  • Новость часаПромышленное предприятие в Самарской области подверглось ракетному удару
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    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

    25 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Найди кота в Йошкар-Оле

    Для чего нужно обновлять традицию? Наверное, для того, чтобы люди не думали, будто традиция – это что-то сельское, темное и отсталое. Марийский опыт говорит нам: будь современным человеком, будь в курсе и старых традиций, и новых.

    7 комментариев
    12 августа 2026, 17:46 • Новости дня

    Российская армия нанесла удары по портам Одессы, Черноморска и Очакова

    ВС России нанесли удары по портам Одессы, Черноморска и Очакова

    Российская армия нанесла удары по портам Одессы, Черноморска и Очакова
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Высокоточное оружие и беспилотники уничтожили резервуары с топливом, военные грузы и корабли ВСУ в трех ключевых гаванях на черноморском побережье, сообщили в Минобороны.

    Вооруженные силы России продолжили атаки на объекты портовой инфраструктуры и морские суда, работающие в интересах украинских войск, сообщает Минобороны. Для выполнения боевых задач применялось высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники.

    В гавани Черноморска были успешно поражены резервуары с горюче-смазочными материалами. Кроме того, под удар попали объекты, которые противник использовал для разгрузки и хранения военных грузов.

    В Одессе уничтожен сухогруз с военным имуществом, оснащенный средствами радиоэлектронной борьбы, а также танкер с топливом. В порту Очакова Николаевской области поражен украинский патрульный катер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа российские войска поразили сухогруз с военным имуществом около Затоки.

    Днем ранее армия России уничтожила морской буксир в Николаеве.

    В конце июля Вооруженные силы нанесли удар по логистическому терминалу с военными грузами в Одессе.

    14 августа 2026, 11:30 • Новости дня
    Лавров заявил об ужесточении действий России против Украины
    Лавров заявил об ужесточении действий России против Украины
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия планирует действовать более жестко, чтобы уничтожить каналы западной поддержки украинской армии, не опускаясь при этом до террористических методов Киева, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет действовать гораздо жестче для разрушения всего, что подпитывает украинскую военную машину со стороны Запада, передают «Вести».

    «Мы не опустимся до методов Украины, но свои собственные методы сделаем гораздо более жесткими для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада. И мы это уже делаем. Они уже начинают стонать», – сказал глава внешнеполитического ведомства.

    По словам Лаврова, киевский режим открыто гордится террористическими атаками против мирных жителей России. Министр отметил, что после каждого удара по гражданским объектам, таким как пляжи или студенческие общежития, представители Киева бахвалятся своими действиями в социальных сетях.

    Лавров заявил, что Москва обратилась к Госдепартаменту США с просьбой прокомментировать информацию о причастности Вашингтона к ударам Киева вглубь российской территории. Лавров подчеркнул, что Россия не ставит ультиматумов, но передала американской стороне ряд вопросов, касающихся разведданных и вовлеченности США в атаки по гражданским объектам. Москва ожидает ответа на этот запрос.

    Ранее глава МИД потребовал от Вашингтона прекратить накачку Украины вооружениями.

    Сообщалось, что Соединенные Штаты продолжают передавать Киеву разведданные.

    Сергей Лавров заявил о неминуемом достижении всех целей спецоперации.

    Комментарии (17)
    14 августа 2026, 13:07 • Новости дня
    Лавров разъяснил, почему нельзя остановить конфликт с Украиной по линии фронта
    Лавров разъяснил, почему нельзя остановить конфликт с Украиной по линии фронта
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Останавливаться надо тогда, когда есть долгосрочное, надежное, устойчивое урегулирование, а простая остановка на текущих позициях обесценит исторические победы России, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что призывы к немедленной остановке боевых действий звучат все чаще. Однако дипломат подчеркнул невозможность такого сценария без долгосрочного и устойчивого урегулирования ситуации, следует из сообщения на сайте МИД.

    «Так не получится. Останавливаться надо тогда, когда есть долгосрочное, надежное, устойчивое урегулирование», – подчеркнул Лавров.

    По словам Лаврова, заморозка конфликта на текущей линии соприкосновения стала бы предательством подвига советских солдат, победивших нацизм, указал глава ведомства.

    «Речь идет не только о том, как кому-то комфортно живется сегодня – у нас люди страдают, люди погибают от этих террористических актов. Речь идет о нашей ответственности за тысячелетнюю историю российского государства», – подчеркнул Лавров.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил о планах Москвы действовать более жестко для уничтожения каналов западной поддержки украинской армии.

