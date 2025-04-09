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    Заславский: Ефремов может выходить на сцену, как и Радзинский
    ЕС отказался продлевать торговые преференции для Украины
    Пентагон: Решение о военном присутствии в Европе примут после переговоров с РФ
    Брюссель потребовал убрать Вулина из нового правительства Сербии
    ЕС заявил о нехватке средств для поставки снарядов Украине
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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Овечкин – это русская медиабомба сокрушительной силы

    Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.

    8 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Чем нынешнее противостояние в США похоже на Гражданскую войну

    Россия, в отличие от европейских стран, однозначно поддержала федеральное правительство Линкольна, видя в сохранении единства США, по словам канцлера Горчакова, «существенный элемент всеобщего политического равновесия».

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем принципиальная разница между русскими и американцами

    Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.

    39 комментариев
    9 апреля 2025, 22:45 • Новости дня

    Эстония приняла закон о праве топить подозрительные суда

    Парламент Эстонии разрешил военным топить суда, угрожающие инфраструктуре

    Tекст: Вера Басилая

    Парламент Эстонии одобрил законопроект, позволяющий военным применять силу против судов, подозреваемых в угрозе подводным кабелям и другим объектам инфраструктуры, сообщает агентство Франс Пресс.

    По данным агентства, парламент Эстонии принял законопроект, который разрешает военным и ВМС страны применять силу против любых судов, подозреваемых в намерении нанести ущерб эстонским объектам инфраструктуры. В случае крайней необходимости такие суда могут быть потоплены, передает РИА «Новости».

    Законопроект был одобрен эстонским парламентом в среду и направлен на укрепление безопасности страны на море. Чтобы законопроект вступил в силу, его должна подписать президент Эстонии и он должен быть официально обнародован.

    Ранее посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что финские власти не опровергли сообщения о непричастности России к инциденту с кабелем EstLink 2. Он добавил, что версии о «российском следе» могут быть инспирированы для усиления присутствия НАТО в Балтийском море.

    Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения в причастности России к повреждениям кабелей направлены на создание препятствий для экспорта российской нефти и ограничения судоходства в Балтийском море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, попытка обвинить Россию в намеренной порче кабелей на дне Балтийского моря потерпела неудачу, а в западных СМИ обсуждается идея ввести более строгие требования к судам, заходящим в Балтийское море.

    9 апреля 2025, 00:22 • Новости дня
    Захарова оценила «достижения» фон дер Ляйен словами «слабоумие и отвага»
    Захарова оценила «достижения» фон дер Ляйен словами «слабоумие и отвага»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Антироссийская политика Евросоюза уже обошлась гражданам стран ЕС более чем в 1,3 трлн евро, и если так продолжится, то через 10-20 лет европейцы могут стать голодающими беженцами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «1,3 трлн евро – ровно столько стоили Европейскому cоюзу три последних года «слабоумия и отваги». Русофобия требует денег», – заявила Захарова в Telegram, ссылаясь на исследование газеты «Ведомости».

    По словам Захаровой, Евросоюз сталкивается с серьезными экономическими проблемами, такими как растущая безработица, инфляция и подорожание товаров. Антироссийская политика ведет к снижению роста ВВП. Захарова отметила, что ситуация только усугубляется, создавая кумулятивный эффект экономических проблем.

    «Вы только что ознакомились с достижениями Урсулы фон дер Ляйен и ее команды на посту председателя Еврокомиссии», – заявила Захарова. Она подчеркнула, что экономическая ситуация в Европе становится все более напряженной, и сама экономика «трещит по швам».

