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Прокуратура Польши не успела предъявить обвинения краковскому террористу
Прокуратура Польши продолжит расследование дела о теракте в Кракове, несмотря на то что открывший стрельбу по прохожим мужчина скончался в больнице до официального предъявления обвинений.
Мужчина, открывший огонь из проезжающего автомобиля в центре Кракова, умер на вторые сутки после госпитализации из-за ранений, полученных при задержании, передает РИА «Новости».
По словам представителя польского надзорного ведомства, по закону прокурор должен был предъявить подозреваемому обвинения в понедельник, однако не успел этого сделать из-за смерти фигуранта.
Несмотря на смерть виновника, расследование уголовного дела, возбужденного по статье о терроризме, будет доведено до конца. Правоохранительным органам предстоит выяснить мотивы террориста, детали трагедии и возможные связи нападавшего.
В результате субботней стрельбы в Кракове погибли шесть человек, еще 16 получили ранения, включая сотрудников полиции. Во время обыска в доме нападавшего были найдены тела его родителей и сестры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник полиция Малопольского воеводства сообщила о смерти устроившего стрельбу на Главной рыночной площади Кракова мужчины.
В воскресенье генеральный прокурор республики Вальдемар Журек объявил о возбуждении дела по статье о терроризме.
В субботу премьер-министр Польши Дональд Туск назвал стрельбу в центре Кракова терактом.