    Лавров отметил стремление европейских стран добиться прекращения огня ради сохранения режима Владимира Зеленского.

    При этом Лавров назвал невозможным украинское урегулирование по линии соприкосновения из-за закрепленных в конституции российских границ.

    Комментарии (25)
    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (2)
    14 августа 2026, 09:43 • Новости дня
    Эксперты заявили о нехватке у Британии флота для защиты судов

    Telegraph сообщила о нехватке британских эсминцев для защиты судов от России

    Эксперты заявили о нехватке у Британии флота для защиты судов
    @ PO PHOT Ray Jones/MOD

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за острого дефицита современных эсминцев Королевский военно-морской флот больше не может гарантировать безопасность торговых судов на стратегически важных маршрутах, пишут СМИ.

    Британский военный флот испытывает острую нехватку огневой мощи для противостояния современным угрозам на море, передает издание The Telegraph.

    Аналитики предупреждают, что королевство больше не может гарантировать безопасность своих транспортных конвоев.

    «Мы достигли критической точки, когда количество доступных эсминцев не позволяет выполнять базовые задачи по защите судоходства», – сообщил источник газеты в оборонном ведомстве. Специалисты подчеркивают, что текущее состояние кораблей требует немедленных финансовых вливаний.

    Военный бюджет страны совершенно не успевает за растущими потребностями флота. Эксперты настоятельно призывают правительство пересмотреть стратегию развития военно-морских сил, чтобы избежать потери контроля над ключевыми морскими путями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские власти ожидают ответных действий Москвы на задержание нефтяного танкера Smyrtos.

    Ранее премьер-министр Кир Стармер разрешил военным задерживать санкционные суда «теневого флота».

    При этом аналитики указали на критическое истощение военно-морских ресурсов Соединенного Королевства.

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    14 августа 2026, 18:15 • Новости дня
    В ОАК рассказали о функциях нового двухместного Су-57

    ОАК: Двухместный Су-57 станет пунктом управления дронами

    В ОАК рассказали о функциях нового двухместного Су-57
    @ VCG/Visual China Group/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новая модификация российского истребителя пятого поколения Су-57 позволит координировать действия интеллектуальных комплексов и отрабатывать боевой искусственный интеллект. Об этом сообщил директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец.

    Новая двухместная версия истребителя пятого поколения Су-57 дает возможность подойти к реализации одной из технологий шестого поколения и использовать его в качестве воздушного пункта управления беспилотными аппаратами, передает ТАСС.

    «Наличие второй кабины оператора позволяет подойти к реализации одной из ключевых технологий шестого поколения – это управление беспилотными летательными аппаратами в качестве воздушного пункта управления», – заявил руководитель в интервью программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

    Он подчеркнул важность нововведения для координации таких систем, как «Охотник», а также управления роевыми группами дронов. Пока оператор контролирует беспилотники, летчик сможет полностью сосредоточиться на выполнении основной боевой задачи, отметил Стрелец.

    Кроме того, новая версия самолета будет использоваться для отработки боевого искусственного интеллекта, который сейчас создается специалистами бюро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае стартовали летные испытания прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Второй пилот новой машины возьмет на себя руководство авиагруппой непосредственно в воздухе.

    Ранее шеф-пилот ОКБ Сухого Сергей Богдан предрек высокий спрос на этот самолет среди иностранных заказчиков.

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    14 августа 2026, 08:58 • Новости дня
    ВС России поразили ж/д станцию порта Измаил и буксиры у Николаева
    ВС России поразили ж/д станцию порта Измаил и буксиры у Николаева
    @ Yuriy Kvach/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России ударными БПЛА поразили два судна типа «морской буксир» юго-западнее Николаева и железнодорожную станцию порта Измаил, сообщает Министерство обороны.

    Российские войска нанесли точные удары по объектам логистики противника. Вечером 13 августа беспилотные летательные аппараты атаковали железнодорожную станцию порта Измаил. Этот узел активно использовался для погрузки, хранения и транспортировки военных грузов, а также горючего для нужд ВСУ, следует из сообщения в Max Минобороны.

    Юго-западнее Николаева ударные дроны поразили два судна типа «морской буксир». Известно, что они сопровождали в украинские порты сухогрузы с западным вооружением.

    Накануне российские ударные беспилотники атаковали командные пункты ВСУ в дунайских портах Рени и Измаил.

