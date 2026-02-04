Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.2 комментария
NYT: Си Цзиньпин проявил признаки крайней паранойи
Американские разведывательные аналитики связывают масштабные чистки в высшем военном руководстве Китая с психоэмоциональным состоянием Си Цзиньпина.
Си Цзиньпин проявляет признаки крайней степени паранойи, считают аналитики американской разведки, передает RT.
По данным The New York Times, именно этим объясняется недавняя масштабная кадровая чистка в высшем командовании китайской армии. Журналисты отмечают, что для властей США важно понять истинные причины подобных чисток и оценить психическое здоровье китайского лидера, поскольку он оказывает значительное влияние на мировую экономику и возглавляет одну из самых сильных армий в мире.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ближайший соратник председателя КНР Си Цзиньпина оказался замешан в шпионском скандале. Сообщалось, что Си Цзиньпин пытается обновить ряды военных чиновников.
Генерал Чжан Юся стал объектом слухов о потере доверия уже как минимум месяц назад. Против Чжан Юся ведется расследование по двум направлениям: передача секретных данных о ядерной программе США и коррупция.