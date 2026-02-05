  • Новость часаВо Франции сообщили о длительной подготовке Макрона к звонку Путину
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство народов – не лозунг, а локомотив развития

    Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако, Россия, как обычно, пошла поперек стереотипов.

    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Триллион как новая единица исторического времени

    Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Единственный способ эффективно противостоять Трампу

    Один потопленный американский эсминец, одна группа заложников-дипломатов, одни убытки в сотни миллиардов долларов из-за блокады международных торговых путей станут для президента США политической катастрофой.

    5 февраля 2026, 08:52 • Новости дня

    Во Франции сообщили о длительной подготовке Макрона к звонку Путину

    @ Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон намерен позвонить президенту России Владимиру Путину, но подготовка разговора займет несколько дней, сообщил французский источник.

    Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС со ссылкой на французский источник.

    «Подготовка содержательного разговора займет не один день, это точно несколько дней», – отметил собеседник ТАСС. Он добавил, что Макрон нацелен на конкретный результат переговоров.

    Ранее Reuters сообщило, что высокопоставленный французский дипломат находился на этой неделе в Москве для переговоров с российскими официальными лицами.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предпринимаются усилия по возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал заявления Макрона работой на публику.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия и Франция поддерживают рабочие контакты, однако обсуждать что-то значительное в рамках этих взаимодействий пока не приходится.

    4 февраля 2026, 18:04 • Новости дня
    Песков объяснил уход Иванова с должности спецпредставителя президента

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сергей Иванов решил по собственному желанию оставить пост спецпредставителя президента России по вопросам экологии, сообщил пресс-секретарь главы государства.

    Сергей Иванов по собственному желанию покидает пост спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил ТАСС, что Иванов сам изъявил желание уйти с занимаемой должности.

    «Сергей Борисович сам изъявил такое желание, и поэтому был подписан указ», – сказал Песков.

    Ранее Иванов занимал различные посты в администрации президента, а также работал министром обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Иванова от должности спецпредставителя по природоохранной деятельности, экологии и транспорту.

    Также глава государства утвердил Сергея Бажутова и Сергея Табельского на должности заместителей генерального прокурора и освободил их от прежних постов.

    4 февраля 2026, 17:48 • Новости дня
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Сергея Иванова от должности спецпредставителя по природоохранной деятельности, экологии и транспорту.

    Указ президента России Владимира Путина об освобождении Сергея Иванова от должности специального представителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта был опубликован на портале официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости».

    В документе говорится: «Освободить Иванова Сергея Борисовича от должности специального представителя президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта».

    Сергей Иванов родился в Ленинграде, окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета и высшие курсы КГБ СССР. Он начал карьеру в КГБ, после чего занимал руководящие должности в Службе внешней разведки и Федеральной службе безопасности. В 1998 году стал заместителем директора ФСБ. В последующие года был назначен секретарем Совета Безопасности, министром обороны (2001-2007). В период с 2008 по 2011 год занимал должность заместителя председателя правительства РФ.

    С 2011 по 2016 год Иванов возглавлял администрацию президента, а с августа 2016 года занимал пост специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

    4 февраля 2026, 19:29 • Видео
    Переговоры Путина и Си: главное

    «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    4 февраля 2026, 11:19 • Новости дня
    @ ddp/Geisler/Dave Bedrosian/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Сооснователь Telegram Павел Дуров заявил, что поездка во Францию сопряжена с неоправданными рисками, посоветовав пользователям избегать этой страны.

    Основатель Telegram Павел Дуров рекомендовал избегать пребывания во Франции, передает РИА «Новости».

    Его комментарий прозвучал в ответ на пост пользователя в социальной сети, где была опубликована фотография с подписью: «Чем заняться во Франции: 1. Посмотреть на Эйфелеву башню. 2. Уехать».

    Дуров в ответ заявил: «Плохое соотношение риска и выгоды. Список из одного пункта: 1. Держитесь подальше». Таким образом он выразил свою позицию относительно безопасности или привлекательности поездок во Францию.

    Павел Дуров заявил, что Франция является единственной страной, которая уголовно преследует социальные сети за предоставление людям свободы.

    Дуров ранее добился снятия ограничений на выезд из Франции.

