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Российская армия нанесла удары по портам Одессы, Черноморска и Очакова
ВС России нанесли удары по портам Одессы, Черноморска и Очакова
Высокоточное оружие и беспилотники уничтожили резервуары с топливом, военные грузы и корабли ВСУ в трех ключевых гаванях на черноморском побережье, сообщили в Минобороны.
Вооруженные силы России продолжили атаки на объекты портовой инфраструктуры и морские суда, работающие в интересах украинских войск, сообщает Минобороны. Для выполнения боевых задач применялось высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники.
В гавани Черноморска были успешно поражены резервуары с горюче-смазочными материалами. Кроме того, под удар попали объекты, которые противник использовал для разгрузки и хранения военных грузов.
В Одессе уничтожен сухогруз с военным имуществом, оснащенный средствами радиоэлектронной борьбы, а также танкер с топливом. В порту Очакова Николаевской области поражен украинский патрульный катер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа российские войска поразили сухогруз с военным имуществом около Затоки.
Днем ранее армия России уничтожила морской буксир в Николаеве.
В конце июля Вооруженные силы нанесли удар по логистическому терминалу с военными грузами в Одессе.