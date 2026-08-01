  • Новость часаСилы ПВО отразили атаку четырех дронов ВСУ на подлете к Москве
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Рейтинг недружественных правительств. Конфронтация с Россией стала общеевропейской
    Франция стянула войска к границе с Испанией
    Потери ВСУ за время СВО оценили до 3 млн военных
    Политолог объяснил наплыв мигрантов в испанскую Сеуту
    Глава Wildberries заявила об успешном отражении большей части атак на склады
    МИД: Европа открыто готовится к войне с Россией
    Минобороны показало кадры ударов по украинским сухогрузам
    После взрыва на полигоне в Хмельницком пропали бойцы спецназа Украины
    Посол России Томихин сообщил о задержании убийц двух россиян в Таиланде
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина стала подозревать о последствиях войны против инфраструктуры

    Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. И нам ничего не оставалось, как только взять и ответить. Ответить жестко. Топить корабли, жечь заправки и логистику. И внезапно это не понравилось киевским деятелям.

    16 комментариев
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Мировая трансплантология родилась в России

    110 лет назад, 31 июля 1916 года, родился один из родоначальников современной мировой трансплантологии – Владимир Демихов. Его эксперименты вызывали одновременно шок и восторг: собаки с двумя головами, пересадки сердца – такого в мировой медицине еще не было.

    3 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как освободили от фашистов последний город России

    31 июля 1944 года завершилась Псковско-Островская наступательная операция. Русские войска прорвали укрепленную линию «Пантера» и освободили Псков – последний крупный оккупированный город РСФСР.

    3 комментария
    1 августа 2026, 06:58 • Новости дня

    Пентагон запросил 67 млрд долларов на экстренное перевооружение

    Bloomberg: Пентагон запросил 67 млрд долларов на экстренное перевооружение

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство обороны США запросило экстренное финансирование для восполнения запасов современных ракет и перехватчиков, истощенных в ходе конфликтов на Ближнем Востоке.

    «Согласно документам, предоставленным Конгрессу, запрос Пентагона на экстренное финансирование в размере 67 млрд долларов на этот финансовый год включает 18,2 млрд долларов на замену современных американских ракет Patriot, ракет Tomahawk ВМС и высотных перехватчиков THAAD армии», – передает Bloomberg.

    В документах, представленных комитетам по обороне сената и палаты представителей, содержится ранее не публиковавшаяся разбивка расходов. В частности, 3,28 млрд долларов пойдут на модификацию противоракетных комплексов ВМС США, а 100 млн долларов – на закупку засекреченного ракетного комплекса Joint Advanced Tactical Missile от Lockheed Martin Corp., который еще не принят на вооружение.

    Эти данные отражают обеспокоенность состоянием американских арсеналов на фоне атак на американские базы в ближневосточном регионе. Раскрытые подробности помогут аналитикам оценить долю этих вооружений среди 13 629 боеприпасов, выпущенных по иранским целям с февраля по апрель.

    Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров попытался развеять опасения относительно нехватки боеприпасов.

    «У нас лучшее в мире вооружение, но мы хотим, чтобы они работали быстрее», – заявил он, отметив беспрецедентные масштабы производства у оборонных подрядчиков.


    31 июля 2026, 20:40 • Новости дня
    Трамп исключил передачу Киеву технологий производства систем Patriot

    Трамп заявил о невозможности передачи Украине лицензии на выпуск комплексов Patriot

    Трамп исключил передачу Киеву технологий производства систем Patriot
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты едва ли предоставят украинским властям доступ к секретным разработкам для самостоятельного создания современных зенитно-ракетных комплексов.

    Американский лидер Дональд Трамп сомневается в перспективах отправки Киеву лицензии на выпуск систем противовоздушной обороны, передает ТАСС.

    «Мы на это не соглашались. Мы об этом говорим в администрации США, но такого рода технологии передать другим странам тяжело», – заявил политик журналистам.

    Глава государства подчеркнул малую вероятность подобного развития событий. По его словам, получатели передовых военных разработок способны в будущем использовать их против самих Соединенных Штатов.

    Соответствующее заявление прозвучало во время заседания президентского кабинета. Встреча американского руководства прошла в загородной резиденции Кэмп-Дэвид под Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Дональд Трамп пообещал передать Киеву лицензию на производство зенитных комплексов.

    Американские журналисты назвали подобный шаг опасным для самого Вашингтона. Позже президент США отклонил экстренный запрос Владимира Зеленского на поставку 300 ракет-перехватчиков.