    4 февраля 2026, 22:17 • Новости дня
    Reuters сообщило о визите дипломатического советника Макрона в Москву

    Tекст: Катерина Туманова

    Высокопоставленный французский дипломат находился на этой неделе в Москве для проведения переговоров с российскими официальными лицами, сообщили западные СМИ.

    Дипломатический советник французского президента Эммануэль Бонн встречался с официальными лицами в Кремле, передаёт Reuters со ссылкой на информаторов, близких к переговорам. По их данным, Бонн провел переговоры с помощником президента России Юрием Ушаковым. Целью был диалог по ключевым вопросам, прежде всего по Украине.

    В окружении французского президента Эммануэля Макрона ушли от прямого ответа о факте визита дипломата в Москву. «Обсуждения ведутся на техническом уровне в условиях полной прозрачности, в контакте с президентом [Украины Владимиром] Зеленским и основными европейскими коллегами», – ответили в администрации президента Франции.

    В декабре Макрон заявил, что европейцам придется возобновить прямые переговоры с Путиным, если последние усилия США по посредничеству в заключении мирного соглашения с Украиной потерпят крах.

    Во вторник Макрон сообщил журналистам, что предпринимаются усилия по возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным. «Это готовится, и поэтому ведутся обсуждения на техническом уровне. Важно, чтобы европейцы восстановили свои собственные каналы обсуждения», – подчеркнул Макрон.

    Как писала ране газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров назвал заявления Макрона о готовности связаться с Путиным работой на публику. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков указал, что Россия и Франция поддерживают рабочие контакты, однако обсуждать что-то значительное в рамках этих взаимодействий на данный момент не приходится.

    5 февраля 2026, 05:35 • Новости дня
    360kuai: Путин мгновенно отреагировал на нефтяной ультиматум Трампа Китаю

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия в лице ее президента Владимира Путина оперативно ответила на попытки США заставить КНР надавить с помощью санкций, пишут китайские СМИ.

    Президент Владимир Путин поддержал Китай после угрозы президента США Дональда Трампа ввести санкции, передает «Газета.Ru» со ссылкой на 360kuai.

    Глава Белого дома, по данным портала, позвонил в Пекин с требованием немедленно прекратить закупки нефти у России и Ирана. Взамен американская сторона настояла на заключении масштабного соглашения с Венесуэлой. В случае отказа выполнить этот ультиматум Вашингтон пообещал ввести против КНР карательные пошлины для обрушения нефтяных котировок.

    Реакция Москвы оказалась молниеносной: в КНР с визитом прибыл секретарь Совбеза Сергей Шойгу. Эта поездка продемонстрировала, что попытки США усилить давление на партнеров не сработали.

    Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры. До этого президент России Владимир Путин и глава Китая провели видеоконференцию.

    4 февраля 2026, 12:58 • Новости дня
    Путин заявил о лидерстве России в поставках энергоресурсов Китаю

    Путин отметил взаимовыгодное энергетическое партнерство России и Китая

    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия сохраняет уверенное первое место среди поставщиков энергоресурсов в Китай, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Си Цзиньпином.

    Россия стабильно удерживает лидерство по экспорту энергоресурсов в Китай, передает ТАСС. Об этом рассказал президент Владимир Путин во время видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином.

    «Россия – лидер по поставкам в КНР энергоресурсов, наше партнерство в энергетике имеет взаимовыгодный и подлинно стратегический характер», – заявил Путин.

    Глава государства добавил, что Москва и Пекин ведут активный диалог в сфере мирного атома, а также реализуют совместные высокотехнологичные проекты, затрагивающие промышленность и космические исследования.

    Президент России Владимир Путин провел видеопереговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и поздравил его с наступающим Праздником весны.

    Си Цзиньпин подчеркнул, что отношения между Россией и Китаем выходят на новый этап, и назвал Путина дорогим другом.

    Путин назвал всеобъемлющее партнерство России и Китая образцовым.

    4 февраля 2026, 14:52 • Новости дня
    Путин назначил Бажутова и Табельского заместителями генпрокурора России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Путин утвердил Сергея Бажутова и Сергея Табельского на должности заместителей генерального прокурора, освободив их от прежних постов, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    Сергей Бажутов, ранее возглавлявший главное уголовно-судебное управление Генпрокуратуры, и прокурор Кубани Сергей Табельский были назначены заместителями генерального прокурора России, передает РИА «Новости».

