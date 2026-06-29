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    Очень скоро требование любых государств к своим меньшинствам немедленно забыть родной язык станет бессмысленным (оно и раньше было бессмысленным, но доставляло серьезные неудобства). Никому не нужно будет учить украинский или латышский, достаточно скачать автопереводчик на смартфон.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как трубы «Северного потока» заставят Европу просить мира

    Газовые трубы на дне Балтики перестали быть просто железяками. Они превратились в материальное воплощение выбора, который рано или поздно придется сделать Европе: следовать воинственной риторике в отношении России или спасать собственную индустриальную основу, признав невозможность стратегического поражения РФ.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад «Катюше» исполнилось 85

    Почему советская боевая машина реактивной артиллерии БМ-13, она же «Катюша», стала легендой – наравне с танком Т-34 или самым массовым боевым самолетом в истории авиации Ил-2?

    6 комментариев
    29 июня 2026, 10:10 • Новости дня

    Баку призвал Израиль пересмотреть решение о признании геноцида армян

    Азербайджан призвал Израиль пересмотреть решение о признании геноцида армян

    Баку призвал Израиль пересмотреть решение о признании геноцида армян
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    МИД Азербайджана выразил серьезную обеспокоенность решением израильского правительства относительно событий 1915 года, назвав его искажением исторических фактов и призвал Израиль пересмотреть свое решение.

    Решение правительства Израиля относительно так называемого геноцида армян вызывает серьезную обеспокоенность, сообщает МИД Азербайджана. В ведомстве подчеркнули, что подобные шаги препятствуют мирным усилиям в регионе.

    «Искажение исторических фактов, связанных с событиями 1915 года, превращение сложных исторических процессов в предмет политического решения, далекого от правовых и научных основ, неприемлемо», – заявили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве. Дипломаты отметили, что такие действия служат углублению противоречий, а не примирению.

    Министерство иностранных дел Азербайджана призвало израильское правительство пересмотреть принятое решение. В Баку заверили, что продолжат последовательно защищать историческую правду, уважать принципы международного права и содействовать устойчивому миру в регионе.

    Накануне израильский кабинет министров одобрил резолюцию о признании геноцидом массовой гибели армян в Османской империи.

    Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху полностью поддержал инициативу главы МИД страны Гидеона Саара о признании геноцида армян в Османской империи.

    Весной текущего года архиепископ Езрас назвал всеобщее признание этой трагедии святым долгом армян всего мира.

    26 июня 2026, 10:28 • Новости дня
    Россельхознадзор приостановил поставки всей рыбы из Армении

    Tекст: Вера Басилая

    Ввоз рыбы и морепродуктов из Армении на территорию России прекращен после выявления системных нарушений на местных рыбоперерабатывающих предприятиях, сообщили в Россельхознадзоре.

    Россельхознадзор приостановил поставки рыбы из Армении по итогам майской инспекции армянских заводов и форелевых ферм. Половина компаний тогда отказалась от проверок, а общие результаты оказались неудовлетворительными, передает РИА «Новости».

    «По результатам системных нарушений Россельхознадзор просил армянскую сторону временно приостановить сертификацию всей рыбной продукции, за исключением предприятий, которые непосредственно участвовали в инспекции – ООО «МФ Экспорт» и ООО «Инвест плюс»», – пояснили в службе.

    Впоследствии в отношении этих двух организаций ввели усиленный лабораторный контроль. Анализ материалов показал необходимость приостановки их сертификации до полного устранения недочетов. Сейчас российская сторона продолжает совместную работу с армянскими коллегами для обеспечения безопасности поставляемой продукции.

    В середине мая Россельхознадзор приступил к проверкам армянских поставщиков из-за подозрений во ввозе фальсифицированной форели.

    Позже российская делегация прибыла в Ереван для совместных инспекций местных рыбоводческих предприятий.

    По итогам этих мероприятий доступ на отечественный рынок сохранили только две компании из Армении.

