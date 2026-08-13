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    13 августа 2026, 14:30 • Политика

    Японский реваншизм получил пощечину от Путина на Курилах

    Японский реваншизм получил пощечину от Путина на Курилах
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    «Если Япония не хочет вести самостоятельную, независимую от Запада политику, то Москва не собирается учитывать ее чувства. В условиях, когда позиция японских властей радикализуется, демонстрация шагов доброй воли теряет смысл». Так эксперты комментируют первый визит Владимира Путина на курильский остров Итуруп. Какой сигнал был послан президентом России властям Японии?

    Владимир Путин впервые посетил курильский остров Итуруп в ходе рабочей поездки в Сахалинскую область. Главу государства встретил губернатор региона Валерий Лимаренко. Первым объектом визита стал рыбоперерабатывающий комбинат «Ясный». Президенту показали продукцию предприятия, в том числе тунца, который в этих водах может достигать веса 300 кг. Главу государства также пригласили порыбачить на палтуса.

    Также президент ознакомился с работой Курильской центральной районной больницы и средней школы им. Героя России Эдуарда Норполова. Российский лидер осмотрел спортзал, классы, музей. Президенту рассказали, что учащиеся пятых-восьмых классов собирают беспилотники, которые могут делать облет рек и искать заторы, старшеклассники же занимаются беспилотниками самолетного типа. В завершение поездки состоялась отдельная встреча Путина с губернатором Сахалинской области, сообщает Кремль.

    Новость о прибытии Путина на Курилы стремительно вышла в лидеры японского сегмента соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). За первые полчаса пользователи оставили свыше 2 тыс. сообщений. Информагентство Kyodo выпустило материал о визите с пометкой «срочно». Событие заняло центральное место на сайте NHK – японского общественного телевидения.

    В свою очередь, МИД Японии выразил «решительный протест» из-за поездки президента России на Итуруп и вызвал посла РФ в Токио. А премьер-министр страны Санаэ Такаити заявила, что действия российского лидера «задевают чувства японцев» и являются категорически «неприемлемыми». По ее словам, все «северные территории», как Япония именует южную часть Курильских островов, являются «исконной японской территорией с исторической и юридической точек зрения».

    Премьер отметила, что Токио неоднократно просил российскую сторону воздержаться от визитов на северные территории, а после поездки Путина восстановление отношений между двумя странами в средне- и долгосрочной перспективе станет сложнее. На заявление Такаити отреагировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он подчеркнул: Курильские острова были, есть и будут российской землей. «Тот, кто не понимает этого, столкнется с чудовищными последствиями своей иллюзии», – предупредил Медведев.

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, в свою очередь, указал, что демарши Токио не изменят статуса Курильских островов. «Эта дипломатическая активность ни к чему не приведет. Российская земля останется российской землей в полном соответствии с международным правом», – акцентировал он в ходе общения с журналистами на полях IV Форума «Арктика – регионы» в Архангельске.

    Что примечательно, визит Путина на Итуруп состоялся на следующий день после того, как российский лидер принял участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Там он заявил о росте конфликтного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе и отдельно коснулся позиции Японии, которая «под предлогом событий на Украине, не вдаваясь в причины этого конфликта, ввела против России неспровоцированные с нашей стороны санкции». Глава государства отметил, что Россия не угрожает Токио.

    О том, что японские власти оказывают поддержку Киеву, заявил и посол России Николай Ноздрев. По его словам, речь, в частности, идет об инвестировании компаниями страны средств в производство беспилотников на Украине. Эти действия расцениваются Москвой как враждебные шаги, направленные на затягивание текущего конфликта, пояснил дипломат. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Япония сбросила маску «исключительно оборонительной страны».

    По мнению экспертов, Путин неслучайно именно сейчас решил впервые посетить Курилы. Так, визит на Итуруп – не просто рабочая поездка, а мощное политическое заявление о незыблемости суверенитета России над островами. «Эта поездка еще раз подчеркивает, что Курилы – русская земля, и этот статус не подлежит пересмотру. Российский лидер показал всему миру: эти территории не являются предметом торга», – считает Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Он напомнил, что принадлежность островов закреплена международными документами как реалии, сложившиеся по итогам Второй мировой войны.

