Армении в Москве прошла акция протеста, участники которой критиковали политику руководство республики, в том числе в отношении церкви. Есть ли напряженность между Москвой и Ереваном и какими отношения между странами будут в ближайшем будущем? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия ответит на военную угрозу Финляндии и Швеции

    Вместо заявлений о «гипотетической угрозе» со стороны России в Финляндии и Швеции теперь говорят о подготовке к длительному противостоянию. В странах растет интенсивность учений, а население готовят к выживанию в условиях военного противостояния. Формируют ли действия двух государств качественно иную военную угрозу для России на северо-западном направлении и насколько это меняет стратегический баланс сил в регионе? Подробности

    Перейти в раздел

    Китай создал микроволновую угрозу против «Старлинка»

    Система американских низкоорбитальных спутников Starlink («Старлинк»), которую США и ВСУ используют в военных целях, больше не является неуязвимой. По крайней мере, это прямо следует из утечек о новом китайском оружии на новых физических принципах. О чем идет речь и есть что-либо подобное в распоряжении России? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Такого еще не было: США поссорились с Польшей

      Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    • Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

      Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    • Россия и США пресекли маневр Зеленского

      Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации