  • Новость часаМИД заявил об исчерпании Евросоюзом рычагов давления на Россию
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    Ольга Андреева Ольга Андреева Парад 7 ноября 1941 года вселил уверенность в Победе

    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия предлагает миру технологическую альтернативу

    Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.

    2 комментария
    8 ноября 2026, 10:58 • Новости дня

    В МИД исключили согласие Европы на перезапуск «Северного потока»

    МИД: Европейский мейнстрим вряд ли допустит перезапуск «Северного потока»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что европейские власти не допустят возобновления работы газопровода «Северный поток».

    «Несмотря на то, что предложения о возможном перезапуске проекта периодически звучат из уст отдельных здравомыслящих европейских политиков, есовский мейнстрим едва ли такое допустит», – приводит слова Масленникова РИА «Новости».

    8 ноября исполняется 15 лет со дня введения в строй первой нитки трубопровода.

    Дипломат добавил, что повторный ввод газопровода в эксплуатацию будет означать признание абсурдности антироссийской политики Брюсселя. По словам представителя ведомства, такой шаг подтвердил бы бессмысленность лишений европейской экономики и простых граждан за последние четыре года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил о курсе Брюсселя на полное прекращение энергетического сотрудничества с Москвой.

    Представитель министерства констатировал отказ властей Германии от поиска истинных инициаторов диверсии на газопроводах «Северный поток».

    Дипломат назвал теракт на магистралях причиной разрушения остатков доверия между Москвой и европейскими странами.

    6 ноября 2026, 03:57 • Новости дня
    Россия приготовила дополнительные меры на случай изъятия активов в ЕС
    Россия приготовила дополнительные меры на случай изъятия активов в ЕС
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Москва приготовила дополнительные меры защиты на случай изъятия Евросоюзом основной части замороженных российских активов, сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

    «Наготове дополнительные меры защиты российских интересов на случай, если основная часть наших активов все же будет изъята. Преждевременно раскрывать их суть считаем нецелесообразным», – сказал дипломат в интервью РИА «Новости».

    Он добавил, что у Москвы есть чем ответить, и этот «болезненный ответ» будет реализован в полном соответствии с принципом взаимности в международных отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский назвал планы Еврокомиссии присвоить российские активы бесперспективными.

    Биричевский заявил о нарушении международного права при попытках Запада переместить российские резервы из депозитария Euroclear в общеевропейские структуры.

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    6 ноября 2026, 10:23 • Новости дня
    Евросоюз и Китай приготовились к торговой войне вопреки недавнему перемирию

    SCMP: Евросоюз и Китай оказались на грани торговой войны из-за экспорта машин

    Евросоюз и Китай приготовились к торговой войне вопреки недавнему перемирию
    @ Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пекин и Брюссель обменялись угрозами и продолжили подготовку к возможному экономическому противостоянию, несмотря на недавнее соглашение о сокращении поставок китайских гибридных автомобилей в европейские страны.

    Пекин и Брюссель не смогли преодолеть разногласия по поводу двусторонних отношений, что поставило под угрозу хрупкое торговое перемирие. Несмотря на заключенную несколько недель назад сделку, стороны активно готовятся к возможной торговой войне, пишет SCMP.

    Власти Китая предупредили о быстрых ответных ударах в случае эскалации конфликта. В свою очередь, Евросоюз приступил к подготовке ускоренных запретов на экспорт.

    Отмечается, что на недавнем мероприятии в Брюсселе представители обеих сторон обменялись угрозами. Напряженность сохраняется, хотя ранее Евросоюз и Китай достигли взаимопонимания по вопросу сокращения поставок китайских гибридных автомобилей в европейские страны более чем наполовину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр внешней торговли и международного сотрудничества Швеции Беньямин Дуса заявил о риске втягивания Европы в торговую войну с США.

    Администрация Белого дома объявила о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о подготовке Евросоюза к возможной торговой войне с Вашингтоном.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    6 ноября 2026, 18:11 • Новости дня
    Финляндия анонсировала новые меры для ограничения въезда россиян

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Финляндии в максимально сжатые сроки готовят дополнительные меры по ограничению въезда граждан России, заявил премьер-министр Петтери Орпо.

