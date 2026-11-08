МИД: Европейский мейнстрим вряд ли допустит перезапуск «Северного потока»

Tекст: Дарья Григоренко

«Несмотря на то, что предложения о возможном перезапуске проекта периодически звучат из уст отдельных здравомыслящих европейских политиков, есовский мейнстрим едва ли такое допустит», – приводит слова Масленникова РИА «Новости».

8 ноября исполняется 15 лет со дня введения в строй первой нитки трубопровода.

Дипломат добавил, что повторный ввод газопровода в эксплуатацию будет означать признание абсурдности антироссийской политики Брюсселя. По словам представителя ведомства, такой шаг подтвердил бы бессмысленность лишений европейской экономики и простых граждан за последние четыре года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил о курсе Брюсселя на полное прекращение энергетического сотрудничества с Москвой.

Представитель министерства констатировал отказ властей Германии от поиска истинных инициаторов диверсии на газопроводах «Северный поток».

Дипломат назвал теракт на магистралях причиной разрушения остатков доверия между Москвой и европейскими странами.