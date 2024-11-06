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Рогов обнаружил британский след в планах ВСУ по захвату ЗАЭС
Рогов отметил участие Британии в планировании операции ВСУ по захвату ЗАЭС
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил о британском влиянии в планировании операции ВСУ по захвату Запорожской АЭС, которую ранее успешно пресекли российские военные.
Ранее генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что российские подразделения в октябре сорвали планы украинской операции под кодовым названием «Короткое замыкание» по захвату ЗАЭС.
Рогов заявил о британском участии в разработке операции ВСУ по захвату Запорожской АЭС, сообщает РИА «Новости». Он отметил, что в операции, которую российские военные сорвали, прослеживается почерк британских спецслужб. «В разработке операции по захвату Запорожской АЭС слишком отчетливо прослеживается британский почерк. Именно британские спецслужбы специализируются на форсировании водных преград и захвате стратегических объектов повышенной опасности», – сказал Рогов.
Рогов также подчеркнул, что украинские вооруженные силы рассматривают Запорожскую АЭС как плацдарм для ведения военных действий против России. По его мнению, киевский режим использует ядерный объект для шантажа европейского сообщества.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны Игорь Кириллов заявил, что гипотетические последствия крупной аварии на Запорожской АЭС могут быть сравнимы с чернобыльской катастрофой.