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    28 июня 2026, 13:58 • Новости дня
    Власти Израиля признали геноцид армян в Османской империи
    Власти Израиля признали геноцид армян в Османской империи
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильский кабмин одобрил резолюцию с признанием геноцидом событий начала XX века в Османской империи, приведших к массовой гибели армян, сообщил глава МИД Израиля Гидеон Саар, несколькими днями ранее выступивший с этой инициативой.

    Правительство Израиля поддержало резолюцию о признании геноцидом массовой гибели армян в Османской империи, сообщает ТАСС. Инициатором документа выступил глава израильского внешнеполитического ведомства Гидеон Саар.

    «Правительство Израиля утвердило сегодня представленный мной проект резолюции о признании геноцида армян», – заявил министр в распространенном видеообращении. По его словам, эти трагические события привели к гибели 1,5 млн человек и разрушению культурного наследия.

    Саар выразил благодарность премьер-министру Биньямину Нетаньяху и другим членам кабинета за поддержку инициативы. Он подчеркнул, что принятие этого решения является моральным долгом еврейского государства.

    Геноцидом армян называют массовое истребление и депортацию армянского населения в 1914-1918 годах. Турция признает факт гибели людей, но категорически отвергает термин «геноцид» и оспаривает число жертв.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху полностью поддержал инициативу главы МИД страны Гидеона Саара. В апреле президент России Владимир Путин направил послание участникам памятных мероприятий по случаю 111-й годовщины трагедии. Архиепископ Езрас назвал всеобщее признание геноцида святым долгом армян.

    Комментарии (15)
    28 июня 2026, 17:08 • Видео
    Румыны покусились на Молдавию. Но есть нюанс

    После того, как нижняя палата парламента Румынии проголосовала за объединение с Молдавией, из России выслали румынского консула. Но этот конфликт сложнее, чем кажется: на земли молдаван претендуют полезные для наших интересов силы.

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    28 июня 2026, 06:50 • Новости дня
    Нетаньяху выступил за признание Израилем геноцида армян в Османской империи

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что полностью поддерживает инициативу главы МИД страны Гидеона Саара о признании геноцида армян в Османской империи.

    «Я не воздерживался от признания и определенно поддерживаю его», – приводит слова премьера ТАСС.

    Саар объявил, что планирует вынести на утверждение израильского правительства и парламента проект резолюции о признании геноцида армян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте текущего года президент Турции назвал израильского премьера настоящим проклятием для собственного народа.

    Осенью 2024 года турецкий лидер поддержал решение Международного уголовного суда об аресте Нетаньяху.

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    27 июня 2026, 17:59 • Новости дня
    Жительница Турции случайно выбросила пакет с килограммом золота

    В турецкой Бурсе женщина по ошибке выбросила в мусор килограмм золота

    Tекст: Мария Иванова

    Во время домашней уборки женщина в турецкой Бурсе случайно отправила на свалку пакет с драгоценным металлом, который семья долгие годы копила на покупку жилья.

    Инцидент произошел в турецкой провинции Бурса, передает ТАСС. Местная жительница случайно отправила в мусорный бак килограмм золота, который оценивается примерно в 6,13 млн турецких лир, или 133 тыс. долларов.

    Супруг женщины Седаир Курназ рассказал, что драгоценности предназначались для приобретения недвижимости. «Копил годами», – отметил пострадавший, описывая пропавшие сбережения.

    Жена приняла пакет с ценностями за обычный мусор во время наведения порядка.

    Семья сразу обратилась в правоохранительные органы после обнаружения пропажи. Сейчас полицейские вместе с местными жителями активно ищут выброшенный металл и просматривают записи с камер видеонаблюдения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале грабитель банка потерял часть похищенных денег при побеге в Стамбуле.

    Замглавы Минфина Алексей Моисеев назвал золото лучшей альтернативой наличной иностранной валюте.

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    29 июня 2026, 08:25 • Новости дня
    Нетаньяху решил пожаловаться США на угрозы Эрдогана

    Премьер Израиля Нетаньяху пообещал пожаловаться США на угрозы Эрдогана

    Нетаньяху решил пожаловаться США на угрозы Эрдогана
    @ Tomer Neuberg/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал совершенно недопустимыми регулярные угрозы президента Турции Реджепа Эрдогана и выразил готовность обратиться за поддержкой к США.

    Высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подверглись жесткой критике на заседании кабмина еврейского государства, передают «Вести».

    Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что готов обратить внимание американских союзников на агрессивную риторику турецкого лидера.

    «Не проходит и дня, чтобы Эрдоган не призвал к уничтожению Израиля. Мы относимся к этим словам очень серьезно, потому что если мы чему и научились из истории нашего народа, так это тому, что, когда кто-то говорит, что намерен вас уничтожить, к этому стоит отнестись серьезно», – констатировал премьер-министр.

    Ранее Эрдоган не исключил сценария, при котором Турция может войти на израильскую территорию.

    В апреле турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Израилю возможными военными действиями.

    На следующий день президент Турции заявил о недопустимости угроз со стороны еврейского государства.

    В ответ глава израильского МИД Исраэль Кац призвал страны НАТО исключить Турцию из альянса.

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    27 июня 2026, 17:36 • Новости дня
    Лидер «Хезболлы» отверг мирное соглашение Израиля и Ливана

    «Хезболла» отказалась признавать вашингтонское соглашение между Ливаном и Израилем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Шиитское движение «Хезболла» назвало подписанный в Вашингтоне документ о мирном урегулировании конфликта между Израилем и Ливаном позорным актом, означающим полную потерю государственного суверенитета.

    Лидер ливанского движения «Хезболла» Наим Касем публично отверг мирный договор между Израилем и Ливаном, передает РИА «Новости».

    Накануне представители двух государств при посредничестве американской стороны подписали в Вашингтоне рамочное соглашение, направленное на урегулирование военного конфликта.

    «Это соглашение не имеет никакой силы, должны выполняться положения ирано-американского меморандума о взаимопонимании. Рамочное соглашение, заключенное в Вашингтоне, – это унижение, позор и потеря суверенитета», – заявил Касем в эфире канала Al Manar.

    Глава движения подчеркнул крайнюю опасность пункта, увязывающего вывод израильских войск с разоружением «Хезболлы». По его словам, подобное требование пересекает все допустимые границы.

    Напомним, в ночь на 18 июня Иран и США дистанционно заключили меморандум о завершении противостояния, начавшегося 28 февраля. Документ регламентирует снятие американской морской блокады и восстановление иранского судоходства в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США, Израиля и Ливана официально утвердили рамочный документ по урегулированию конфликта.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху исключил вывод войск с юга Ливана до полного разоружения шиитского движения.

    Генеральный секретарь организации Наим Касем категорически отверг возможность капитуляции перед израильской армией.

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    28 июня 2026, 15:53 • Новости дня
    Командир элитной израильской бригады погиб на юге Ливана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о новых потерях на юге Ливана. В боестолкновении рано утром 28 июня был убит командир взвода элитной бригады ЦАХАЛ «Голани», еще один солдат получил ранения, сообщила армейская пресс-служба.

    Израильские вооруженные силы понесли новые потери во время операции на ливанской территории, передает ТАСС. Рано утром 28 июня произошло ожесточенное столкновение с противником.

    В армейской пресс-службе сделали официальное заявление по поводу случившегося. «Командир взвода 12-го батальона бригады «Голани» капитан Давид Хазут погиб в бою на юге Ливана», – отметили представители ведомства.

    Военные добавили, что в результате этого инцидента пострадал еще один солдат. Раненый боец был оперативно эвакуирован в госпиталь для прохождения необходимого лечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая израильские самолеты атаковали пункт службы спасения на юге Ливана. В конце апреля беспилотник «Хезболлах» взорвался рядом с военным вертолетом при эвакуации раненых. В середине того же месяца в результате боев погиб один военнослужащий Армии обороны Израиля.

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    27 июня 2026, 20:29 • Новости дня
    Тысячи израильтян вышли на антиправительственные митинги в крупных городах

    Протестующие в городах Израиля потребовали досрочных выборов

    Tекст: Мария Иванова

    В крупных городах Израиля состоялись масштабные акции протеста против действующего правительства, участники которых требовали проведения досрочных выборов и расследования событий октября 2023 года.

