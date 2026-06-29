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Баку призвал Израиль пересмотреть решение о признании геноцида армян
Азербайджан призвал Израиль пересмотреть решение о признании геноцида армян
МИД Азербайджана выразил серьезную обеспокоенность решением израильского правительства относительно событий 1915 года, назвав его искажением исторических фактов и призвал Израиль пересмотреть свое решение.
Решение правительства Израиля относительно так называемого геноцида армян вызывает серьезную обеспокоенность, сообщает МИД Азербайджана. В ведомстве подчеркнули, что подобные шаги препятствуют мирным усилиям в регионе.
«Искажение исторических фактов, связанных с событиями 1915 года, превращение сложных исторических процессов в предмет политического решения, далекого от правовых и научных основ, неприемлемо», – заявили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве. Дипломаты отметили, что такие действия служат углублению противоречий, а не примирению.
Министерство иностранных дел Азербайджана призвало израильское правительство пересмотреть принятое решение. В Баку заверили, что продолжат последовательно защищать историческую правду, уважать принципы международного права и содействовать устойчивому миру в регионе.
Накануне израильский кабинет министров одобрил резолюцию о признании геноцидом массовой гибели армян в Османской империи.
Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху полностью поддержал инициативу главы МИД страны Гидеона Саара о признании геноцида армян в Османской империи.
Весной текущего года архиепископ Езрас назвал всеобщее признание этой трагедии святым долгом армян всего мира.