    Комментарии (8)
    31 июля 2026, 21:38 • Новости дня
    Трамп: Россия и Украина готовы к сделке в случае взаимных уступок
    Трамп: Россия и Украина готовы к сделке в случае взаимных уступок
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Россия и Украина готовы к переговорам для завершения конфликта, но обеим сторонам необходимо пойти на уступки.

    «Думаю, он [Владимир Зеленский] хочет заключить сделку, и думаю, [президент России] Путин хочет заключить сделку ... никто не хочет идти на уступки, но им обоим придется пойти на какие-то уступки», – сказал американский лидер, передает РИА «Новости».

    В начале июня Трамп высказался с одобрением насчет возможной личной встречи Путина и Зеленского. В марте глава Белого дома заявлял о необходимости заключения Киевом мирного соглашения.

    Месяцем позже президенты России и США провели телефонный разговор.

    Комментарии (13)
    31 июля 2026, 22:05 • Видео
    По Польше попало ракетой. Что странного?

    Правительство в Варшаве бездоказательно заявило, что ракета, упавшая в Польше в ста километрах от границы с Украиной, принадлежит России. Что из этого следует?

    Комментарии (0)
    31 июля 2026, 12:49 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы объявленного Трампом соглашения о разоружении ХАМАС

    Эксперт Лямин: Заявленное Трампом разоружение ХАМАС споткнется о позицию Израиля

    Эксперт оценил перспективы объявленного Трампом соглашения о разоружении ХАМАС
    @ Jehad Alshrafi/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Соглашение между Трампом и ХАМАС о разоружении движения уже сейчас имеет потенциал к срыву. Так, не ясно, как будет контролироваться сдача оружия, особенно легкого стрелкового. Кроме того, Израиль начнет всячески противиться отводу войск. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Юрий Лямин.

    «Проблема многих соглашений, о которых объявляет Дональд Трамп, заключается в их реализации», – отметил военный эксперт Юрий Лямин. Собеседник напомнил о меморандуме между США и Ираном: документ был подписан сторонами и посредником, но уже менее чем через месяц перестал существовать.

    Учитывая, что соглашение с ХАМАС не закреплено официально, его тем более может ждать аналогичная участь. «Судя по всему, речь идет о декларации о намерениях», – допускает спикер. Однако уже на этом этапе видится несколько возможных камней преткновения.

    «На данном этапе предполагается, что боевики постепенно сдадут тяжелое и легкое вооружение. Видимо, взамен на это руководство движения намерено получить право на политическую деятельность», – рассуждает эксперт. Он напомнил, что в 2006 году ХАМАС выиграл выборы в Палестинский законодательный совет, поэтому в дальнейшем группировка может попытаться вернусь себе власть в анклаве.

    Однако до сих пор не ясно, кто будет контролировать процесс разоружения, а также где будет храниться сданное оружие. По оценкам собеседника, большая часть ракет и неуправляемых реактивных снарядов практически исчерпана за время боевых действий. «Какие-то запасы, наверное, ХАМАС передаст. Но проверить сдачу легкого стрелкового оружия довольно сложно – его могут спрятать в домах или банально закопать на время. А это уже может стать поводом для обвинения движения в нарушении условий соглашения», – уточняет Лямин.

    Еще одним «камнем преткновения» станет позиция Израиля. «Израильское руководство будет всячески противиться отводу войск из сектора Газа. Они хотят сохранить в регионе «буфер безопасности». Трамп, вероятно, начнет оказывать давление на еврейское государство, но, как показывают события в Сирии и Ливане, президент США едва ли способен добиться успеха в этом деле, а значит – появляется еще один потенциальный повод к срыву соглашения», – заключил аналитик.

    Ранее президент США объявил, что «Совет мира» и ХАМАС достигли «исторического соглашения», в соответствии с которым группировка согласилась на полное разоружение. Он назвал сделку важнейшей вехой в реализации своего плана из 20 пунктов. Глава Белого дома уточнил, что договоренность будет выполняться поэтапно: по мере разоружения израильские силы отойдут, а международные стабилизационные силы вместе с новой палестинской полицией обеспечат безопасность Газы.

    «Это соглашение – важнейший шаг к тому, чтобы Газой наконец начало управлять новое палестинское правительство, которое будет тесно сотрудничать с «Советом мира» на благо палестинского народа. В то же время Израиль получит заслуженную безопасность, а сектор Газа больше никогда не будет использоваться в качестве базы для террористических атак», – написал президент США в соцсети Thruth Social.

