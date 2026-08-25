Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.4 комментария
Фицо исключил ускоренное вступление Украины в Евросоюз
Фицо: Словакия не допустит ускоренного вступления Украины в ЕС
Братислава выступает категорически против предоставления украинской стороне особых условий и ускоренной процедуры для вступления в Европейский союз, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Фицо подчеркнул, что украинская сторона не сможет опередить Черногорию, Сербию и Албанию в процессе евроинтеграции, передает РИА «Новости».
«Правительство Словакии поддерживает каждого, кто заинтересован в членстве в Европейском союзе с условием, что выполнены все условия. Это означает: никаких исключений, никаких коротких путей. Это касается и Украины», – заявил политик по итогам переговоров с главой Европейского совета Антониу Коштой в Братиславе.
Президент Словакии Петер Пеллегрини также отметил недопустимость двойных стандартов для кандидатов в ЕС.
Ранее Владимир Зеленский настаивал на принятии страны в объединение в 2027 году, однако европейские лидеры неоднократно указывали на необходимость масштабных реформ.
Глава евродипломатии Кая Каллас ранее признавала неготовность стран-членов назвать точную дату вступления Киева в блок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо предрек противодействие вступлению Киева в Евросоюз из-за финансовых опасений. Ранее политик пообещал заблокировать любые попытки украинской стороны обойти стандартные условия европейской интеграции.
Для получения статуса ассоциированного члена ЕС глава словацкого правительства потребовал от киевских властей реальных шагов к мирному урегулированию конфликта.