    В тексте указа говорится: «Назначить: Бажутова Сергея Александровича – заместителем генерального прокурора Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности; Табельского Сергея Владимировича – заместителем генерального прокурора Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России назначил временно исполняющих обязанности губернаторов в пяти регионах страны.

    Путин поручил прекратить применение наручников к женщинам и детям.

    Генпрокуратура подтвердила новое назначение Натальи Поклонской.

    4 февраля 2026, 13:14 • Новости дня
    Си Цзиньпин призвал создать грандиозный план развития отношений с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Китай и Россия должны совместно разработать новый масштабный план развития двусторонних отношений, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

    Глава КНР подчеркнул значимость момента, отметив: «В этот символический день с удовольствием проведу с вами углубленный разговор по совместной разработке нового грандиозного плана развития двусторонних отношений», передает РИА «Новости».

    Ранее Путин сообщил, что в отношениях России и Китая любое время года – это весна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин начали совместную видеоконференцию.

    4 февраля 2026, 11:50 • Новости дня
    Politico: В ЕС усилилось недовольство позицией Франции по кредиту Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Евросоюза выражают растущее недовольство позицией Парижа, который настаивает на привлечении сторонних государств к выплате процентов по кредиту Киеву в 90 млрд евро, сообщает Politico.

    Страны Евросоюза выразили растущее недовольство позицией Франции по вопросу предоставления Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов ЕС. В среду ожидается очередное заседание послов ЕС по вопросам структуры займа и его условий, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что переговоры об этом кредите были практически завершены еще в конце января, однако Франция настояла на обязательстве взносов от третьих стран, включая Британию, чтобы страны ЕС не несли все расходы по выплате процентов. Один из источников газеты заявил, что Париж проявил большое упрямство в отстаивании своей позиции, что вызвало недовольство других государств.

    Кроме того, обсуждение вопроса о кредите на встрече послов оставалось под вопросом до позднего вечера вторника. Ожидается, что политическое решение, принятое на саммите ЕС в декабре 2025 года, вступит в силу после согласования законодательных процедур и утверждения Европарламентом и Советом ЕС. Киев рассчитывает получить первый транш займа уже в апреле.

    Франция, Греция и Кипр настаивают, чтобы при распределении контрактов для Украины приоритет имели европейские производители.

    Франция выступила против закупки британских ракет Storm Shadow для ВСУ в рамках пакета военной помощи на 90 млрд евро.

    Постпреды стран ЕС на внеочередном заседании в понедельник не достигли компромисса по механизму займа для Украины.

    Политолог Александр Рар объяснил неудачу ЕС в согласовании кредита Украине.

    4 февраля 2026, 12:12 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин начали совместную видеоконференцию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин начали совместную видеоконференцию, сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

    Си Цзиньпин участвует в беседе из Дома народных собраний в Пекине, где располагается китайский парламент, передает ТАСС.

    Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут в среду переговоры по видеосвязи.

    В воскресенье секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сообщил, что Путин и Си Цзиньпин планируют регулярно поддерживать активный диалог в 2026 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина надежным другом, стабильным партнером и союзником России.

    4 февраля 2026, 14:32 • Новости дня
    Французский политик предрек арест Маску в случае явки на допрос

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что власти Франции немедленно задержат Илона Маска, если он явится на допрос, на который его вызвала французская прокуратура после обыска в парижском офисе соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Филиппо в своем сообщении в соцсети X призвал предпринимателя проигнорировать судебную повестку на допрос 20 апреля, передает ТАСС.

    «Илону Маску нужно выбросить в мусорку повестку французского суда на допрос 20 апреля. Совершенно точно ему не следует туда идти», – написал он.

    Политик подчеркнул, что Франция, находящаяся под «евромакронистской оккупацией», больше не является страной, где действует верховенство права. По его мнению, Маска ждет тюремное заключение и последующий арест, как это случилось с сооснователем Telegram Павлом Дуровым.

    Также Филиппо назвал обыск в офисе и расследование в отношении соцсети X «позором для Франции».

    Напомним, Маска вызвали для дачи показаний из-за обысков в офисах Х во Франции.

    Предприниматель назвал обыск в офисе X в Париже политической атакой.

    4 февраля 2026, 12:39 • Новости дня
    Путин назвал всеобъемлющее партнерство России и Китая образцовым

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что «российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие носит образцовый характер».