    «Если так дальше продолжится, то через 10-20 лет мы будем совместно решать, оказывать ли гуманитарную помощь тому, кто к тому времени будет руководить Парижем, поставить ли заслон от шведов, бегущих с замерзающего полуострова или выдать транш помощи голодающим датчанам», – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия рекомендовала европейцам запасаться водой и продуктами на 72 часа. План (главы европейской дипломатии Каи Каллас  по срочному выделению на военную помощь Украине 40 млрд долларов провалился. Вызывает сомнения и будущее плана главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по выделению на оборонные нужды в течение ближайших четырех лет в рамках всего ЕС 800 млрд евро

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    9 апреля 2025, 12:54 • Новости дня
    Дробницкий: Трамп не готов к расследованию истории с украинским «Стингером»

    Американист Дробницкий: Расследование попытки купить на Украине «Стингер» для покушения на Трампа не доведут до конца

    Дробницкий: Трамп не готов к расследованию истории с украинским «Стингером»
    @ Martin County Sheriff's Office/Wikipedia

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Вашингтоне могут инициировать расследование из-за того, что покушавшийся на Дональда Трампа Райан Рут хотел купить установку «Стингер» на Украине. Но евроатлантическое лобби будет покрывать офис Зеленского, а в США разбирательство приведет к тем силам, с которыми Белый дом пока не готов воевать, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Белый дом и так крайне негативно относится к украинской власти. И ситуация не станет хуже даже если на пуле, которой хотели убить Дональда Трампа, окажется личная подпись Зеленского», – иронично заметил американист Дмитрий Дробнцкий.

    «Но вопрос в том, сможет ли Трамп открыто отвергнуть так называемое американское «глубинное государство» и Евроатлантику вместе с Украиной, или нет. Пока у него это получается не очень хорошо. В этом смысле введение тарифов становится первой проверкой готовности сторон к дальнейшей эскалации», – спрогнозировал собеседник.

    «Если же говорить об истории со «Стингером», то я вижу два сценария. Первый: Трамп давит на Евросоюз и Киев, чтоб те запустили расследование. Все закончится предельно просто: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генпрокурор Украины Алексей Хоменко сделают громкие заявления, но разбирательство вестись не будет. К тому же, они всегда могут все свалить на «российскую дезинформацию», – продолжил спикер.

    «Второй вариант: расследование инициируется в США на уровне Конгресса, ЦРУ и других спецслужб. Разбирательство приведет к тому, что Белому дому придется объявить врагами Америки НАТО, другие евроатлантические структуры, Украину и немалую часть американского истеблишмента, близкого, в том числе, к предыдущему президенту Джо Байдену. Я не вижу готовности Трампа к такому шагу», – признался аналитик.

    Оба варианта, по словам эксперта, весьма вероятны, но они не будут доведены до конца. «В этой связи заявление Трампа-младшего – маркер того, что у президента США есть инструменты давления на евроатлантическое лобби, в которое входит Украина, но пока нет возможности их использовать», – подчеркнул политолог.

    В целом, американский истеблишмент обладает серьезным административно-медийным ресурсом, напомнил он. «После ссоры в Овальном кабинете не меньше половины американских СМИ назвали Трампа предателем демократии, а Зеленского подлинным лидером свободного мира», – заключил Дробницкий.

    Ранее Министерство юстиции Южного округа Флориды сообщило, что 58-летний американец Райан Уэсли Рут пытался приобрести ракетную установку «Стингер» на Украине всего за месяц до ареста по подозрению в заговоре с целью убийства президента США Дональда Трампа, пишет Newsweek.

    Прокуроры утверждают, что в августе 2024 года Рут общался через зашифрованный мессенджер с тем, кого он считал украинцем, имеющим доступ к оружию. «Пришлите мне РПГ или «Стингер», и я посмотрю, что мы можем сделать... [Трамп] – это плохо для Украины», – писал он, добавив, что сделает все, чтобы не допустить победы республиканца на выборах.

    Он также утверждал, что на фронте пропажу оружия «не заметят». По словам прокуроров, Рут прислал собеседнику фотографию самолета Трампа и написал: «Он садится каждый день». Известно также, что Рут посещал Украину и заявлял о желании участвовать в боях против России на стороне ВСУ.

