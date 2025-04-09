Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.8 комментариев
Эстония приняла закон о праве топить подозрительные суда
Парламент Эстонии разрешил военным топить суда, угрожающие инфраструктуре
Парламент Эстонии одобрил законопроект, позволяющий военным применять силу против судов, подозреваемых в угрозе подводным кабелям и другим объектам инфраструктуры, сообщает агентство Франс Пресс.
По данным агентства, парламент Эстонии принял законопроект, который разрешает военным и ВМС страны применять силу против любых судов, подозреваемых в намерении нанести ущерб эстонским объектам инфраструктуры. В случае крайней необходимости такие суда могут быть потоплены, передает РИА «Новости».
Законопроект был одобрен эстонским парламентом в среду и направлен на укрепление безопасности страны на море. Чтобы законопроект вступил в силу, его должна подписать президент Эстонии и он должен быть официально обнародован.
Ранее посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что финские власти не опровергли сообщения о непричастности России к инциденту с кабелем EstLink 2. Он добавил, что версии о «российском следе» могут быть инспирированы для усиления присутствия НАТО в Балтийском море.
Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения в причастности России к повреждениям кабелей направлены на создание препятствий для экспорта российской нефти и ограничения судоходства в Балтийском море.
Как писала газета ВЗГЛЯД, попытка обвинить Россию в намеренной порче кабелей на дне Балтийского моря потерпела неудачу, а в западных СМИ обсуждается идея ввести более строгие требования к судам, заходящим в Балтийское море.