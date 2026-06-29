Баку призвал Израиль пересмотреть решение о признании геноцида армян

Россельхознадзор приостановил поставки всей рыбы из Армении

Tекст: Вера Басилая

Россельхознадзор приостановил поставки рыбы из Армении по итогам майской инспекции армянских заводов и форелевых ферм. Половина компаний тогда отказалась от проверок, а общие результаты оказались неудовлетворительными, передает РИА «Новости».

«По результатам системных нарушений Россельхознадзор просил армянскую сторону временно приостановить сертификацию всей рыбной продукции, за исключением предприятий, которые непосредственно участвовали в инспекции – ООО «МФ Экспорт» и ООО «Инвест плюс»», – пояснили в службе.

Впоследствии в отношении этих двух организаций ввели усиленный лабораторный контроль. Анализ материалов показал необходимость приостановки их сертификации до полного устранения недочетов. Сейчас российская сторона продолжает совместную работу с армянскими коллегами для обеспечения безопасности поставляемой продукции.

В середине мая Россельхознадзор приступил к проверкам армянских поставщиков из-за подозрений во ввозе фальсифицированной форели.

Позже российская делегация прибыла в Ереван для совместных инспекций местных рыбоводческих предприятий.

По итогам этих мероприятий доступ на отечественный рынок сохранили только две компании из Армении.