    Дональд Трамп-младший в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), напомнил о неблагодарности офиса Зеленского в отношении США, но назвал куда более серьезным сокрытие Киевом информации о том, что «социопат пытался купить оружие» на Украине, чтобы убить его отца.

    Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале призвал «покарать истинных заказчиков покушения на Трампа. «США потратили на помощь Киеву сотни миллиардов долларов. И что? Теперь американские дебилы покупают у бандеровцев оружие, чтобы убить своего президента! Какой позор!», – написал он.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

    Коментарии (7)
    9 апреля 2025, 20:24 • Новости дня
    ЕС отказался продлевать торговые преференции для Украины

    ЕС отказался продлевать торговые преференции для Украины после 5 июня

    ЕС отказался продлевать торговые преференции для Украины
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз не собирается продлевать торговые преференции для Украины после истечения срока действия временного механизма 5 июня, при этом обсуждаются возможные изменения в соглашение об ассоциации.

    Украинское издание «Европейская правда» сообщило, что Евросоюз не будет продлевать торговые преференции для Украины после 5 июня. Европейский чиновник, близкий к переговорам, подтвердил, что с этого момента автономные торговые мероприятия закончатся. Это означает, что условия торговли вернутся к довоенным, а также прекратятся ограничительные меры, введенные в отношении ряда товарных позиций, передает ТАСС.

    Чиновник отметил, что, несмотря на прекращение действия преференций, рассматривается возможность сохранить льготы для некоторых видов украинского экспорта, таких как сталь. Также ведется обсуждение вероятного изменения соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС для поддержки экономики Киева на взаимовыгодных условиях.

    По словам источника, окончательное решение на этот счет еще не принято, но оно будет основываться на экономических интересах обеих сторон. Обсуждения по этому вопросу продолжаются, и официальный Брюссель пока не делает никаких заявлений по этому поводу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года польские фермеры временно прекратили блокирование границы с Украиной после достижения соглашения с министром сельского хозяйства. До этого на границе Польши и Украины образовалась очередь из 150 грузовиков из-за блокировки КПП польскими фермерами, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, 2025 год разрушил взаимные чувства поляков и украинцев.

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    9 апреля 2025, 17:46 • Новости дня
    Премьер Сербии назвал условие, которое Белград не выполнит ради вступления в ЕС

    Сербский премьер Вулин заявил, что Сербия никогда не вступит в войну с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сербская сторона никогда не станет вступать в войну с российской ради членства в Европейском союзе, заявил премьер Сербии Александр Вулин.

    «Похоже, что единственным условием для вступления в ЕС является война с Россией – и мы не выполним это условие», – цитирует Вулина ТАСС.

    Он добавил, что последние 20 лет Белград выполнял каждое требование Евросоюза, но потом ему заявили, что Украина и Молдавия станут полноправными членами ЕС, хотя эти страны не выполнили ни одного условия.

    Также он заявлял, что в Брюсселе разрабатывается проект по свержению президента Сербии Александра Вучича.

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    9 апреля 2025, 19:12 • Новости дня
    Mysl Polska: Украина стала балластом для США
    Mysl Polska: Украина стала балластом для США
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская проблематика не включена в новые приоритеты американской администрации президента Дональда Трампа, заявило польское издание Mysl Polska.

    «Трамп определил новые приоритеты в геополитике США. Украина стала для США балластом, от которого нужно избавиться как можно скорее», – говорится в материале Mysl Polska, передает РИА «Новости».

    Глава американского государства намерен переложить ответственность за решение украинского вопроса на плечи Евросоюза, в том числе на Францию, Британию и Польшу, отмечается в статье.

    Ранее СМИ писали, что разногласия между США и ЕС из-за вопроса допуска России к SWIFT грозят сорвать зерновую сделку по Черному морю и остановить мораторий на прекращение огня на Украине.