    Финляндия подготовит дополнительные меры для ограничения въезда в страну граждан России, рассказал Орпо в интервью телеканалу MTV Uutiset. «Министерство иностранных дел готовит дополнительные меры по ограничению въезда россиян. Сейчас мы готовим эти меры в максимально сжатые сроки», – передает ТАСС слова финского премьера.

    Орпо подчеркнул, что Финляндия стремится повлиять на Европейский союз, чтобы ограничения были приняты на общеевропейском уровне.

    Премьер-министр напомнил, что ограничения на выдачу туристических виз россиянам ввели с начала конфликта на Украине, в том числе для того, чтобы запретить въезд профессиональным спортсменам из России.

    Министр иностранных дел Элина Валтонен также сообщила в соцсетях, что ведомство срочно готовит предложение по изменению резолюции правительства о въезде россиян.

    На следующей неделе в Хельсинки пройдут два матча НХЛ с российскими хоккеистами, 20–21 ноября – соревнования по фигурному катанию, а 27–29 ноября в Руке – этап Кубка мира по лыжным гонкам, где также ожидаются спортсмены из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила с неонацизмом планы Финляндии ограничить въезд российских спортсменов.

    В воскресенье глава МИД Финляндии Элина Валтонен предложила Евросоюзу ограничить въезд для всех российских спортсменов.

    Ранее Петтери Орпо призвал приостановить оформление туристических виз для россиян.

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    8 ноября 2026, 09:42 • Новости дня
    МИД заявил об исчерпании Евросоюзом рычагов давления на Россию
    МИД заявил об исчерпании Евросоюзом рычагов давления на Россию
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны Европейского союза в своем структурном бессилии исчерпали рычаги давления на Россию, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

    Странам Евросоюза становится все труднее договариваться о введении новых секторальных ограничений, передает ТАСС.

    «То, что принятые 12 октября меры против нашей страны официально не стали именовать очередным, 22-м по счету санкционным пакетом, как раз подтверждает данную тенденцию», – заметил Панкин.

    Дипломат подчеркнул, что в текущих условиях Совету ЕС удалось лишь расширить черные списки физических и юридических лиц. По его оценке, это в очередной раз свидетельствует о структурном бессилии евробюрократии. Европейские чиновники уже не могут остановиться в антироссийском запале и начать отыгрывать назад, стремясь сохранить лицо, добавил замглавы МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала трудности Евросоюза при согласовании новых пакетов санкций демонстрацией слабости европейских стран.

    Кроме того, спикер внешнеполитического ведомства пообещала жесткий ответ Москвы на любые попытки Брюсселя усилить давление.

    Также министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отметил отсутствие поддержки дальнейших антироссийских ограничений среди многих государств объединения.

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    6 ноября 2026, 22:45 • Новости дня
    Каллас отказалась обсуждать с Россией и США архитектуру безопасности Европы

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз не намерен обсуждать с Россией и США архитектуру безопасности, но должен участвовать в переговорах по Украине, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    «Я хочу подчеркнуть один принципиальный момент. У нас уже существует европейская архитектура безопасности. НАТО и Европейский союз выполняют каждый свою роль», – сказала Каллас на совместной пресс-конференции с главами МИД Польши и Украины Радославом Сикорским и Андреем Сибигой.

    Глава дипломатии ЕС также в очередной раз потребовала предоставить Евросоюзу место за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зять американского лидера Джаред Кушнер в пятницу допустил расширение трехстороннего формата переговоров по Украине за счет европейских союзников США.

    Он добавил, что Белый дом уже обсудил с европейскими лидерами создание более широкой архитектуры безопасности.

    Вашингтон заявил о подготовке масштабного мирного соглашения.

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    5 ноября 2026, 16:50 • Новости дня
    В Европарламенте потребовали прекратить пытки на Украине

    Греческий евродепутат Франгос потребовал прекратить пытки людей на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Европейского парламента от Греции Эммануил Франгос призвал остановить нарушения прав человека на Украине на фоне сообщений об издевательствах над людьми в секретной тюрьме под Киевом.

    Так Франгос отреагировал на информацию о незаконном удержании людей на объекте Национальной гвардии Украины в селе Петропавловская Борщаговка, пишет РИА «Новости».

