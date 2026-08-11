Трамп обвинил Байдена в нехватке боеприпасов из-за поддержки Киева

Трамп назвал причиной дефицита боеприпасов в США поставки оружия Киеву

Tекст: Мария Иванова

Глава Белого дома возложил ответственность за гипотетическую нехватку боеприпасов в американских вооруженных силах на своего предшественника Джо Байдена, передает ТАСС.

По его словам, именно решение предыдущей администрации поставлять оружие Украине привело к истощению арсеналов.

«Они говорят о боеприпасах, у нас все хорошо с боеприпасами, у нас их достаточно. Но причина, по которой их могло бы быть меньше в том, что он [Байден] передал боеприпасы Украине на общую сумму 300 млрд долларов», – заявил американский лидер в интервью радиостанции Real America's Voice.

Ранее американские средства массовой информации отмечали, что на фоне напряженности с Ираном запасы вооружений в США упали до рекордно низких отметок. В частности, речь шла о ракетах для комплексов Patriot и THAAD, а также дальнобойных системах ATACMS и PrSM.

В начале августа издание The Washington Post писало, что Трамп потребовал от главы Пентагона Пита Хегсета объяснений по поводу предполагаемого введения президента в заблуждение относительно нехватки оружия. Позже Трамп опроверг слухи о недовольстве работой министра обороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Пентагона Пит Хегсет заявил о неспособности администрации Джо Байдена восполнить переданные Украине боеприпасы

Американские вооруженные силы потратили почти 80% запасов перехватчиков для ключевых систем ПРО за время войны с Ираном.

Военные США практически полностью израсходовали арсенал высокоточных дальнобойных ракет ATACMS и PrSM.