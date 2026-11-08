КСИР не поверил в способность США обрушить экономику Ирана

КСИР: План «Железные ворота» не позволит США обрушить экономику Ирана

Tекст: Дмитрий Зубарев

«План «Железные ворота» – всего лишь игра слов, и американцы не смогут таким образом добиться своей цели: жесткого экономического давления ради обрушения и развала экономики Ирана», – заявил Мохеби, передает ТАСС со ссылкой на Fars.

Он отметил, что США и раньше обещали экономический крах Ирана за две недели, но их прогнозы не сбылись.

О формировании оперативной группы «Железные ворота» (Iron Gate) CENTCOM объявило 7 ноября. Базирующаяся во Флориде структура должна помешать перемещению передовых вооружений, подсанкционных материалов и технологий двойного назначения через Каспийское море и сухопутные границы Ирана, а также перекрыть нелегальные источники доходов страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Центральное командование ВС США создало рабочую группу для противодействия перемещению оружия через сухопутные границы Ирана и Каспийское море.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила о запуске Вашингтоном масштабной кампании экономического давления для разрушения финансовой системы Ирана.

Власти Ирана подготовили различные сценарии для противодействия объявленной Соединенными Штатами экономической войне.