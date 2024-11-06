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    Республиканцы становятся «партией прогресса», представляющей интересы технологических корпораций и привлекающей поддержку с их стороны. Молодые республиканцы «технологического призыва» отходят от представлений о внешней политике эпохи Рейгана.

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    Игорь Макаров Игорь Макаров У устойчивости России к западным санкциям есть три причины

    Фактически санкционеры сделали то, чего российские власти не могли добиться предыдущие три десятилетия: ограничили отток капитала из страны. Это естественным образом конвертировалось в рост инвестиций. В основном отсюда и аномальное ускорение экономического роста.

    9 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Человек, переживший войну, не должен быть удобным

    Некоторые люди – и я в том числе – слишком нежные, чтобы постоянно сталкиваться с реалиями войны. В итоге мы имеем ощутимое количество людей, которые сталкиваются с теми или иными психологическими проблемами. В основном с депрессией.

    3 комментария
    6 ноября 2024, 09:37 • Новости дня

    Рогов обнаружил британский след в планах ВСУ по захвату ЗАЭС

    Рогов отметил участие Британии в планировании операции ВСУ по захвату ЗАЭС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил о британском влиянии в планировании операции ВСУ по захвату Запорожской АЭС, которую ранее успешно пресекли российские военные.

    Ранее генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что российские подразделения в октябре сорвали планы украинской операции под кодовым названием «Короткое замыкание» по захвату ЗАЭС.

    Рогов заявил о британском участии в разработке операции ВСУ по захвату Запорожской АЭС, сообщает РИА «Новости». Он отметил, что в операции, которую российские военные сорвали, прослеживается почерк британских спецслужб. «В разработке операции по захвату Запорожской АЭС слишком отчетливо прослеживается британский почерк. Именно британские спецслужбы специализируются на форсировании водных преград и захвате стратегических объектов повышенной опасности», – сказал Рогов.

    Рогов также подчеркнул, что украинские вооруженные силы рассматривают Запорожскую АЭС как плацдарм для ведения военных действий против России. По его мнению, киевский режим использует ядерный объект для шантажа европейского сообщества.

    Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны Игорь Кириллов заявил, что гипотетические последствия крупной аварии на Запорожской АЭС могут быть сравнимы с чернобыльской катастрофой.

    5 ноября 2024, 14:30 • Новости дня
    Рогов: Россия формирует плацдарм для масштабного наступления в Запорожской области

    Член ОП Рогов спрогнозировал наступление на Гуляйполе и Орехов с востока и севера

    Рогов: Россия формирует плацдарм для масштабного наступления в Запорожской области
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Успехи России на Ореховском, Времевском и Южно-Донецком направлениях позволяют сформировать плацдарм для будущего освобождения Запорожской области. На этом фоне применение авиационных бомб ФАБ-500 призвано не дать противнику укрепить здесь оборону, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Владимир Рогов. Ранее Россия нанесла удары по бронетехнике и живой силе ВСУ в Запорожской области с помощью бомб с ФАБ-500 с УМПК.

    «Россия системно наносит удары по скоплению оборонительных сооружений противника на Запорожском направлении. И последние прилеты с использованием ФАБ-500 – не исключение», – пояснил Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП.

    «Кроме того, в последнее время ВСУ проявляют здесь повышенную активность. Мы наблюдаем попытки возведения новых укреплений, наскоки на Работино. Таким образом, удары с помощью ФАБ должны были охладить пыл оппонентов, вынудить их прекратить наращивание интенсификации действий на данном направлении фронта», – отмечает он.

    Между тем Рогов напоминает: за последний месяц Россия добилась немалых успехов на южных участках линии боевого соприкосновения. «Складывающаяся на Ореховском и Времевском направлениях ситуация благоволит нашим бойцам в тактическом плане. Формируется плацдарм для возможного наступления на Гуляйполе с востока и севера, где оборона противника налажена крайне слабо», – акцентирует собеседник.

    «Вполне возможно, что в будущем российское командование и решится на проведение масштабного наступления именно здесь. Тем более что активизация на данном участке открывает широкие возможности и в рамках освобождения Орехова, что грозит для ВСУ значительным ухудшением положения в Запорожской области», – полагает спикер.

