Соревнования по кёрлингу на Олимпийских играх прервали из-за освещения
Соревнования по кёрлингу среди смешанных пар в групповом этапе на зимних Олимпийских играх 2026 года, которые проходят на стадионе в Кортина-д'Ампеццо, вынуждены были прервать из-за освещения. Оно пропало.
«Кёрлинг: Первая сессия смешанных пар отложена из-за проблем с освещением. В связи с проблемами освещения на площадке игра в первом раунде была временно приостановлена», – сообщили на сайте Игр.
Через несколько минут соревнования возобновились, так как проблемы с освещением были устранены.
«И камни снова вращаются!» – написали там.