    Трамп поблагодарил Египет, Катар и Турцию за посредничество в переговорах. «Угроза, возникшая из Газы 7 октября, не сможет возродиться … Поздравляю всех с этим потрясающим достижением, которого, как все говорили, никогда не могло быть достигнуто!», – подчеркнул он. Как сообщают источники Axios, Иран пытался убедить ХАМАС не идти на соглашение, но группировка «предпочла не слушать Тегеран».

    По данным портала, сделка предполагает постепенную сдачу движением тяжелого и легкого вооружения, демонтаж тоннелей и складов, а также передачу управления регионом новому палестинскому технократическому правительству. Взамен ХАМАС может получить амнистию. Кроме того, израильские войска отойдут к линиям, которые занимали в момент прекращения огня в октябре 2025 года.

    Вместе с тем, сроки разоружения основных боевых подразделений и передача тяжелого вооружения остаются неизвестными. Эксперты предполагают, что этот процесс может растянуться на срок от 200 до 350 дней, отмечает Associated Press. Источник среди американских чиновников заявил: «Имплементация, как ожидается, начнется в ближайшие недели».

    Напомним, в начале июля ХАМАС заявил о роспуске структуры, которая руководила Газой на протяжении почти 20 лет. В движении тогда отмечали, что готовятся к передаче власти техническому комитету, который будет работать при поддержке ООН. В Израиле тогда раскритиковали решение, указав, что «предполагаемая отставка правительства ХАМАС, в котором все члены ХАМАС остаются на своих постах, является уловкой, не имеющей никакого значения».

    Комментарии (0)
    31 июля 2026, 13:14 • Новости дня
    Американист назвал условие реализации соглашения о разоружении ХАМАС

    Политолог Дудаков: Деэскалация в секторе Газа связана со сменой власти в Израиле

    Американист назвал условие реализации соглашения о разоружении ХАМАС
    @ Хасан Алзаанин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Если осенью Биньямин Нетаньяху лишится поста премьер-министра Израиля, ситуация в секторе Газа может стабилизироваться. Несмотря на то, что к власти, скорее всего, придут такие же ястребы, они будут больше слушаться Трампа. Пока же движение ХАМАС не станет спешить с разоружением. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал американист Малек Дудаков, комментируя соглашение между США и ХАМАС.

    «Администрация Дональда Трампа пытается закрыть хотя бы какие-то гештальты в преддверии выборов в Конгресс. На них республиканцы, скорее всего, проиграют и, следовательно, президент США превратится в «хромую утку», а возможности Белого дома влиять на международную повестку окажутся ограниченными», – считает американист Малек Дудаков.

    По его мнению, именно поэтому американский лидер снова вернулся к украинскому кризису и своему обещанию урегулировать конфликт, а также к ситуации на Ближнем Востоке, в частности, в секторе Газа. Вместе с тем, каких-либо серьезных подвижек на этих направлениях пока не наблюдается.

    Как напомнил Дудаков, Трамп вновь объявил, что группировка ХАМАС якобы согласилась разоружиться, и в связи с этим потребовал от Израиля начать вывод войск из анклава. «Другое дело, что сами представители палестинского движения едва ли понадеются на обещания президента США и решатся сдать вооружение. Это было бы выстрелом себе в ногу», – рассуждает он.

    «Кроме того, еврейское государство будет всячески саботировать выполнение своей части сделки и не станет выводить войска», – добавил спикер. По его оценкам, ситуация может измениться только в том случае, если по результатам октябрьских выборов в Израиле Биньямин Нетаньяху потеряет пост премьера. Впрочем, оговорился политолог, те, кто придет на смену Нетаньяху, тоже будут настроены довольно ястребино.

    «Но стоит ожидать, что они в большей степени начнут подстраиваться под позицию Вашингтона. Поэтому если в октябре в Израиле произойдет смена власти, то появится шанс на деэскалацию в ближневосточном регионе. Если же Нетаньяху останется у руля, кризисная ситуация в нынешнем формате сохранится еще на длительный период времени», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп объявил, что «Совет мира» и ХАМАС достигли «исторического соглашения», в соответствии с которым группировка согласилась на полное разоружение. Он назвал сделку важнейшей вехой в реализации своего плана из 20 пунктов. Глава Белого дома уточнил, что договоренность будет выполняться поэтапно: по мере разоружения израильские силы отойдут, а международные стабилизационные силы вместе с новой палестинской полицией обеспечат безопасность Газы.

    «Это соглашение – важнейший шаг к тому, чтобы Газой наконец начало управлять новое палестинское правительство, которое будет тесно сотрудничать с «Советом мира» на благо палестинского народа. В то же время Израиль получит заслуженную безопасность, а сектор Газа больше никогда не будет использоваться в качестве базы для террористических атак», – написал президент США в соцсети Thruth Social.