    «Украинское руководство это хорошо понимает. Местное командование видит, что Гуляйполе уже превратилось в огневую зону: наши артиллеристы хорошо простреливают окраины населенного пункта. Поэтому противник спешно пытается создать здесь новые укрепрайоны, причем прямо в городской застройке, что, мягко говоря, не очень нравится местным жителям», – заключил Рогов.

    Ранее Россия нанесла массированные удары по бронетехнике и живой силе ВСУ в Запорожской области с помощью бомб ФАБ-500. Как сообщил Рогов ТАСС, обстрелы проходили преимущественно в районе Орехова, Новодониловки и Малой Токмачки. По его оценке, операция должна значительно ослабить возможности ВСУ в регионе.

    При этом за последнее время Россия достигла немалых успехов на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Так, в пятницу группировка «Центр» освободила Кураховку в ДНР. Газета ВЗГЛЯД писала, что данный населенный пункт может открыть возможности для дальнейшего продвижения к Запорожской области, однако для этого необходимо пройти последний укрепрайон – Великую Новоселку.

    До этого также был освобожден населенный пункт Золотая Нива, что, по оценке Рогова, обеспечило эффективность наступления на север на Времевском выступе, а также создало предпосылки для атакующих действий в районе Гуляйполя с северо-востока.

    Тем временем Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ фиксируют активность российских войск на юге страны, передает РБК. Он сделал это заявление после получения докладов от командующих ВСУ Александра Сырского, начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича и министра обороны Рустема Умерова. Он отметил, что силы обороны Украины должны предпринять необходимые меры для адекватного реагирования на эти вызовы.

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    5 ноября 2024, 10:49 • Новости дня
    Участник СВО получил пять лет тюрьмы в Узбекистане

    Житель Узбекистана осужден на пять лет за участие в конфликте на стороне России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Узбекистане 51-летнего жителя приговорили к пяти годам лишения свободы за участие в конфликте на Украине в рядах российских Вооруженных сил после того как он заключил контракт с Минобороны России в ноябре прошлого года.

    Куштепинский районный суд по уголовным делам Ферганской области вынес приговор 51-летнему местному жителю за участие в военных действиях на стороне России на Украине. Мужчина был приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Его признали виновным по ч. 1 ст. 154 Уголовного кодекса Узбекистана, которая касается наемничества, передает РИА «Новости»

    Суд установил, что в мае 2023 года осужденный поехал в Россию на заработки и впоследствии решил поддержать российскую сторону в конфликте на Украине. В ноябре он заключил контракт с Министерством обороны России, прошел курс военной подготовки и в феврале был направлен на Украину. Там он получил ранение, после чего в июле вернулся в Узбекистан.

    При вынесении приговора суд учел чистосердечное признание и раскаяние подсудимого, а также его сотрудничество со следствием. Согласно закону Узбекистана, за наемничество предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американского ветерана-морпеха осудили в России за участие в боевых действиях на Украине, а также гражданина Киргизии признали виновным за участие в специальной военной операции.

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    5 ноября 2024, 18:30 • Видео
    Выборы в США и Молдавии: главное

    В США выбирают президента, рейтинги популярности Дональда Трампа и Камалы Харрис примерно равны. А в Молдавии официальные итоги выборов уже подведены: Майя Санду проиграла внутри страны, но стала президентом диаспоры.

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    5 ноября 2024, 12:29 • Новости дня
    ВС России поразили цеха производства ракетного вооружения и объекты энергетики ВСУ
    ВС России поразили цеха производства ракетного вооружения и объекты энергетики ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки ударили по инфраструктуре военных аэродромов, цехам ракетного производства и энергетическим объектам Украины, сообщило Минобороны.

    Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по военным аэродромам, цехам производства ракетного вооружения и объектам энергетики, которые обеспечивают украинскую армию, пояснило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также под удар попали скопления личного состава и техники противника в 143 районах.