    «Более 40 мужчин, включая 14-летнего мальчика, неделями удерживались Национальной гвардией Украины, причем пыткам подвергались даже дети. Нарушения прав человека на Украине должны прекратиться», – написал евродепутат в соцсети.

    Ранее, 2 ноября, у тайной тюрьмы собрались местные жители. Они потребовали освободить людей, которых там избивали и удерживали вопреки закону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг правоохранительные органы Украины установили личности 130 участников протестных акций возле неофициального места содержания людей в Петропавловской Борщаговке.

    Украинский суд поместил под стражу водителя прибывшей к тайной тюрьме скорой помощи. В среду Служба безопасности Украины сообщила о задержании еще двоих протестующих.

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    7 ноября 2026, 21:30 • Новости дня
    Дмитриев ответил на требования Киева о гарантиях безопасности

    Tекст: Мария Иванова

    Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал заявления Владимира Зеленского, который потребовал для Украины гарантий безопасности из-за того, что она не в НАТО.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отреагировал на жалобы Владимира Зеленского об отсутствии у Украины членства в НАТО и гарантий безопасности, передает РИА «Новости».

    «Зачем кому-либо выступать против стабильной системы безопасности в Европе, которая обеспечит прочный мир, сотрудничество и процветание?» – написал глава РФПИ в соцсети.

    Российские власти неоднократно выражали готовность к дипломатическому урегулированию украинского конфликта. В Москве подчеркивают, что для достижения устойчивого мира необходимо устранить первопричины кризиса и учесть интересы безопасности России, а не ограничиваться временным прекращением боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Дмитриев словами из песни Бобби Макферрина ответил на обеспокоенность Европы из-за возможного обсуждения Москвой и Вашингтоном новой архитектуры безопасности в регионе.

    МИД заявил о разрушении прежней архитектуры европейской безопасности кризисом, спровоцированным НАТО и ЕС.

    В пятницу глава европейской дипломатии Кая Каллас отказалась обсуждать с Россией и США архитектуру безопасности в Европе.

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    5 ноября 2026, 22:45 • Новости дня
    На яхте «Андромеда» нашли следы удара после подрыва «Северных потоков»

    Полиция ФРГ: На яхте «Андромеда» нашли следы сильного удара

    Tекст: Вера Басилая

    На яхте «Андромеда», которую задействовали в подрыве газопроводов «Северный поток», обнаружены глубокие царапины и сколы от сильного удара, сообщил свидетель из ведомства уголовной полиции Германии.

    Сотрудник федерального ведомства уголовной полиции ФРГ выступил в Высшем земельном суде Гамбурга. Он показал снимки внешнего осмотра судна, сделанные криминалистами на сухой стоянке фирмы Mola, передает РИА «Новости».

    Повреждения зафиксированы на откидном борту для купания, через который спускаются на воду.

    «Несколько царапин глубиной до двух миллиметров были отчетливо видны при осмотре на месте», – сказал свидетель, отметив, что они стали результатом сильного внешнего воздействия.

    Судебный процесс по делу гражданина Украины Сергея Кузнецова начался в Гамбурге 14 октября. Его обвиняют в координации подрыва «Северных потоков». Планируется более 40 заседаний до середины июня 2027 года.

    По версии следствия, бывший украинский военный вместе с другими военнослужащими по поручению государственных структур разработал план по уничтожению газопроводов. Прокуратура предъявила ему обвинения в соучастии в военном преступлении в виде атаки на гражданские объекты. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сотрудник федерального ведомства уголовной полиции Германии сообщил о плате в 11 тыс. евро за аренду яхты «Андромеда» предполагаемыми диверсантами.

    Высший земельный суд Гамбурга запланировал десятки дополнительных слушаний по делу о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    В прошлом месяце обвиняемый в подрыве «Северного потока» гражданин Украины Сергей Кузнецов отказался от дачи устных показаний в суде Гамбурга.

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    7 ноября 2026, 02:50 • Новости дня
    Мэр Тбилиси Каладзе обвинил западных послов в поощрении беспорядков в Грузии

    Tекст: Антон Антонов

    Дипломатические представители ряда западных государств способствовали насилию и поощряли беспорядки на территории Грузии, заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

    «Конкретные послы были вовлечены в ту беду, которая происходила в стране в течение определенного периода. Они не то чтобы осуждали насилие, наоборот, поощряли подобные факты и способствовали созданию экстремистских организаций, занимающихся насилием. Это были позорные действия, за которыми мы наблюдали, например, со стороны некоторых дипломатов», – заявил Каладзе.

