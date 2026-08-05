CNN узнал критическом истощении запасов ракет для ПВО у Пентагона

CNN: США израсходовали почти 80% ракет ПВО в войне с Ираном

Tекст: Катерина Туманова

Вооруженные силы США потратили почти 80% запасов перехватчиков для ключевых систем ПРО, передает CNN. Высокопоставленные американские военачальники предупреждают, что запасы боеприпасов в Пентагоне на «опасно низком» уровне.

По данным источников, с начала войны с Ираном американские военные израсходовали почти 4/5 ракет THAAD и около половины перехватчиков Patriot. До начала конфликта США располагали примерно 2,2 тыс. ракет Patriot и 452 ракетами THAAD.

Страны Персидского залива выразили обеспокоенность тем, что нехватка систем ПВО может снизить их способность отражать атаки Ирана. Эти государства полагаются на американские системы и опасаются последствий возможной эскалации.

Проблема истощения запасов обсуждалась перед решением президента США Дональда Трампа отменить новые удары по Ирану. Военные советники неоднократно выражали тревогу по поводу сокращения ключевых боеприпасов в ходе обсуждений потенциальной эскалации конфликта.

До этого Reuters передавало, что удары по Ирану оставили США без ракет ATACMS.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон запросил 67 млрд долларов на экстренное перевооружение. Пентагон запросил 1,7 млрд долларов на увеличение армии США. Хегсет раскрыл расходы США на конфликт с Ираном.