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    9 апреля 2025, 10:29 • Новости дня
    Трамп: США получают от новых пошлин 2 млрд долларов в день

    Трамп заявил о доходах США в 2 млрд долларов в день от пошлин

    Трамп: США получают от новых пошлин 2 млрд долларов в день
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    США ежедневно получают почти 2 млрд долларов благодаря введению зеркальных пошлин на торговых партнеров, что создало устойчивое экономическое положение страны, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что ежедневно страна получает почти 2 млрд долларов благодаря зеркальным пошлинам, передают «Ведомости».

    Глава Белого дома также отметил, что такие доходы создают стабильное и уверенное экономическое положение. По его словам, средства поступают в ранее невиданных объемах. Это привлекает внимание многих стран, которые стремятся заключить торговые сделки с Вашингтоном.

    Он уточнил, что после введения тарифов более 70 стран выразили интерес к переговорам с его администрацией.

    Напомним, глава Белого дома объявил о введении пошлин в отношении иностранных торговых партнеров Америки. В черный список не вошли Россия и Белоруссия.

    Евросоюз рассматривает введение пошлин до 25% на экспорт США в 2024 году, чтобы повлиять на республиканские штаты, поддерживающие президента США Дональда Трампа.

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    9 апреля 2025, 17:59 • Новости дня
    ЕС запросил 2,1 млрд евро прибыли от активов России для Украины

    Еврокомиссия запросила 2,1 млрд евро прибыли от замороженных активов России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Еврокомиссия запросила дополнительные 2,1 млрд евро прибыли от замороженных в центральных депозитариях активов России для поддержки Украины, что станет вторым подобным переводом после первого транша в июле 2024 года.

    Евросоюз запросил еще 2,1 млрд евро прибыли от замороженных российских активов, передает ТАСС. Еврокомиссия отметила, что средства поступят от прибыли, полученной с иммобилизованных активов Центрального банка России, хранящихся в центральных депозитариях ценных бумаг.

    Это станет вторым переводом такого рода после первого транша, предоставленного в июле 2024 года. Полученные средства охватывают доходы, накопленные во второй половине 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия предоставила Украине 1 млрд евро в рамках кредита «Группы семи», который должен быть погашен доходами от замороженных российских активов в ЕС.

    Евросоюз принял решение продолжать санкционное давление на Россию и удерживать ее замороженные активы до завершения военных действий на Украине.

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    9 апреля 2025, 21:04 • Новости дня
    ЕС заявил о нехватке средств для поставки снарядов Украине

    Каллас заявила о нехватке средств для поставки снарядов Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз испытывает сложности с финансированием для поставок 2 млн снарядов Украине, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

    Каллас на пресс-конференции в Брюсселе подчеркнула, что основное препятствие для поставки 2 млн снарядов Украине в 2025 году – это нехватка средств, передает ТАСС. По ее словам, на данный момент Евросоюз обеспечил только 50% от необходимого финансирования.

    «Главное препятствие – деньги, конечно», – заявила Каллас, отвечая на вопрос журналистов. «Все вместе мы уже предоставляем больше 50% необходимого в этом году, но надо еще», – добавила она.

    Ранее планы главы европейской дипломатии Каи Каллас по мобилизации 40 млрд евро на военную помощь Украине провалились из-за разногласий среди стран ЕС и отсутствия поддержки ключевых игроков.

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    9 апреля 2025, 11:15 • Новости дня
    Эстония запретила гражданам с паспортами России участвовать в выборах
    Эстония запретила гражданам с паспортами России участвовать в выборах
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Эстонии Алар Карис подписал закон, запрещающий гражданам третьих стран голосовать на местных выборах, что лишает права голоса проживающих в Эстонии россиян, сообщает гостелерадио ERR.

    Президент Эстонии утвердил законопроект, который лишает граждан третьих стран, включая россиян, права участвовать в местных выборах, указано на портале эстонского телерадио.

    При этом Карис выразил опасения, что принятие этого закона может иметь серьезные последствия для внутреннего мира Эстонии. Он подчеркнул, что такие изменения должны быть тщательно проанализированы и продуманы, чтобы не подорвать единство общества.