    Для сравнения политик привел ситуацию с протестами в европейских государствах, где общество и власти резко осуждают нападения на сотрудников правоохранительных органов. По его словам, в Грузии профинансированные европейскими странами организации действовали иначе, одобряя броски коктейлей Молотова в полицейских, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе потребовал от западных послов не вмешиваться в работу Конституционного суда.

    Председатель комитета парламента республики по евроинтеграции Леван Махашвили заявил о росте числа недовольных политикой Брюсселя европейских стран.

    В прошлом месяце премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал требование европарламентариев отозвать иск о запрете радикальных оппозиционных партий грубым вмешательством в систему правосудия.

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    5 ноября 2026, 19:12 • Новости дня
    МИД сравнил отказ Венгрии от энергоресурсов из России с выстрелом себе в ногу

    МИД: Отказ Венгрии от энергоресурсов из России станет выстрелом себе в ногу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский заявил, что отказ Венгрии от российских энергоресурсов станет выстрелом себе в ногу и усугубит экономический кризис.

    Заместитель министра подчеркнул, что за публичными заявлениями об отказе от российских энергоресурсов последует усугубление плачевного экономического и социального состояния в европейских странах, передает РИА «Новости». «Это выстрел себе же в ногу», – заявил Любинский.

    Дипломат выразил уверенность, что Венгрия не сможет найти более выгодных предложений, чем те, которые предоставляет Москва. При этом он указал на отсутствие практических шагов со стороны Будапешта для ведения нормального диалога в энергетической и атомной сферах.

    Российская сторона неоднократно заявляла о готовности сесть за стол переговоров и детально обсудить накопившиеся вопросы с венгерским правительством для выработки взаимоприемлемых решений, однако адекватной реакции от европейских партнеров до сих пор не последовало, заключил замглавы МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила о планах отказаться от российских энергоносителей осенью 2027 года.

    В мае венгерские власти стали прорабатывать долгосрочный контракт на поставку газа из Румынии для частичной замены российского топлива.

    В марте Будапешт предложил снять ограничения на поставки углеводородов в Евросоюз из России ради предотвращения резкого скачка цен.

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    7 ноября 2026, 11:18 • Новости дня
    Фицо назвал сфальсифицированным референдум о вступлении Словакии в Евросоюз

    Премьер Словакии назвал сфальсифицированным референдум о вступлении страны в ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что итоги состоявшегося в 2003 году референдума о вступлении республики в Европейский союз были скорректированы для достижения необходимой явки.

    Словакия официально стала частью Евросоюза в 2004 году по итогам всенародного голосования, однако его результаты могли быть недостоверными, передает РИА «Новости».

    «Мы провели референдум, который, если бы не был сфальсифицирован, то не был бы успешным. Разрыв голосов был таким незначительным, что были проведены, по моему мнению, корректировки, чтобы итоги были такими, какими должны были быть, чтобы Словакия одобрила вступление в эту организацию», – заявил Фицо.

    Из десяти референдумов, которые когда-либо проводились в Словакии, признали состоявшимся только голосование о присоединении к Европейскому союзу в мае 2003 года. Тогда официальная явка граждан превысила 52%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности организовать в республике технические консультации по разрешению ситуации на Украине.

    В сентябре глава словацкого правительства выразил сомнение в готовности стран Евросоюза проявить солидарность при военном конфликте.

    В августе Братислава категорически выступила против предоставления украинской стороне особых условий для вступления в Европейский союз.

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    5 ноября 2026, 18:11 • Новости дня
    Мелони призвала ЕС определиться с представителем на переговорах по Украине

    Bloomberg: Мелони призвала усилить координацию ЕС по переговорам по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала страны Евросоюза обсудить, кто должен представлять объединение на переговорах по Украине и какими полномочиями он должен обладать.

    Мелони в своем письме потребовала от Евросоюза определить представителя объединения на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, а также наделить его конкретными полномочиями, пишет Bloomberg.

