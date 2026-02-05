Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако, Россия, как обычно, пошла поперек стереотипов.0 комментариев
Во Франции сообщили о длительной подготовке Макрона к звонку Путину
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен позвонить президенту России Владимиру Путину, но подготовка разговора займет несколько дней, сообщил французский источник.
Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС со ссылкой на французский источник.
«Подготовка содержательного разговора займет не один день, это точно несколько дней», – отметил собеседник ТАСС. Он добавил, что Макрон нацелен на конкретный результат переговоров.
Ранее Reuters сообщило, что высокопоставленный французский дипломат находился на этой неделе в Москве для переговоров с российскими официальными лицами.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предпринимаются усилия по возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал заявления Макрона работой на публику.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия и Франция поддерживают рабочие контакты, однако обсуждать что-то значительное в рамках этих взаимодействий пока не приходится.