    В начале августа военные поразили переоборудованный морской буксир и два сухогруза с оружием в Николаеве.

    В июле армия России уничтожила склады хранения водных дронов в порту Измаила.

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    14 августа 2026, 14:19 • Новости дня
    Бундесвер не смог найти две тысячи добровольцев для литовской бригады
    Бундесвер не смог найти две тысячи добровольцев для литовской бригады
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Германии столкнулись с серьезным дефицитом кадров при формировании военного контингента, который планируется разместить в балтийской республике к концу 2027 года.

    Бундесверу не удается полностью укомплектовать тяжелую бригаду в Литве из-за нехватки около двух тысяч добровольцев, передает РИА «Новости».

    По данным министерства обороны ФРГ, этот проект является важнейшим для армии со времен холодной войны.

    «На данный момент бригада может быть укомплектована добровольцами на 60% – таким образом, не хватает еще около двух тысяч солдат», – говорится во внутреннем документе ведомства.

    Находящиеся сейчас в Литве немецкие части заполнены примерно на 92%. Однако основная часть бригады, включая 203-й танковый и 122-й мотопехотный батальоны, должна быть развернута только в 2027 году.

    Именно в этих подразделениях зафиксирован значительный недобор личного состава. Ожидается, что до конца этого года власти Германии примут решение о возможном принудительном призыве для комплектации контингента.

    Германия планирует разместить в Литве тяжелую бригаду общей численностью 5–6 тыс. человек. Президент Литвы Гитанас Науседа ранее сообщал о строительстве необходимой инфраструктуры.

    При этом многие литовские пользователи интернета считают размещение немецких военных пустой тратой денег, вспоминая фашистскую оккупацию во время Второй мировой войны.

    Россия неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет присутствие, прикрываясь заявлениями о сдерживании Москвы.

    В МИД подчеркивали готовность к равноправному диалогу с блоком, настаивая на отказе Запада от милитаризации Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус допустил возможность принудительной отправки солдат в Литву.

    Глава военного ведомства признал серьезные проблемы с поиском рядового состава и специалистов.

    Председатель комитета Бундестага по обороне Томас Ревекамп предложил комплектовать прибалтийскую бригаду на обязательной основе.

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    14 августа 2026, 11:41 • Новости дня
    Российские войска освободили Новониколаевку в ДНР
    Российские войска освободили Новониколаевку в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российская армия за последние сутки освободила Новониколаевку в Донецкой народной республике (ДНР), всего же за неделю от противника были зачищены восемь населенных пунктов.

    Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Новониколаевка в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения группировки также за прошлую неделю освободили Торецкое и Петровку в ДНР. Было нанесено поражение формированиям трех механизированных, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 2435 военнослужащих, два танка, 26 бронемашин, девять орудий полевой артиллерии и восемь станций РЭБ.

    На прошедшей неделе подразделения группировки «Север» взяли под контроль Водяное, Ивановку и Щербаковку в Харьковской области.

    Было нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух мотопехотных, двух аэромобильных бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины, отчитались в Минобороны.

    Всего в зоне ответственности группировки за этот период противник потерял до 1595 военнослужащих, восемь бронемашин, семь орудий полевой артиллерии, пусковую установку хорватской РСЗО RAK-SA-12 и 14 станций РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки продвинулись вглубь обороны противника и освободили Васютинское в ДНР.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, мотопехотной, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

    За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 1430 военнослужащих, танк, 12 бронемашин, семь орудий полевой артиллерии, две станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, перечислили в Минобороны.

    Подразделениями группировки «Восток» за прошедшую неделю освобождено Новое Поле в Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике трех десантно-штурмовых, механизированной, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты.

    Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки составили более 2405 военнослужащих и 25 бронемашин.

    Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, за неделю нанеся поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

    Потери противника на этом направлении за последнюю неделю составили свыше 1,5 тыс. военнослужащих, танк, 16 бронемашин, 17 орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО «Град», восемь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам нацгвардии и морской пехоты.

    За минувшую неделю на этом направлении уничтожено до 220 военнослужащих ВСУ, две бронемашины, пять орудий полевой артиллерии и 12 станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска зачистили от противника Петровку в ДНР.

    Днем ранее ВС РФ взяли под контроль Водяное в Харьковской области. А до этого они освободили харьковскую Щербаковку и запорожское Новое Поле.