    По мнению главы итальянского правительства, отсутствие четкого понимания того, кто и на каких условиях уполномочен выступать от имени ЕС, способно подорвать доверие к объединению.

    Мелони предложила поднять этот вопрос на неформальном саммите в Дублине, который пройдет на следующей неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце финский политик Армандо Мема предложил кандидатуру Джорджи Мелони на роль посредника от Евросоюза на возможных переговорах с Россией по Украине.

    Джорджа Мелони призвала страны Евросоюза согласовать единую позицию и назначить общего представителя для мирных переговоров по Украине.

    Летом премьер-министр Италии поддержала идею мирных переговоров для урегулирования ситуации.

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    5 ноября 2026, 12:25 • Новости дня
    Украинский историк высмеяла заявления Киева о силе и единстве Европы

    Историк Гавришко иронично ответила на заявления Киева о единстве Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский историк Марта Гавришко с иронией отреагировала на заявление Владимира Зеленского о превосходстве единой Европы над Россией, указав на тотальную военную зависимость Евросоюза от США.

    Владимир Зеленский ранее заявил о многократном превосходстве объединенной Европы над Россией, однако эти слова вызвали критику на самой Украине, передает ТАСС.

    «Повторяйте за мной: «Мы сильны!» «Европа сильна!» Постойте, постойте, постойте… Трамп, нет! Не выводи войска! Мы имели в виду – сильны духом, а не в военном плане самостоятельны!» – написала Гавришко.

    Историк подчеркнула бессмысленность призывов Зеленского к европейскому единству на фоне нежелания Венгрии и Чехии помогать Киеву с погашением кредитов. Гавришко добавила, что Евросоюз представляет собой 27 стран с разными мнениями и один огромный счет, который никто не готов оплачивать, а сила европейцев сохраняется исключительно за спинами американцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список экстремистов и террористов) признал критическую зависимость Киева от американской помощи в сфере систем раннего предупреждения о воздушных угрозах.

    В прошлом месяце глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поспешно ушла с заседания Европарламента во время выступления словацкого депутата Милана Угрика с критикой финансирования Украины.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о серьезных финансовых трудностях государств Европы из-за оказания помощи киевским властям.

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    6 ноября 2026, 15:53 • Новости дня
    ЕС заподозрил хищение 111 млн евро после крушения поездов в Испании

    Pais: ЕС заподозрил хищение 111 млн евро после крушения поездов в Испании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская прокуратура инициировала проверку возможного нецелевого использования средств Евросоюза, выделенных на железнодорожную инфраструктуру, после катастрофы в испанской провинции Толедо.

    Проверка касается субсидии в размере более 111,6 млн евро, предоставленной Евросоюзом в июне 2024 года на обновление железнодорожной инфраструктуры, повышение безопасности движения и модернизацию систем связи на высокоскоростной линии Мадрид – Севилья, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Pais.

    В пятницу утром сотрудники гражданской гвардии Испании прибыли в штаб-квартиры государственного оператора железнодорожной инфраструктуры ADIF, государственного агентства железнодорожной безопасности и Счетной палаты для запроса необходимой документации.

    Расследование началось по инициативе прокуратуры ЕС после катастрофы 28 октября в муниципалитете Урда, в результате которой погибли 69 человек. Аналогичная проверка уже проводится в связи с другой железнодорожной аварией, произошедшей в январе 2026 года в провинции Кордова, где погибли 46 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших при столкновении поездов в провинции Толедо достигло 74 человек.

    Председатель правительства Испании Педро Санчес пообещал установить причины железнодорожной катастрофы.

    Предварительной причиной трагедии назвали человеческую ошибку.

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    5 ноября 2026, 18:40 • Новости дня
    Лидеры стран Вишеградской группы поддержали процесс расширения Евросоюза

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты Словакии, Венгрии, Чехии и Польши на саммите Вишеградской группы в Тренчине с участием главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен выступили за расширение сообщества, сообщил глава словацкого государства Петер Пеллегрини.

    «Политика расширения должна и далее оставаться в центре нашего внимания. Существует реальный шанс, что уже в 2027 году будет выработан договор о вступлении Черногории в ЕС. Верим, что эта страна сможет стать членом сообщества в 2028 году», – цитирует Пеллегрини ТАСС.

