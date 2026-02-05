Во Франции сообщили о длительной подготовке Макрона к звонку Путину

Tекст: Вера Басилая

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС со ссылкой на французский источник.

«Подготовка содержательного разговора займет не один день, это точно несколько дней», – отметил собеседник ТАСС. Он добавил, что Макрон нацелен на конкретный результат переговоров.

Ранее Reuters сообщило, что высокопоставленный французский дипломат находился на этой неделе в Москве для переговоров с российскими официальными лицами.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предпринимаются усилия по возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал заявления Макрона работой на публику.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия и Франция поддерживают рабочие контакты, однако обсуждать что-то значительное в рамках этих взаимодействий пока не приходится.