    В субботу вечером тысячи израильтян приняли участие в антиправительственных протестах, главная демонстрация развернулась в центре Тель-Авива, передает РИА «Новости».

    Митинг начался с марша сотен активистов по центральным улицам города с призывами к досрочным выборам.

    Основная акция прошла на театральной площади, где собрались сторонники левых политических сил. Протестующие традиционно выступают против правого правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Участники держали плакаты в защиту демократических ценностей и выражали недовольство политикой строительства еврейских поселений на палестинских территориях.

    Одним из ключевых требований либеральной общественности стало создание государственной комиссии для расследования провала в предотвращении атаки ХАМАС 7 октября 2023 года. По мнению участников, именно это привело Израиль к затяжным военным конфликтам, длящимся более двух с половиной лет. Полиция не вмешивалась в согласованные с властями акции, которые также прошли в Иерусалиме и Хайфе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня сторонники левой оппозиции устроили шествие по центральным улицам Тель-Авива.

    В середине мая масштабные акции протеста охватили крупные города Израиля.

    Недовольные курсом правительства граждане потребовали создать госкомиссию для расследования причин нападения ХАМАС.

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    26 июня 2026, 22:38 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о решении оставить войска Израиля на юге Ливана

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские войска, контролирующие зону безопасности на юге Ливана, не покинут ее до разоружения движения «Хезболла», заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Нетаньяху отметил, что прошедшие в США переговоры между представителями Израиля и Ливана стали для еврейского государства «великим достоянием», передает РИА «Новости».

    «Самое главное – это то, что прежде всего Израиль остается в зоне безопасности на юге Ливана», – сказал он.

    По его словам, войска останутся, «пока «Хезболла» не разоружится, пока существует угроза Государству Израиль».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США, Израиль и Ливан заключили соглашение по урегулированию конфликта.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац исключил возможность вывода войск из Южного Ливана даже при прямом требовании США.

    Нетаньяху заявил о неограниченном сроке присутствия израильской армии в зоне безопасности на юге Ливана для защиты граждан страны.

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    27 июня 2026, 21:47 • Новости дня
    Армия Израиля заявила о ликвидации племянника Исмаила Хании в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    В секторе Газа убит заместитель командира элитного подразделения ХАМАС Валид Хания, руководивший проникновением боевиков на израильскую территорию осенью 2023 года, сообщила Армия обороны Израиля.

    Армия обороны Израиля заявила об устранении Валида Хании, передает РИА «Новости». Он приходился племянником бывшему главе политбюро ХАМАС Исмаилу Хании и считался одним из ключевых участников атаки седьмого октября 2023 года.

    «В четверг ЦАХАЛ нанесла удар и ликвидировала... Валида Ханию, заместителя командира подразделения «Нухба» в военном крыле ХАМАС... Валид Хания был племянником Исмаила Хании, бывшего главы политического бюро ХАМАС», – говорится в сообщении для прессы.

    Известно, что ликвидированный командир лично руководил прорывом боевиков на израильскую территорию и участвовал в нападении.

    В июле 2024 года в Тегеране погиб глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания.

    В сентябре того же года израильские военные ликвидировали командира спецподразделения «Нухба».

    Позднее службы безопасности Израиля подтвердили смерть нового лидера движения Яхьи Синвара в секторе Газа.

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    26 июня 2026, 10:49 • Новости дня
    Конституционный суд Армении начал рассмотрение исков по выборам

    Tекст: Вера Басилая

    Конституционный суд Армении приступил к рассмотрению исков, которые подали семь партий, оспаривающих результаты парламентских выборов, прошедших 7 июня.

    Исковые заявления подали семь политических сил, в числе которых блоки «Сильная Армения» и «Армения», а также партии «Процветающая Армения», «Крылья единства», «Демократия, закон, дисциплина», «Союз защитников демократии во имя республики» и «Новая сила». Третьей стороной в процессе выступает правящая партия «Гражданский договор», передает РИА «Новости».

