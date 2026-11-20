Абсолютно любая еда имеет право на существование, но традиционная национальная кухня тем и отличается от экспериментальной и повседневной, что у блюд есть классические рецепты. Вот зачем нужен ГОСТ на русскую кухню.0 комментариев
ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины
Вооруженные силы Российской Федерации в ночь на пятницу нанесли массированный удар по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, объектам энергетики и портовой инфраструктуре.
Российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами.
Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, указало ведомство в Max.
Удары пришлись по объектам в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, поражена портовая инфраструктура в Одесской области и морские суда, используемые в интересах ВСУ.
Во вторник Министерство обороны России сообщило о массированном ударе по предприятиям украинского ВПК, энергообъектам и транспортной инфраструктуре.
В понедельник ведомство заявило о поражении мест дислокации и запуска беспилотников украинской армии, а также объектов энергетической и транспортной инфраструктуры.
В воскресенье российские военные с помощью беспилотников нанесли удары по логистическим и энергетическим объектам, обеспечивающим ВСУ.