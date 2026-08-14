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Грузинские ветераны войны с Абхазией отвергли расстрелы пленных
Грузинские участники войны с Абхазией 1992-1993 годов, собравшиеся 14 августа, в годовщину начала конфликта, на площади Героев в Тбилиси, категорически отвергли заявление вице-премьера саакашвилевского режима Георгия Барамидзе о расстрелах абхазских военнопленных, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Руководитель грузинского «Клуба генералов» Малхаз Чихладзе заявил телекомпании «Имеди», что «заявление Барамидзе преступно перед государством и оскорбляет грузинских военных».
«В природе нет ни единого такого факта (расстрела пленных), и хорошо, что Генпрокуратура начала расследовать заявление Барамидзе», – сказал он.
Другой участник боевых действий Джандри Убирия также подчеркнул, что «нет ни одного факта расстрела абхазских пленных».
«Теперь слова Барамидзе используют против Грузии. В Абхазии уже сказали, что осенью, на очередном раунде Женевских переговоров (по безопасности в Закавказье) жестко поставят этот вопрос, – сказал Убирия. – Я очень сожалею, что Барамидзе постарался сорвать наш мирный процесс с абхазами, направленный на объединение страны».
Председатель функционирующего в Тбилиси абхазского правительства Георгий Джинчарадзе назвал заявление оппозиционера, бывшего вице-премьера Барамидзе «предательским».
«Мы сегодня отдаем дань памяти героям. 14 августа – трагическая дата в истории Грузии, – сказал он. – На этом фоне можно говорить о целенаправленном предательском заявлении Барамидзе. Он оскорбил участников войны, оскорбил память павших».
Ранее в Грузии завели дело из-за слов экс-госминистра о расстреле абхазских пленных.