    «Москва неоднократно демонстрировала готовность к диалогу и поиску решений с Токио, опираясь на Совместную декларацию 1956 года. Но Япония ответила отказом и ввела антироссийские санкции, лишь усугубив ситуацию. Визит Путина на Итуруп стал пощечиной японским реваншистским амбициям»,

    – акцентировал собеседник. Схожей точки зрения придерживается Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Он восстановил хронологию развития отношений Москвы и Токио, указав, что Путин в целом очень тепло относится к Японии. «Эти чувства, вероятно, уходят корнями в его спортивную молодость и занятия дзюдо», – допустил собеседник. Эксперт также напомнил о конструктивных и даже дружеских отношениях Путина и Синдзо Абэ, который возглавлял японское правительство в 2006-2007 и 2012-2020 годах: «Они регулярно встречались и много общались».

    «Российский лидер прилагал усилия для поиска компромиссного решения территориального спора – вопроса, который Токио выдвигает на первый план как главную проблему двусторонних отношений. Но значимых сдвигов достичь не получилось. Абэ, который также был заинтересован в разрешении ситуации вокруг островов, не смог продавить косность восприятия внешнеполитической машины Японии», – детализировал политолог.

    Сейчас же политика Токио, в том числе подход к украинскому кризису, привела российско-японские отношения к тупику, продолжил Лукьянов. Он также допустил, что ранее глава государства не посещал эти территории, чтобы не «вызвать лишних эмоций» у японцев.

    «Теперь же визит подводит своего рода черту и посылает сигнал Токио: если страна не хочет вести самостоятельную, независимую от Запада политику на российском направлении, то Москва не собирается учитывать чьи-то чувства.

    Тем более что рабочая поездка президента в любую точку страны – это совершенно нормально. И я полагаю, теперь они станут более регулярными», – уточнил Лукьянов.

    Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко указал, что сейчас Япония взяла курс на милитаризацию. «Руководство страны обсуждает, в том числе, отказ от добровольно взятых на себя обязательств не размещать, не производить, не обладать ядерным оружием», – напомнил он. – «В условиях, когда позиция японских властей радикализуется, демонстрация шагов доброй воли теряет всякий смысл».

    Что касается «решительного протеста» внешнеполитического ведомства Японии, то это формально необходимое протокольное действие, добавил Лукьянов. «Вряд ли последуют какие-то другие последствия этого визита. Но то, что российско-японские отношения находятся в тупике, совершенно очевидно, и каких-то особых вариантов выхода мы не видим», – рассуждает политолог.

    Впрочем, у визита Путина на Итуруп есть не только внешнеполитическая плоскость. Так, Данилин отметил – поездка призвана продемонстрировать, что Россия активно развивает социальную и экономическую инфраструктуру Курил. «Приезд Путина также стоит рассматривать как подтверждение того, что даже в условиях проведения спецоперации государство помнит о людях, работает над решением важных для них вопросов», – считает спикер. – «Доказательство тому то, что

    в Курильском районе идет активное строительство социальных объектов. Власти региона уделяют большое внимание кадровым вопросам и благоустройству территорий. Инвесторы реализуют десятки проектов в рамках преференциального режима на островах».

    Особый акцент эксперт сделал на запуске первой солнечной электростанции на Итурупе. «Проект снижает зависимость от привозного дизельного топлива и экономит бюджетные средства. Также он демонстрирует процесс модернизации инфраструктуры островов, переход на новые технологические рельсы», – отметил Данилин.

    Кроме того, глава государства не упускает из виду вызовы безопасности России. «В ответ на попытки НАТО нарастить присутствие на Дальнем Востоке Путин усиливает Тихоокеанский флот. И в этом смысле опыт СВО играет нам на руку. Он помогает внедрять уже проверенные передовые практики и новейшие технологии. Президент настраивает военных, моряков и пограничников на работу по охране границ. Да, наиболее горячо сейчас на западных рубежах, но нельзя терять бдительность и на Востоке», – резюмировал Данилин.

    На ваш взгляд
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