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    14 августа 2026, 11:10 • Новости дня
    Лавров заявил о гордости за российских военных

    Лавров: Все цели СВО будут достигнуты, враг будет разбит

    Лавров заявил о гордости за российских военных
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Все цели специальной военной операции будут достигнуты, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Министр добавил, что регулярно смотрит репортажи с передовой, российские военнослужащие вызывают гордость.

    Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров в интервью телекомпании ВГТРК выразил уверенность в успешном завершении боевых действий, передает РИА «Новости».

    Министр напомнил о твердой позиции главы государства по данному вопросу.

    «Сильные высказывания мы слышим регулярно. И президент России Владимир Владимирович Путин четко предупреждает о том, что все цели специальной военной операции будут достигнуты», – сказал руководитель дипломатического ведомства.

    Дипломат также добавил, что регулярно смотрит репортажи с передовой. По его словам, российские военнослужащие вызывают гордость, а их непоколебимая уверенность в разгроме врага производит очень сильное впечатление.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия обязательно добьется победы.

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    15 августа 2026, 05:56 • Новости дня
    Промышленное предприятие в Самарской области подверглось ракетному удару
    Промышленное предприятие в Самарской области подверглось ракетному удару
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Самарской области промышленное предприятие подверглось ракетному удару, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

    «Уважаемые жители Самарской области! Враг нанес ракетный удар по нашему промышленному предприятию. Сформирован оперативный штаб. На местах работают все экстренные службы», – заявил глава региона в «Максе».

    В настоящее время уточняется информация о последствиях атаки и наличии пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атаке вражеского беспилотника подверглось сельхозпредприятие в промзоне Пензенской области, произошел пожар, который был оперативно ликвидирован.

    В Севастополе в ходе отражения атаки вооруженных сил Украины сбиты пять беспилотников.

    Отражена атака летевших на Москву БПЛА. Ярославская область подверглась атаке украинских БПЛА.

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    14 августа 2026, 13:33 • Новости дня
    Мирошник: В июле от атак БПЛА ВСУ погиб 201 мирный житель России

    Tекст: Вера Басилая

    В июле в результате ударов украинских беспилотников погиб 201 мирный житель России, а от обстрелов пострадали 1739 человек, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Минимум 1441 мирный житель России получил ранения, а 201 человек погиб из-за атак украинских дронов в июле, следует из обзора Мирошника, передает ТАСС.

    «В июле наибольшее число погибших и раненых среди гражданского населения зафиксировано именно в результате атак различных БПЛА. Доля мирных граждан, получивших ранения различной степени тяжести в результате атак украинских ударных дронов, превысила 90% от общего числа пострадавших», – говорится в докладе дипломата.

    В документе отмечается, что количество пострадавших мирных жителей с начала года увеличилось более чем в четыре раза, достигнув рекордного среднемесячного показателя. Киевский режим в июле атаковал гражданские объекты в 41 регионе России за пределами зоны проведения спецоперации.

    Наиболее часто ударам подвергались Белгородская, Курская, Херсонская, Брянская и Запорожская области, а также ДНР.

    В конце июля Родион Мирошник сообщил о гибели 69 мирных жителей России за одну неделю.

    В середине того же месяца официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о 38 жертвах украинских ударов.

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    14 августа 2026, 12:12 • Новости дня
    Лавров: К заявлениям бойцов СВО можно только добавить слова с «запикиванием»

    Лавров: К заявлениям бойцов СВО можно только добавить слова с запикиванием

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров высоко оценил уверенность военнослужащих в победе и сильные высказывания о достижении целей спецоперации, отметив, что его эмоциональные дополнения к их словам не пропустила бы цензура.

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал заявления участников специальной военной операции, передают «Вести». Дипломат обратил внимание на уверенность военнослужащих в достижении поставленных целей.

    «Смотрю репортажи с фронта. Красивые ребята, четкие, гордые за свою страну. Их голоса оттуда после занятия очередного населенного пункта: «Враг будет разбит, Победа будет за нами, наше дело правое» – это очень сильное выражение», – отметил глава МИД России.

    Лавров добавил, что иногда ему хочется эмоционально дополнить слова бойцов, однако в эфире такие высказывания пришлось бы «запикать».

    Министр также напомнил о словах президента Владимира Путина, который регулярно подчеркивает, что все цели спецоперации будут обязательно достигнуты.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров выразил уверенность в успешном завершении боевых действий.

    Лавров заявил об ужесточении методов борьбы с западными каналами поддержки украинской армии.