    «Российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие носит образцовый характер», – сказал Путин в ходе видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что товарооборот между Россией и Китаем третий год подряд превышает 200 млрд долларов, причем этот показатель растет с заметным опережением. По его словам, стороны демонстрируют устойчивый рост экономического взаимодействия даже в условиях изменяющейся мировой конъюнктуры.

    Президент России выразил уверенность, что связи между двумя государствами сохранят прочность и продолжат развиваться в самых разных сферах, несмотря на любые внешние обстоятельства.

    «Хотел бы лично поздравить вас и в вашем лице весь дружественный китайский народ с новым, 2026 годом и наступающим праздником весны, с которым придет год Красной Огненной Лошади, насколько мы знаем. А ей присущи сила, энергия и стремление двигаться вперед. То, что отличает связи между нашими странами вне зависимости от международной конъюнктуры», – сказал Путин, пишет ТАСС.

    «Уверен в их прочности и поступательном развитии во всех областях», – добавил он.

    Ранее Путин сообщил, что в отношениях России и Китая любое время года – это весна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин начали совместную видеоконференцию. Си Цзиньпин и Владимир Путин проводят переговоры по видеосвязи.

    4 февраля 2026, 18:56 • Новости дня
    Путин поручил разработать пособия по русскому языку для школьников из новых регионов

    Tекст: Ольга Иванова

    В ближайшие три года для школьников Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей будут созданы специальные учебные пособия по русскому языку, соответствующее распоряжение дал президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин поручил создать специальные учебные пособия по русскому языку для школьников из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, передает РИА «Новости». Эти материалы должны использоваться в образовательных организациях новых регионов при проведении внеурочных занятий.

    В перечне поручений уточняется, что разработкой пособий займутся Министерство просвещения России совместно с советом при президенте РФ, а также исполнительные органы власти указанных регионов. Основная цель инициативы – развитие и поддержка русского языка как государственного и языков народов России.

    Поручено подготовить доклад о выполнении этой задачи до 1 сентября 2026 года и последующий – до 1 сентября 2027 года. Ответственными назначены министр просвещения Сергей Кравцов, советник президента Елена Ямпольская, руководители ДНР и ЛНР, а также губернаторы Запорожской и Херсонской областей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России поручил разработать рекомендации для университетов по созданию факультетов русского языка и литературы.

    4 февраля 2026, 13:19 • Новости дня
    Путин сообщил о проведении Масленицы в Пекине и китайского Нового года в Москве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В этом году москвичи вновь встретят китайский Новый год, а в Пекине впервые широко отметят русскую Масленицу в рамках культурных обменов, сказал президент России Владимир Путин на переговорах по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином.

    На видеопереговорах с председателем КНР Си Цзиньпином президент России Владимир Путин рассказал о результатах перекрестных Годов культуры между двумя странами, передает ТАСС. Путин отметил, что в Москве и других городах России вновь широко отметят китайский Новый год, и подчеркнул, что это стало хорошей традицией.

    «На днях в Москве, да и в других российских городах вновь широко отметят китайский Новый год, у нас тоже это стало хорошей традицией. А жители и гости Пекина познакомятся с российскими традициями проводов зимы на фестивале «Московская Масленица».

    По словам Путина, завершение Годов культуры и проведение более 400 мероприятий вызвали большой интерес у граждан обеих стран.

    Российский лидер также подчеркнул удовлетворение темпами гуманитарных обменов и сообщил о начале перекрестных Годов образования, которые станут новым этапом в развитии культурных связей между Россией и Китаем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел видеопереговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и поздравил его с наступающим Праздником весны.

    Си Цзиньпин назвал Владимира Путина дорогим другом и отметил новый этап в отношениях между Россией и Китаем.

    Си Цзиньпин и Владимир Путин начали совместную видеоконференцию.

    4 февраля 2026, 11:59 • Новости дня
    CCTV: Путин и Си Цзиньпин проведут видеоконференцию 4 февраля

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут в среду переговоры по видеосвязи, сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

    Отмечается, что встреча состоится во второй половине дня по пекинскому времени, передает РИА «Новости».

    В воскресенье секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сообщил, что Путин и Си Цзиньпин планируют регулярно поддерживать активный диалог в 2026 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина надежным другом, стабильным партнером и союзником России.

