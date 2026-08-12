Российская армия нанесла удары по портам Одессы, Черноморска и Очакова

ВС России нанесли удары по портам Одессы, Черноморска и Очакова

Tекст: Тимур Шайдуллин

Вооруженные силы России продолжили атаки на объекты портовой инфраструктуры и морские суда, работающие в интересах украинских войск, сообщает Минобороны. Для выполнения боевых задач применялось высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники.

В гавани Черноморска были успешно поражены резервуары с горюче-смазочными материалами. Кроме того, под удар попали объекты, которые противник использовал для разгрузки и хранения военных грузов.

В Одессе уничтожен сухогруз с военным имуществом, оснащенный средствами радиоэлектронной борьбы, а также танкер с топливом. В порту Очакова Николаевской области поражен украинский патрульный катер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа российские войска поразили сухогруз с военным имуществом около Затоки.

Днем ранее армия России уничтожила морской буксир в Николаеве.

В конце июля Вооруженные силы нанесли удар по логистическому терминалу с военными грузами в Одессе.