    Президент также отметил, что важно обеспечить людям без гражданства доступ к эстонскому гражданству, чтобы они не чувствовали себя изолированными.

    Согласно новым поправкам, только граждане Эстонии и стран Европейского союза смогут голосовать на местных выборах.

    Окончательно лишатся права голоса лица без гражданства, владельцы серых паспортов, с 2025 года. До этого времени они еще смогут участвовать в выборах, однако с осени 2025 года таких прав они лишатся.

    Ранее жителя Эстонии выдворили из страны за флаг ФК «Спартак» с двуглавым орлом.

    Газета ВЗГЛЯД писала о репрессиях русских и граждан прибалтийских государств в Латвии.

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    9 апреля 2025, 19:57 • Новости дня
    ЕС утвердил контрмеры против пошлин США на алюминий и сталь

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постоянные представители стран ЕС одобрили ответные меры против США за введение пошлин на европейский алюминий и сталь.

    Новый набор пошлин вступит в силу 15 апреля, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Еврокомиссии.

    Согласно информации СМИ, контрмеры ЕС вводят тарифы в размере от 10 до 25 процентов на американские сельхозпродукты, древесину и мотоциклы. Эти меры могут затронуть экспорт США в страны ЕС на сумму в 21 млрд евро. Изначально предлагалось ввести пошлины на одежду, яхты, фруктовые соки и орехи. После протестов Франции и Италии из списка был исключен бурбон из-за опасений введения Вашингтоном 200-процентных пошлин на вино, просекко и шампанское.

    Еврокомиссия ранее выступила за введение ответных пошлин на ряд американских товаров, включая мясо, пылесосы и туалетную бумагу.

    Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович сообщал, что первый пакет ответных мер будет введен в действие 15 апреля, а дополнительные последуют 15 мая.

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    9 апреля 2025, 10:10 • Новости дня
    Полянский заявил о попытках Запада сорвать переговоры Москвы и Вашингтона
    Полянский заявил о попытках Запада сорвать переговоры Москвы и Вашингтона
    @ DENIS BALIBOUSE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил о попытках западных дипломатов сорвать переговоры между Россией и США.

    В своем Telegram-канале он указал, что дипломаты из Европы и Британии пытаются сорвать переговоры между Россией и США.

    По словам Полянского, на заседании, запрошенном европейцами, британские и европейские дипломаты резко изменили свою риторику. Они теперь обвиняют Россию в нарушении предлагаемого США перемирия и требуют прекратить огонь на неопределенный срок.

    Он добавил, что если ранее западные дипломаты призывали «прекратить неспровоцированную агрессию и оккупацию и вывести войска», то сейчас их акцент сместился на обвинения в нарушении перемирия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что действия украинской системы противовоздушной обороны привели к гибели гражданского населения в Кривом Роге.

    До этого российское Минобороны заявило, что 5 апреля ВС России нанесли высокоточный удар по месту проведения совещания командиров ВСУ и западных инструкторов в ресторане Кривого Рога, используя ракету в фугасном снаряжении.

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    9 апреля 2025, 13:03 • Новости дня
    Захарова: НАТО планирует двигать фронт на восток

    Захарова заявила о намерении НАТО сдвинуть линию фронта на Восток Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО стремится отодвинуть линию фронта на восток, а действия ЕС рискуют привести к крупнейшему после Второй мировой войны конфликту с участием ядерных держав.

    Захарова заявила, что НАТО не стремится к установлению мира на Украине, сообщает ТАСС.

    Она отметила, что альянс не проявляет инициативу к конструктивным переговорам для заключения мирного соглашения. Захарова подчеркнула слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который, по ее словам, открыто заявил о желании двигать линию фронта с запада на восток.

    Захарова добавила что усиление позиций президента Украины Владимира Зеленского будет поддержано так называемой коалицией желающих, наиболее радикальными членами НАТО, которые стремятся участвовать в конфликте на Украине.

