Путин сообщил о готовности Москвы к компромиссам на Украине

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами. Причем на той базе, о которой мы говорили на встрече с президентом Трампом в Анкоридже», – сказал Путин.

«Перед Россией были поставлены вопросы с тем, чтобы мы могли бы пойти на определенные компромиссы. И вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна», – подчеркнул глава государства, передает РИА «Новости».

Глава государства особо отметил, что нужно, «чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона». «И конфликт быстро придет к своему естественному завершению», – заявил Путин.

Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал договоренности в Анкоридже отправной точкой для переговоров по украинскому урегулированию.

Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о готовности Москвы к компромиссам.

Путин отметил опору американских предложений на итоги этого саммита.