    Шесть из семи заявителей представляют оппозицию. При этом прозападный «Союз защитников демократии во имя республики» косвенно поддерживает версию властей о подкупе избирателей со стороны оппозиционных сил. Оппозиция заявляет о давлении на электорат, использовании административного ресурса и вовлечении силовиков в политику.

    «Масштабы нарушений на парламентских выборах предполагают лишь одно решение – аннулирование их итогов», – заявил адвокат Ованнес Худоян.

    По окончательным итогам выборов, в парламент проходят три политические силы. Правящий «Гражданский договор» получил 64 мандата, блоки «Сильная Армения» и «Армения» – 29 и 12 мест соответственно. Это позволит партии премьер-министра Никола Пашиняна самостоятельно сформировать правительство. Партия «Процветающая Армения» не преодолела четырехпроцентный барьер и в парламент не прошла.

    Ранее семь политических партий потребовали отменить итоги парламентских выборов.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил разгромить оппозиционные силы.

    Блок «Сильная Армения» направил в Центризбирком заявление о признании результатов голосования недействительными.

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    26 июня 2026, 14:19 • Новости дня
    Посол России в Турции назвал удобную площадку для переговоров по Украине

    Посол Вершинин назвал Стамбул удобной площадкой для переговоров по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол России в Анкаре Сергей Вершинин заявил, что Москва положительно оценивает возможность проведения диалога по украинскому кризису на турецкой территории.

    Ранее власти республики неоднократно заявляли о готовности принять у себя переговоры в любом формате, передает РИА «Новости».

    «Мы признательны за то, что Турция готова предоставлять свою площадку – Стамбул, который представляется нам очень чрезвычайно удобным для продолжения переговорных контактов», – рассказал дипломат в интервью телеканалу CNN Turk.

    Напомним, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о готовности турецких властей предоставить площадку для дипломатических контактов.

    Весной председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала об инициативе президента Турции Тайипа Эрдогана возобновить мирный процесс в Стамбуле.

    В конце прошлого года турецкий лидер выразил желание принять переговоры любого формата по урегулированию украинского кризиса.

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    27 июня 2026, 01:59 • Новости дня
    Израиль разрешил ливанской армии взять под контроль часть юга Ливана

    Нетаньяху: Израиль разрешил Ливану вернуть контроль над частью территории

    Tекст: Антон Антонов

    Ливанская армия готовится взять под контроль участки на юге страны в двух пилотных зонах, Израиль дал свое согласие на это, сообщил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

    «Мы разрешаем ливанской армии Нетаньяхуначать организацию для взятия контроля над территорией. Мы делаем две пилотные зоны. Обе рекомендованы Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ)», – приводит слова Нетаньяху РИА «Новости».

    Премьер уточнил, что одна из пилотных зон фактически расположена за пределами зоны безопасности, к югу от реки Литани. Вторая находится к северу от Литани, ее небольшая часть входит в расширенную зону безопасности, которую израильская армия «обеспечила» за последние две недели, и в которой, по его словам, ЦАХАЛ больше не нуждается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху заявил о решении не выводить израильские войска из зоны безопасности на юге Ливана до разоружения движения «Хезболла».

    США, Израиль и Ливан заключили соглашение по урегулированию конфликта.

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    26 июня 2026, 21:44 • Новости дня
    США, Израиль и Ливан заключили соглашение по урегулированию конфликта

    Tекст: Денис Тельманов

    Представители США, Израиля и Ливана в присутствии американского госсекретаря Марко Рубио официально утвердили рамочный документ, направленный на разрешение затянувшихся противоречий.

    Официальная церемония заключения трехстороннего рамочного соглашения состоялась в Вашингтоне, передают РИА «Новости». Документ был подписан дипломатами в присутствии госсекретаря США Марко Рубио, что подтверждают кадры прямой трансляции мероприятия.

    Утверждение этого соглашения стало итогом интенсивных четырехдневных переговоров между израильской и ливанской делегациями в американской столице. Данная встреча явилась уже пятым раундом дипломатических контактов между государствами, которые проходили при активном посредничестве американской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня представители Израиля и Ливана достигли соглашения о реализации режима прекращения огня.