    Как отметила Захарова, они созывают «саммиты, встречи начальников генеральных штабов и при этом не отдают себе отчет в том, что их безрассудные действия могут привести к крупнейшему со времен Второй мировой войны вооруженному конфликту с участием ядерных держав».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, продажи оружия из США выросли на 49 процентов с начала кризиса на Украине. Черногория вступила в новый военный альянс на Балканах. В Германии усомнились в эффективности дронов для обороны НАТО.

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    9 апреля 2025, 09:05 • Новости дня
    Лавров заявил о моральной правоте России перед Западом

    Лавров заявил об убежденности России в своей исторической правоте

    Лавров заявил о моральной правоте России перед Западом
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия убеждена в своей моральной и исторической правоте, а Запад пытается переписать историю, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Сергей Лавров в интервью для проекта «ТАСС Дети», что линия на сохранение памяти о священных моментах истории неизменна и должна передаваться будущим поколениям, передает ТАСС.

    В ответ на вопрос о попытках Запада переписать историю и стремление Европы победить Россию «на поле боя», Лавров подчеркнул, что Россия уверена в своей правоте и будет отстаивать эту позицию.

    Ранее Лавров заявил, что Россия «встряхивает» Запад из-за этих попыток.

    В декабре Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию России по борьбе с неонацизмом и пересмотром истории.

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    9 апреля 2025, 08:41 • Новости дня
    Politico: ЕС хотят ввести пошлины против электората Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз рассматривает введение пошлин до 25% на экспорт США в 2024 году, чтобы повлиять на республиканские штаты, поддерживающие президента США Дональда Трампа, пишет Politico.

    По данным издания, Евросоюз может ввести ответные пошлины против США, передает РИА «Новости».

    Пошлины могут достигать 25% и затронут широкий спектр товаров, включая сельскохозяйственные и промышленные продукты, такие как соевые бобы, мясо, табак, железо, сталь и алюминий.

    Эти меры направлены на то, чтобы ударить по республиканским штатам, которые сильно зависят от экспорта в Европу, и могут затронуть экспорт на сумму 13,5 млрд долларов.

    По данным Politico, под новые пошлины могут попасть товары из Луизианы, Мичигана, Флориды, Канзаса и Небраски, включая соевые бобы, мясо домашних птиц, автомобили и сигареты.

    Напомним, в конце декабря 2024 года Трамп грозил ЕС увеличением торговых тарифов, если Европа не перейдет к «крупномасштабным закупкам» нефти и газа из США. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты назвали действия республиканца «политическим шантажом».

    Однако после тех угроз глава Белого дома все-таки объявил о введении пошлин в отношении иностранных торговых партнеров Америки. Любопытно, что в «черный список» не вошли Россия и Белоруссия.

    Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как в мире отреагировали на тарифную политику Трампа.

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    9 апреля 2025, 14:58 • Новости дня
    Литва обязала министерства сэкономить 140 млн евро на оборону

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правительство Литвы поручило министерствам, кроме Минобороны, в 2026 году уменьшить расходы на 5%, чтобы направить сэкономленные 137,4 млн евро на оборонные нужды.

    Правительство Литвы одобрило решение о сокращении расходов министерств в 2026 году на 5%, что должно позволить сэкономить 137,4 млн евро, сообщает ТАСС. Эти средства планируется направить на увеличение оборонного бюджета страны. Исключением в решении стало только министерство обороны, которое продолжит работать в прежнем режиме без сокращений.

    Министр финансов Литвы Римантас Шаджюс заявил, что мера была принята для поиска дополнительных средств на оборону. Он подчеркнул, что в долгосрочной перспективе общая экономия может достичь 1 млрд евро, хотя конкретный период, за который будет достигнута эта сумма, не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Литве в болоте застрял и впоследствии был вытащен американский броневик. Ситуация с застрявшим бронетранспортером доказала бесполезность американских танков в Прибалтике. В Литве также предложили национализировать завод удобрений для производства пороха.

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