    Средства противовоздушной обороны России сбили французскую управляемую авиационную бомбу Hammer и 17 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    С начала специальной военной операции российскими силами уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 35 тыс. 275 беспилотников, 585 ЗРК, 19 тыс. 52 танка и других бронемашин. Также уничтожены 1484 машины РСЗО, 17 тыс. 355 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Ране Минобороны сообщало, что российские Вооруженные силы поразили железнодорожный эшелон с бронетехникой ВСУ на станции погрузки. Глава комиссии по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщал, что Россия нанесла массированные удары по бронетехнике и живой силе ВСУ в Запорожской области, применяя авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

    До этого Рогов заявлял, что главком ВСУ Александр Сырский срочно прибыл на Запорожский фронт, чтобы справиться с паникой среди украинских военных.

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    6 ноября 2024, 08:45 • Новости дня
    Киев скрыл потери после удара ВС России по «Мотор Сич» в Запорожье

    Рогов: Киев скрыл потери после удара ВС России по «Мотор Сич» в Запорожье

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские власти скрыли реальные потери после удара ВС России по заводу «Мотор Сич», где производились части для дронов, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    Рогов заявил, что на место удара прибыло более 50 карет скорой помощи, в то время как официально сообщается о шести погибших и 22 раненых, передает ТАСС.

    По его словам, среди погибших сотрудники завода, которые работали над военной продукцией. На заводе занимались производством частей для беспилотников, а в цеху, по которому был нанесен удар, изготавливались комплектующие и авиадвигатели для военных дронов.

    По данным Рогова, украинские власти контролируют распространение информации, блокируя размещение видеоматериалов или фотографий из разрушенного цеха.

    Ранее Рогов сообщил, что российские войска нанесли ракетный удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где собираются и хранятся авиадвигатели и комплектующие для дронов ВСУ.

    До этого ВС России с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово.

    Минобороны сообщало, что российские военные в последние сутки ударили по инфраструктуре военных аэродромов, цехам ракетного производства и энергетическим объектам Украины.

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    5 ноября 2024, 15:28 • Новости дня
    ВС России расширили контроль вдоль Оскола в Харьковской области

    Ганчев заявил о расширении контроля ВС РФ вдоль реки Оскол для наступления

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска расширяют зону контроля вдоль реки Оскол в Харьковской области, усиливая свои позиции и открывая возможности для наступления в направлении Боровой и Купянска-Узлового, а также блокирования логистических путей противника.

    Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что эти действия открывают новые возможности для развития наступления в направлениях Боровой и Купянска-Узлового, сообщает РИА Новости.

    По словам Ганчева, российские войска постепенно увеличивают контроль вдоль берега реки, что позволяет более уверенно контролировать территорию и перекрывать логистические пути противника. Он подчеркнул, что это преобладание сил способствует уверенной позиции Российской армии на фронте.

    Ганчев также отметил, что за последнюю неделю российские военные освободили два населенных пункта в Купянском районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове, когда в регионе была объявлена воздушная тревога, а ВС России уничтожили FPV-дроном бронемашину Stryker в Харьковской области и нанесли удар по подразделениям ВСУ в том же регионе.

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    5 ноября 2024, 10:23 • Новости дня
    Стало известно об уничтожении 15 боевиков ВСУ под Любимовкой

    В Курской области ликвидировали 15 боевиков ВСУ при отражении атаки

    Tекст: Мария Иванова

    В Кореневском районе Курской области при отражении атаки уничтожили 15 военнослужащих ВСУ, которые не захотели сдаваться в плен, сообщили в российских силовых структурах.

    В Курской области, севернее населенного пункта Любимовка, произошло столкновение между российскими силовиками и военнослужащими вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС. В результате боевых действий в Кореневском районе были уничтожены 15 бойцов ВСУ.

    Украинские военнослужащие вторглись на территорию России, однако были ликвидированы. Сообщается, что боевикам предлагалось сдаться в плен, но они отказались воспользоваться этой возможностью.

    Ранее в Минобороны сообщали, что украинские войска оставили свои позиции в районе Любимовки Курской области, опасаясь полного окружения российскими силами.

    Группировка «Север» на Курском направлении ранее отразила несколько контратак ВСУ, включая атаку на Новоивановку.

