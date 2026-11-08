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    Смена декораций в США надувает Лондону щеки
    8 ноября 2026, 13:00 Мнение

    Смена декораций в США надувает Лондону щеки

    Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв

    Программный директор клуба "Валдай"

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    Внутренняя политика в США вступает в полосу хаоса, а Европа во главе с Британией будет пытаться извлечь из этого максимум возможного. Для России новый этап противоречий внутри западного лагеря – это одновременно риск и возможность.

    Риск – потому что склонные к авантюризму европейцы могут втянуть США в действительно опасную с нами конфронтацию. Возможность, поскольку в любом случае ослабляется единство Запада, его крупные страны начинают ставить личную выгоду выше интересов своего сообщества. В любом случае на примере отношений Вашингтона и Лондона видно – постоянного контроля не может быть даже в условиях полной зависимости союзника.

    Нет ничего удивительного в том, что провал Республиканской партии на выборах в американский парламент привел к тому, что это выглядит уже как раскол внутри правящей в этой стране группы. В первую очередь потому, что говорить там о команде объединенных идеей единомышленников невозможно: каждый, как выясняется, только за себя. И вот уже вице-президент США почти открыто говорит, что причина поражения – это провальная война против Ирана, а другие партийные лидеры почти напрямую обвиняют в неприятностях действующего главу государства.

    Однако еще более забавно выглядит то, как неразбериха в США отражается на поведении их ближайших сателлитов. Мы привыкли считать, что есть некий консолидированный Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Да, ходят, да, подчиняют, но внутри этой казарменной системы остается много мест для интриг и противоречий. За последние полтора года мы видели несколько раз, как настойчиво европейцы срывали все попытки США договориться по Украине.

    Сейчас чем более хаотичным становится поведение США, тем больше выкрутасов позволяют себе их «подданные». Особенно британцы, которым сама история велела «до последнего» изображать из себя кукловодов всего западного лагеря. Получается это не всегда удачно, но попытки продолжаются с завидной настойчивостью. И большой вклад в это, надо признать, вносят провалы самих американцев.

    Что все это значит для России и наших интересов? В первую очередь то, что исходить из полной монолитности западного лагеря было бы ошибочно – там всегда есть пространство для раскола. Все-таки стремление понадувать щеки и поиграть на трудностях собственных покровителей – это неизбежная черта поведения государств среднего размера. А контролировать своих союзников полностью не могут даже такие деспотичные хозяева «капиталистического лагеря», как США.

    На днях один из британских таблоидов разместил «сенсационную» новость о том, что руководитель американского МИДа якобы собирается вот-вот подать в отставку и вступить в гонку за президентский пост на выборах 2028 года. И самое примечательное – эта новость сопровождалась оговоркой, что позиция Рубио по Ирану встречена Лондоном с удовлетворением.

    На первый взгляд – полнейшая нелепица, поскольку кто такие, на самом деле, британцы, чтобы оценивать мнение своего главного покровителя? Однако в действительности нельзя исключать – дела внутри западного сообщества настолько запущены, что такая постановка вопроса выглядит вполне серьезно. Не случайно же прямо на следующий день это сообщение принялись опровергать на самом высоком вашингтонском уровне. Во всем происходящем есть как минимум два уровня проблем, понимание которых может быть полезно для российской политики.

    В первую очередь нарастающий во американской политике хаос оставляет массу возможностей для внешнего вмешательства и интриг. Фундаментальное отличие американской политической элиты от остальных состоит в том, что для нее патриотизм – это не абстрактное понятие, а продукт сделки человека и государства: пока она приносит выгоду – все хорошо. Но как только выгоды сокращаются, личное всегда довлеет над общественным.

    А это значит, что манипуляции извне становятся вполне возможными – ведь они завязаны всегда на индивидуальные амбиции и корысть. Сейчас стоит ожидать того, что внешние игроки будут все более активно играть на конфликте внутри американской элиты, поддерживать разных ее представителей ради собственной выгоды.

    И нет ничего случайного в том, что первую скрипку тут попробуют играть как раз англичане. Ведь именно в Туманном Альбионе лучше всего понимают природу американской политической системы, знают ее буквально как свою собственную. И разумеется, презирают американцев так, как только может аристократ презирать стремительно разбогатевшего выскочку.

    Сейчас внутренний кризис в США дает британцам прекрасную возможность не только надувать щеки, но и вполне всерьез «прощупать», что можно получить от Вашингтона в будущем. Ведь все понимают, что длительный цикл смены декораций в американской политике только начинается. Мало сомнений в том, что окружающие сейчас Трампа деятели – это не те, кто будет править Америкой от имени ее народа в ближайшие пару десятилетий.

    В конце концов даже самые толковые из них, вроде того же Рубио, такие же продукты эпохи полного торжества США после завершения холодной войны 1946–1991 годов. От него, не говоря уже о простаке Вэнсе, невозможно ожидать сколько-нибудь творческой долгосрочной стратегии. Для того, чтобы в США появились государственные деятели сравнительно солидного масштаба, им понадобится еще лет 15-20 и полное осмысление заново своей роли и положения в мировых делах.

    В Европе – а Британия сейчас интеллектуальный лидер Старого Света – это прекрасно понимают. Там вообще очень чутко относятся к колебаниям в положении американцев и их отношений с Россией или Китаем. Ведь нет же у нас иллюзий, что президент Финляндии или норвежский премьер стремятся к миру на Украине? Само собой, нет: пару недель назад они просто попробовали найти свою нишу в условиях трамповской «дизельной сделки». 

    И вот тут мы имеем дело с самым важным из того, что показывает ситуация с британскими восторгами по поводу внутренней неразберихи в США. Возможность полного контроля одним государством мыслей и действий другого является, на самом деле, совершенно иллюзорной. Такой контроль может существовать, но только в определенных пределах, которые каждый раз определяются и переопределяются заново.

    Европейские политики могут одновременно лебезить перед Трампом и делать ему вполне ощутимые гадости, заключать тактические соглашения с его противниками. В Берлине, Лондоне или Париже осознают свою геополитическую ничтожность по сравнению с США, но это совершенно не останавливает их от поиска уязвимостей в американской политической системе. 

    Более того, чем ближе крепче становятся торгово-экономические связи между США и Европой, тем больше возможностей у европейцев влиять на внутриполитическую борьбу в Америке. Тем более, что в случае с Британией информационное пространство остается общим, а коммуникация элиты и граждан осуществляется на одном языке.

    По мере поглощения европейской экономики, культуры и политики американскими корпорациями, происходит частичное слияние двух пространств – Европы и США. При этом, те же британцы остаются привержены собственным национальным интересам. Примерно так же, как защищают свои местные приоритеты даже самые дружественные соседи России на пространстве бывшего СССР.

    Думать, что контроль и влияние представляют собой улицу с односторонним движением, было бы ошибочно. Для России, происходящее в отношениях США и полностью зависящей от Вашингтона Европы – это важный урок и полезный для усвоения опыт. 

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