    Также Лавров пообещал достижение всех целей спецоперации вопреки ухищрениям европейских элит.

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    14 августа 2026, 09:45 • Новости дня
    Трамп приказал вернуть старые катапульты на новые авианосцы

    Трамп поручил ВМС отказаться от электромагнитных катапульт в пользу паровых

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США поручил ВМС США убрать передовую систему запуска истребителей с новейших авианосцев и вернуться к традиционным паровым катапультам.

    Глава Белого дома распорядился демонтировать новейшую электромагнитную систему запуска самолетов (EMALS) с авианосцев класса Ford, передает Associated Press.

    Новое требование обойдется в миллиарды долларов и вернет самые современные корабли ВМС к системе, которая сложнее в обслуживании и требует большего экипажа.

    Меморандум предписывает Пентагону и ВМС в течение двух месяцев представить план отказа от EMALS. Кроме того, электромагнитные оружейные подъемники на авианосцах также должны быть заменены. Изменения коснутся четвертого корабля класса Ford – USS Doris Miller, тогда как уже построенные или находящиеся на продвинутой стадии строительства авианосцы останутся без изменений.

    Трамп критиковал новую технологию еще во время своего первого срока в 2017 году. «Вы перейдете на чертов пар», – заявлял он тогда журналу Time. При этом новейшие китайские авианосцы уже используют электромагнитные катапульты, а Франция планирует установить такую систему на свой новый корабль.

    Компания General Atomics, производитель EMALS, предупредила, что отказ от системы на USS Doris Miller требует тщательного пересмотра. Представители компании отметили, что работы по установке катапульт и тормозных механизмов на этом корабле уже выполнены наполовину, и смена курса приведет к серьезным рискам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новейший атомный авианосец USS Gerald R. Ford вернулся на базу в Вирджинии после рекордного похода.

    Военно-морские силы США запланировали постройку новых крупных надводных кораблей с ядерной энергетической установкой. Американское ведомство рассчитывает получить 15 новейших линкоров класса «Трамп» к 2055 году.

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    14 августа 2026, 09:02 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 553 БПЛА над 19 регионами России

    Tекст: Вера Басилая

    Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 553 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над 19 регионами России и акваториями Черного и Азовского морей, сообщает Министерство обороны.

    В период с восьми часов вечера 13 августа до восьми утра 14 августа специалисты перехватили 553 дрона. Вражеские аппараты пытались атаковать Новгородскую, Курскую, Брянскую, Белгородскую, Калужскую, Смоленскую, Тверскую, Псковскую, Орловскую, Тульскую, Липецкую, Костромскую, Рязанскую, Ростовскую и Ленинградскую области, следует из сообщения в Max Минобороны.

    Кроме того, беспилотники уничтожены над Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Республикой Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

    Ранее 12 августа российские силы ПВО перехватили 147 украинских беспилотников над регионами страны.

    До этого 9 августа военные уничтожили 153 вражеских дрона.

    Днем ранее дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 360 беспилотных летательных аппаратов.

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    14 августа 2026, 10:14 • Новости дня
    Беспилотники «Герань-4 Сикер» нанесли удар по логистическому центру в Броварах

    Tекст: Вера Басилая

    Российские беспилотные летательные аппараты «Герань-4 Сикер» успешно атаковали крупный логистический узел, расположенный вблизи населенного пункта Бровары, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России нанесли точный удар по объекту инфраструктуры в Киевской области. Целью атаки стал логистический центр в районе Бровар, следует из сообщения в Max Минобороны.

    Для поражения объекта применялись современные беспилотные летательные аппараты «Герань-4 Сикер».

    Ранее Министерство обороны России показало последствия удара беспилотников по логистическому центру под Киевом.

    Российские дроны «Герань» уничтожили пункт управления и объект снабжения в Сумской области.

    Вооруженные силы России разгромили транспортный узел украинской армии в Днепропетровске аппаратом «Герань-4 Сикер».

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    14 августа 2026, 06:58 • Новости дня
    ПВО сбила 54 дрона над Ленинградской областью

    Tекст: Антон Антонов

    В небе над Ленинградской областью уничтожены 54 БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    «Отбой беспилотной опасности в Ленинградской области», – заявил губернатор в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки БПЛА зафиксировано повреждение в районе порта Усть-Луга, произошел пожар.

    Истребители сбили беспилотник в небе над Латвией.

    Финские власти ввели ограничения для авиации и судов в восточной части Финского залива.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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