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    6 ноября 2024, 05:46 • Новости дня
    ВСУ начали спешно рыть окопы к северу от Великой Новоселки в ДНР

    Украинские войска после потери Ясной Поляны окапываются к северу от Великой Новоселки

    Tекст: Максим Попов

    После потери Ясной Поляны украинские войска спешно укрепляют позиции к северу от Великой Новоселки на юге ДНР, сообщил боец штурмового батальона с позывным Метис.

     «Противник бежит, у противника нет укреплений, за которыми он мог бы закрепиться. Они сейчас в спешке копаются, пытаются закапываться. И в том числе за пределами Ясной Поляны», – приводит ТАСС цитату бойца.

    По словам Метиса, позиционные укрепления украинцев выстроены на юг от Великой Новоселки, в то время как к северу подобной линии обороны нет.

    Напомним, при отступлении из Ясной Поляны в ДНР украинские военные бросили сотни мин, беспилотников и оружия в домах и подвалах.

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    5 ноября 2024, 11:37 • Новости дня
    «Уралвагонзавод» отправил новую партию ТОС-1А «Солнцепек»

    «Уралвагонзавод» модернизировал и отправил новые «Солнцепеки» в зону СВО на Украине

    Tекст: Мария Иванова

    «Уралвагонзавод» отправил российским военным очередную партию модернизированных ТОС-1А «Солнцепек» с учетом пожеланий бойцов СВО.

    Предприятие отправило очередную партию тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» российским военным, сообщает Telegram-канал «Уралвагонзавода». Причем перед отправкой конструкторы провели значительную модернизацию ТОС-1А, учитывая пожелания бойцов, участвующих в СВО.

    Перед передачей заказчику вся техника прошла тщательные пробеговые испытания. В их ходе специалисты проверили качество монтажа и работу всех механизмов и приборов. Ходовые качества «Солнцепеков» были оценены в различных дорожных условиях, что подтверждает их готовность к применению на фронте.

    За прошлый год «Уралвагонзавод» существенно увеличил выпуск ТОС-1А. Это стало возможным благодаря расширению производственных мощностей и переходу на круглосуточный двухсменный график работы. Был также увеличен штат сотрудников.

    Президент Владимир Путин на встрече с активом форума «Все для Победы!» в Туле выразил удовлетворение увеличением количества «Солнцепеков» на фронте и подчеркнул их высокую эффективность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система радиоэлектронной борьбы тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» была усовершенствована, что позволило создать вокруг них защитный «купол» от вражеских беспилотников сообщил наводчик-оператор боевой машины с позывным Боб.

    Ранее сообщалось, что украинские FPV-дроны всю ночь атаковали оставленную в поле российскую тяжелую огнеметную систему «Солнцепек», но не смогли ее поразить из-за установленного на ней мобильного комплекса РЭБ «Волнорез». Кроме того, точность огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» повысили до метров по запросу войск РХБЗ, сообщил гендиректор ВНИИ «Сигнал» Владимир Пименов.

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    5 ноября 2024, 12:42 • Новости дня
    ВСУ понесли значительные потери на нескольких направлениях

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения российских войск в последние сутки нанесли удары по ряду бригад ВСУ на нескольких направлениях, уничтожив значительное количество техники и складов боеприпасов, сообщило Минобороны.

    В ходе боевых действий на Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение 57-й мотопехотной, 71-й егерской бригадам и 13-й бригаде нацгвардии вблизи Волчанска и Липцов, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Потери украинских военных составили до 70 человек, также были уничтожены два автомобиля и гаубица Д-30.

    Группировка «Запад» поразила живую силу и технику 30-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой и 77-й аэромобильной бригад ВСУ у Купянска и других населенных пунктов. Противник потерял до 510 военнослужащих и значительное количество техники, включая станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

    Группировка «Южная» продолжила продвижение вглубь обороны врага и поразила силы 33-й, 54-й, 46-й, 79-й и других украинских бригад в ДНР. В результате ВСУ потеряли 580 военнослужащих и несколько единиц техники, включая САУ «Гвоздика».

    Группировка «Центр» нанесла удары по формированиям ВСУ в Дзержинске и других районах, отражая контратаки. Потери украинских войск составили 560 человек, также уничтожено несколько единиц бронированной техники.

