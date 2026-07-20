Лучше помогать людям – и детям, и взрослым – обрести навыки взаимодействия с информацией, чем пытаться запереть их в безопасном коконе. Тем более что этот кокон может оказаться ненадежным.6 комментариев
В ОП предложили увеличить маткапитал для многодетных семей
Глава комиссии ОП Рыбальченко предложил увеличить маткапитал многодетным семьям
Действующую программу материнского капитала необходимо существенно модернизировать, увеличив базовые суммы на второго ребенка, а также подняв выплаты за появление третьего, заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко.
«Наше предложение – при рождении второго ребенка платить в том же размере, как если выплаты на первого ребенка не предоставлялись. Одновременно ввести так называемый многодетный материнский капитал, который предоставлялся бы в размере один млн рублей при рождении третьего или последующих детей», – сказал Рыбальченко, передает ТАСС.
Специалист обратил внимание на успешный региональный опыт, доказывающий важность поддержки семей при рождении вторых и последующих детей. За первые 10 лет работы программы, созданной в 2007 году, родилось 3 млн младенцев. Однако сейчас система нуждается в актуализации из-за снижения покупательной способности выплат.
По словам Рыбальченко, 90% получаемых средств россияне тратят на недвижимость, но из-за инфляции доступный метраж сократился с восьми до пяти квадратных метров. Собеседник агентства заключил, что меры помощи семьям должны стать комплексной и единой программой, работающей во всех сферах.
Осенью прошлого года Общественная палата предлагала повысить размер материнского капитала на второго ребенка почти до 1 млн рублей. В ноябре представители органа выдвинули идею привязки суммы господдержки к стоимости 10 квадратных метров жилья. В феврале 2026 года Рыбальченко рассказывал о необходимости введения отцовского капитала для многодетных семей.