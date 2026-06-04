Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.0 комментариев
Путин сообщил о готовности Москвы к компромиссам на Украине
Россия согласна на определенные компромиссы по ситуации на Украине, вопрос о которых был поставлен перед Москвой в Анкоридже, сообщил президент Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств в рамках ПМЭФ.
«Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами. Причем на той базе, о которой мы говорили на встрече с президентом Трампом в Анкоридже», – сказал Путин.
«Перед Россией были поставлены вопросы с тем, чтобы мы могли бы пойти на определенные компромиссы. И вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна», – подчеркнул глава государства, передает РИА «Новости».
Глава государства особо отметил, что нужно, «чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона». «И конфликт быстро придет к своему естественному завершению», – заявил Путин.
Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал договоренности в Анкоридже отправной точкой для переговоров по украинскому урегулированию.
Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о готовности Москвы к компромиссам.
Путин отметил опору американских предложений на итоги этого саммита.