    Группировка «Восток» нанесла удары по 58-й мотопехотной и 152-й пехотной бригадам ВСУ в ДНР. Украинская сторона потеряла до 120 военнослужащих и несколько единиц техники, включая американскую САУ Paladin.

    Группировка «Днепр» нанесла поражение силам ВСУ в Херсонской и Запорожской областях, уничтожено 60 военнослужащих и несколько единиц техники.

    Глава комиссии ОП России по вопросам суверенитета Владимир Рогов отмечал, что ВС России вошли в село Трудовое, расположенное южнее города Курахово в ДНР, и завершили зачистку территории от украинских боевиков.

    По данным Рогова, российские военные нанесли массированные удары по бронетехнике и живой силе ВСУ в Запорожской области.

    До этого сообщалось, что российские силы освободили Кураховку в ДНР и подошли к ближайшим пригородам Курахово.

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    5 ноября 2024, 12:47 • Новости дня
    Протоиерей сообщил о попытках популяризации неканонических икон на фронте

    Протоиерей Тимофеев сообщил о попытках популяризации неканонических икон на фронте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Протоиерей Александр Тимофеев отметил, что на фронт регулярно привозят неканонические иконы, которые сопровождаются рассказами о чудесах, и подчеркивает необходимость просвещения для борьбы с этим явлением.

    На фронте, где идет специальная военная операция, нередко возникают группы, распространяющие неканонические иконы и рассказывающие о якобы связанных с ними чудесах, сообщает РИА «Новости». Протоиерей Александр Тимофеев, доцент Православного Свято-Тихоновского государственного университета, отметил, что такие случаи не являются редкостью. Он подчеркнул, что важно отличать канонические иконы от неканонических и обращать внимание на их внешний вид.

    Русская православная церковь (РПЦ) сообщила, что под благословением патриарха Кирилла была проведена информация о неканонической иконе под названием «Богородица Донецкая Избавительница». Этот образ, как заявляют в РПЦ, был создан петербургской художницей Марией Жаровой и подарен «Музею воинской славы Донбасса». Впоследствии список с этой картины стал распространяться под видом иконы и сопровождаться слухами о чудесах.

    Протоиерей Тимофеев пояснил, что уже по внешнему виду иконы можно определить ее неканоничность. Он отметил, что на изображении Младенец отворачивается, что противоречит каноническому стилю, где Христос всегда повернут лицом к молящемуся. По мнению священнослужителя, знание истории и культуры иконописи помогает отличить канонические образы от неканонических.

    Тимофеев подчеркнул, что распространение таких неканонических изображений происходит на фоне безграмотности и невежества. Он считает, что единственное противодействие этому явлению – просвещение. Важно, чтобы люди понимали, какие иконы считаются каноническими, для чего они предназначены, и могли отличать их от других изображений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и поздравил военнослужащих с Пасхой, передав им копию иконы, принадлежавшую «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи». Батальон Ильи Муромца нацелен освободить его мощи в Киеве. Патриарх Кирилл сравнил участников спецоперации со святыми подвижниками.

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    6 ноября 2024, 05:23 • Новости дня
    ВСУ оставили вооружение при бегстве из Ясной Поляны в ДНР

    В Ясной Поляне ВСУ оставили сотни единиц вооружения и беспилотников

    Tекст: Максим Попов

    При отступлении из Ясной Поляны в ДНР украинские военные бросили сотни мин, беспилотников и оружия в домах и подвалах, рассказал боец штурмового батальона Александр.

    По его словам, оставленные мины были советского производства, тогда как стрелковое оружие и гранатометы – преимущественно западного образца, передает ТАСС.

    Напомним, 30 октября председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил об успешном освобождении села Ясная Поляна. По словам бойцов, штурм населенного пункта занял не более получаса. Как отметил источник в силовых ведомствах, освобождение села прервало логистику ВСУ в районе поселка Великая Новоселка.

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    5 ноября 2024, 23:59 • Новости дня
    Офицер ВСУ заявил о провале на фронте после потери Угледара

    Украинский офицер указал на бездействие руководства после потери Угледара в ДНР

    Tекст: Максим Попов

    Власти Украины не предприняли никаких мер по исправлению ситуации на фронте после утраты Угледара в ДНР, что привело к продвижению российских сил на юге, заявил офицер ВСУ в запасе с псевдонимом Арти Грин.