    Обострение конфликта на юге страны поставило под угрозу реализацию мирных договоренностей.

    Вскоре вооруженные силы Израиля и ливанское движение «Хезболла» согласились на перемирие.

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    26 июня 2026, 19:25 • Новости дня
    Армия обороны Израиля уничтожила семерых членов движения «Хезболла»

    Tекст: Вера Басилая

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) устранила семерых членов ливанского движения «Хезболла», занимавшихся переброской оружия в районе буферной зоны на юге Ливана, сообщили в ЦАХАЛ.

    Израильские войска успешно атаковали позиции ливанского движения «Хезболла». Информацию об успешной ликвидации семерых вооруженных лиц подтвердила пресс-служба ЦАХАЛ, передает РИА «Новости».

    «Ранее сегодня ЦАХАЛ нанесла удар и ликвидировала семерых террористов «Хезболлы», перебрасывавших оружие вблизи зоны безопасности на юге Ливана», – говорится в официальном заявлении военных.

    В армейской пресс-службе уточнили, что боевики перевозили вооружение к зданию в районе Эль-Манзала. Этот объект использовался в качестве боевого и наблюдательного пункта для подготовки нападений на израильских солдат.

    Ранее Израиль начал вывод войск с части территорий южного Ливана.

    Ло этого Армия обороны Израиля ликвидировала более 15 боевиков группировки за одни выходные.

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    «Лично я за 20 лет работы не видел ничего подобного». Такими словами европейские врачи говорят об огромном количестве смертей, которые им приходится фиксировать за последние дни. Причиной этих трагедий стала экстремальная жара, которую переживает континент. И она же привела к череде других резких перемен в жизни Европы. О чем идет речь? Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Румыны покусились на Молдавию. Но есть нюанс

      После того, как нижняя палата парламента Румынии проголосовала за объединение с Молдавией, из России выслали румынского консула. Но этот конфликт сложнее, чем кажется: на земли молдаван претендуют полезные для наших интересов силы.

    • Зачем Зеленскому война с Белоруссией

      Главком ВСУ Александр Сырский заявил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. Ранее из Минска вернулись посланцы Владимира Зеленского, устроившего истерику из-за неких «ретрансляторов»? Что происходит между Украиной и Белоруссией?

    • Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

      Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Дарственная на квартиру в 2026 году: новые правила, оформление у нотариуса и стоимость

      Если вы хотите подарить квартиру ребенку, родственнику или другому человеку, важно учитывать действующий порядок оформления сделки. Дарственная на квартиру в 2026 году оформляется через нотариуса, а итоговые расходы могут включать не только госпошлину, но и нотариальные тарифы, регистрацию права и дополнительные платежи. Разбираемся, как оформить дарственную, какие документы понадобятся, сколько стоит процедура, когда возникает налог и в каких случаях вместо дарения выгоднее выбрать завещание или другие варианты передачи недвижимости.

    • Кредитная история: как проверить бесплатно и узнать, есть ли кредиты на ваше имя

      Кредитную историю стоит проверять не только перед оформлением нового займа. Она помогает увидеть все действующие и закрытые кредиты, оценить кредитный рейтинг, обнаружить ошибки в данных и вовремя заметить займы, которые могли оформить мошенники. Получить информацию можно бесплатно и онлайн – через Госуслуги и бюро кредитных историй (БКИ). Разбираемся, где посмотреть кредитную историю, как узнать, есть ли кредиты на ваше имя, и что делать, если вы обнаружили неизвестный долг.

    • Выписка из ЕГРН в 2026 году: как получить онлайн через Госуслуги и МФЦ, цена и кто может заказать

      Выписка из ЕГРН в 2026 году остается одним из главных документов при сделках с недвижимостью. Она может понадобиться при продаже квартиры, оформлении ипотеки, вступлении в наследство, судебных спорах или проверке объекта перед покупкой. Получить выписку можно онлайн через «Госуслуги» или в МФЦ, но правила доступа к данным собственников изменились: часть сведений теперь скрыта для посторонних лиц. Разбираем, какие виды выписок существуют, сколько они стоят в 2026 году и как заказать документ без ошибок.

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    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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