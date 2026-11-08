Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
В МИД исключили согласие Европы на перезапуск «Северного потока»
МИД: Европейский мейнстрим вряд ли допустит перезапуск «Северного потока»
Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что европейские власти не допустят возобновления работы газопровода «Северный поток».
«Несмотря на то, что предложения о возможном перезапуске проекта периодически звучат из уст отдельных здравомыслящих европейских политиков, есовский мейнстрим едва ли такое допустит», – приводит слова Масленникова РИА «Новости».
8 ноября исполняется 15 лет со дня введения в строй первой нитки трубопровода.
Дипломат добавил, что повторный ввод газопровода в эксплуатацию будет означать признание абсурдности антироссийской политики Брюсселя. По словам представителя ведомства, такой шаг подтвердил бы бессмысленность лишений европейской экономики и простых граждан за последние четыре года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил о курсе Брюсселя на полное прекращение энергетического сотрудничества с Москвой.
Представитель министерства констатировал отказ властей Германии от поиска истинных инициаторов диверсии на газопроводах «Северный поток».
Дипломат назвал теракт на магистралях причиной разрушения остатков доверия между Москвой и европейскими странами.