    «Мы потеряли Угледар, и продвижение противника на юге связано с этим. Это можно назвать оперативным успехом РФ. Наше оперативное командование недостаточно эффективно, чтобы не терять территории. Я не вижу, чтобы наше военно-политическое руководство принимало какие-то решения, которые привели к купированию провала», – приводит ТАСС слова Грина.

    Офицер отметил, что интенсивные боевые действия продолжаются по всей линии соприкосновения, однако наибольшее продвижение российских сил наблюдается на красноармейском и южнодонецком направлениях. Грин подчеркнул, что ситуация требует немедленного реагирования, но пока он не видит соответствующих действий со стороны командования ВСУ.

    Напомним, 3 октября Минобороны объявило об освобождении Угледара. По неподтвержденным данным, на этом участке, начиная с 2022 года, ВСУ потеряли до пяти бригад, что что составило значительную часть их боевых сил в регионе.

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    5 ноября 2024, 12:34 • Новости дня
    Пушилин: В Горняке после ВСУ осталось меньше разрушений, чем в Авдеевке

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Посетивший освобожденный город Горняк глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что разрушения там оказались менее значительными, он также указал на необходимость оперативной помощи местным жителям.

    Оценку состояния инфраструктуры еще дадут специалисты, но уже сейчас видны возможности для быстрого восстановления теплового контура после прибытия профильных ведомств, заявил Пушилин в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

    «Ситуация, конечно же, там сложная. Но если сравнивать с разрушениями даже Авдеевки, то разрушения не такие значимые», – пояснил он.

    Глава региона подчеркнул важность оказания помощи и поддержки гражданским, находящимся в тяжелых условиях, а также их безопасной эвакуации.

    Пушилин добавил, что ситуация на фронте для ВСУ осложняется. Причиной он назвал насильственную мобилизацию и необходимость снижения призывного возраста на Украине. Несмотря на эти трудности, Пушилин предостерег от недооценки потенциала украинских сил.

    Напомним, глава ДНР Денис Пушилин посетил Горняк в понедельник, он указывал, что специалистам пока рано начинать восстановительные работы. Горняк освободили 29 октября.

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    6 ноября 2024, 01:26 • Новости дня
    Спикер польского Сейма обвинил Сикорского в разжигании конфликта с Россией
    Спикер польского Сейма обвинил Сикорского в разжигании конфликта с Россией
    @ Kira Hofmann/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Своими заявлениями о перехвате ракет над Украиной глава польского МИД Радослав Сикорский подталкивает Варшаву к вооруженному конфликту с Москвой, заявил спикер Сейма Кшиштоф Босак.

    «Считаю, что Сикорский переходит границы, формулируя публично заявления о том, что Польша якобы хотела бы использовать свои системы ПВО для того, чтобы напрямую сталкиваться с российскими боевыми средствами над Украиной. Это не что иное, как вступление в войну», – приводит ТАСС слова Босака.

    По его словам, Польша не намерена вступать в открытое противостояние на Украине и стремится, чтобы конфликт не перешел на ее территорию. Босак подчеркнул, что Польша должна избегать подобных провокаций и концентрироваться на своих национальных интересах, не ставя под угрозу безопасность страны.

    Напомним, 12 октября Сикорский заявил, что американская база противоракетной обороны в Редзикове будет использоваться для уничтожения российских ракет.

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    6 ноября 2024, 06:26 • Новости дня
    Россия нанесла ракетный удар по производителю дронов в Запорожье

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска нанесли ракетный удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где собираются и хранятся авиадвигатели и комплектующие для дронов ВСУ, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    По его словам, удар был нанесен по 66-му цеху, расположенному на пересечении улицы Иванова и проспекта Моторостроителей, передает РИА «Новости».

    Как отметил Рогов, киевский режим всячески пытается скрыть информацию об этом ударе, что лишний доказывает работу завода на военные нужды ВСУ.

    Напомним, 24 октября в буклете Генштаба ВСУ были раскрыты личные данные производителей беспилотников, включая адреса и телефоны.


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