    При этом он подчеркнул необходимость выполнения всеми странами-кандидатами всех условий для членства без исключения. Такую же позицию выразили другие участники саммита, включая председателя Еврокомиссии.

    На встрече также обсуждалась оптимизация стоимости энергоресурсов в Европе для обеспечения конкурентоспособности промышленности и реакция европейских государств на закупку США энергоносителей у России. Президент Чехии Петр Павел отметил полное единство позиций участников саммита по всем вопросам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Марта Кос сообщила о возможности подписания договора о вступлении Черногории в Евросоюз в июне 2027 года.

    В среду Европейская комиссия разработала новый план присоединения Киева к объединению с сокращенными целевыми показателями.

    В прошлом месяце председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен столкнулась с сопротивлением Германии и Франции из-за идеи оформить для Канады статус ассоциированного члена.

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    Авиаудар уничтожил базу отряда БПЛА ВСУ «Птицы Мадяра» в Харькове
    Долгожительница из США назвала русские корни причиной долголетия
    Россиянам разрешили устанавливать самозапрет на звонки из-за рубежа

    Россия может стать газовой опорой для Ирана

    Иран очень хочет покупать российский газ, хотя сам является вторым в мире государством по его запасам. Голубое топливо из России необходимо Ирану для собственных нужд и для перепродажи в соседние страны. Почему Тегеран не может обеспечить себя газом самостоятельно, и куда он собрался экспортировать российский газ? Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

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    Ночной разгром объектов ВСУ в Киеве доказал превосходство российского оружия

    Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по военным и инфраструктурным объектам в Киеве и за его пределами. Это была одна из самых скоординированных атак. Как говорят эксперты, главное отличие этих ударов заключается в смене тактики и применяемого вооружения. Кроме того, возможности достигать столь защищенных целей в самом Киеве указывают на явное технологическое превосходство российского оружия над западными противоракетными комплексами. Подробности

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    Европа скрестила русофобию с аэрофобией

    Европейская авиация не может взлететь: регион скован сообщениями о лжеминировании самолетов. Предупреждения о взрывах поступают во многих странах: от Чехии до Франции. При этом местная пресса уже нашла в происшествии «русский след» – якобы лжеракты устроила то ли экстремистская организация из России, то ли некий «Андропов». Во что обойдется Евросоюзу воздушная неразбериха и для чего Брюссель пытается отыскать след Москвы там, где его нет? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Мужское здоровье после 40 лет: какие обследования пройти, анализы, питание и профилактика

      После 40 лет мужчинам особенно важно контролировать артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина, массу тела и другие факторы риска хронических заболеваний. При этом ежегодно сдавать «все гормоны» или ПСА только из-за возраста не требуется: набор исследований зависит от возраста, жалоб и индивидуальных рисков. Разбираемся, какие обследования нужны мужчинам после 40 лет, что входит в диспансеризацию, когда проверять простату и тестостерон, как скорректировать питание и сколько физической активности необходимо для сохранения здоровья.

    • Здоровье женщины после 50 лет: менопауза, питание, обследования и профилактика заболеваний

      После 50 лет в организме женщины происходят возрастные и гормональные изменения, которые могут влиять на самочувствие, сон, обмен веществ, состояние костей и сердечно-сосудистой системы. Одним из главных этапов этого периода становится менопауза, связанная со снижением выработки эстрогенов. При этом поддерживать здоровье после 50 помогают не только питание и физическая активность, но и регулярные профилактические обследования. Разбираемся, что происходит с организмом женщины после 50 лет, как меняются питание и нагрузка, какие обследования важно не пропускать и когда симптомы менопаузы стоит обсудить с врачом.

    • Открытки с Днем матери 2026: красивые картинки, поздравления и готовые подписи для мамы

      День матери в России в 2026 году отмечают 29 ноября. К празднику мамам и бабушкам можно отправить красивую открытку, теплое поздравление в сообщении или подписать бумажную карточку от руки. ВЗГЛЯД собрал открытки с Днем матери 2026 года, готовые поздравления от дочери и сына, короткие подписи, четверостишия и идеи для тех, кто хочет сделать открытку своими руками.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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