    Трамп поблагодарил Египет, Катар и Турцию за посредничество в переговорах. «Угроза, возникшая из Газы 7 октября, не сможет возродиться … Поздравляю всех с этим потрясающим достижением, которого, как все говорили, никогда не могло быть достигнуто!», – подчеркнул он. Как сообщают источники Axios, Иран пытался убедить ХАМАС не идти на соглашение, но группировка «предпочла не слушать Тегеран».

    По данным портала, сделка предполагает постепенную сдачу движением тяжелого и легкого вооружения, демонтаж тоннелей и складов, а также передачу управления регионом новому палестинскому технократическому правительству. Взамен ХАМАС может получить амнистию. Кроме того, израильские войска отойдут к линиям, которые занимали в момент прекращения огня в октябре 2025 года.

    Вместе с тем, сроки разоружения основных боевых подразделений и передача тяжелого вооружения остаются неизвестными. Эксперты предполагают, что этот процесс может растянуться на срок от 200 до 350 дней, отмечает Associated Press. Источник среди американских чиновников заявил: «Имплементация, как ожидается, начнется в ближайшие недели».

    Напомним, в начале июля ХАМАС заявил о роспуске структуры, которая руководила Газой на протяжении почти 20 лет. В движении тогда отмечали, что готовятся к передаче власти техническому комитету, который будет работать при поддержке ООН. В Израиле тогда раскритиковали решение, указав, что «предполагаемая отставка правительства ХАМАС, в котором все члены ХАМАС остаются на своих постах, является уловкой, не имеющей никакого значения».

    Комментарии (0)
    31 июля 2026, 16:02 • Новости дня
    Эксперт рассказал о победах Африканского корпуса в Мали

    Эксперт Куреев сообщил об успешных боях Африканского корпуса с террористами в Мали

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные продолжают эффективно уничтожать радикальные группировки на африканском континенте, побеждая противника даже при десятикратном численном превосходстве.

    Подразделения Вооруженных сил России уверенно противостоят радикалам на территории африканской республики, передает ТАСС.

    Главный редактор издания «Африканская инициатива» Артем Куреев высоко оценил действия военнослужащих. «Они очень крутые, они неполной бригадой отбивают атаку на столицу. У них там нормальное соотношение – это один к пяти, один к десяти, и Африканский корпус побеждает», – заявил эксперт.

    Куреев добавил, что данный военный проект является одним из лучших в мире, поскольку Россия на практике обеспечивает безопасность почти в десятке стран континента.

    Накануне в Москве состоялся закрытый показ документального фильма «Малийский рубеж», посвященного борьбе российских бойцов с террористами.

    Ранее малийские войска при поддержке российского контингента провели успешную операцию на севере страны около города Анефис, уничтожив более 200 боевиков.

    В начале июля объединенные силы отразили масштабное нападение радикалов сразу на семь городов. Атаку организовали запрещенные в России террористические группировки, связанные с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы Африканского корпуса совместно с малийской армией отразили попытку нападения террористов на правительственные позиции.

    Весной российские подразделения помогли властям республики удержать ключевые города от захвата исламистами. Российские военнослужащие регулярно делятся с местными партнерами опытом применения новейших вооружений.

    Комментарии (0)
    1 августа 2026, 00:10 • Новости дня
    Российская армия освободила 32 населенных пункта за июль

    ТАСС: Российская армия освободила 32 населенных пункта в июле

    Tекст: Катерина Туманова

    За прошедший месяц подразделения российской армии установили контроль над 32 населенных пунктов в Харьковской области и ДНР, следует из подсчетов.

    В ходе боевых действий в июле военнослужащие ВС России освободили 32 населенных пункта, передает ТАСС.

    Основная часть перешедших под контроль территорий, а именно 68%, пришлась на Харьковское и Донецкое направления, где были заняты 22 пункта.

    Наибольшую результативность показала группировка войск «Север», освободившая десять поселений.

    Бойцы соединений «Центр» и «Запад» заняли восемь и шесть пунктов соответственно, тогда как «Восток» и «Южная» отбили пять и три территории.

    Важнейшими достижениями летней кампании стали успехи Южной группировки войск, освободившей город Константиновка в ДНР. Кроме того, военнослужащие подразделения «Центр» успешно выбили противника из города Белицкое.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за неделю взяли под контроль 12 населенных пунктов. Российские военные в Белицком нашли прятавшихся в уличных туалетах солдат ВСУ.

    Комментарии (0)
    1 августа 2026, 00:50 • Новости дня
    Трамп: США могут забрать у Украины всё, что захотят

    Трамп: США могут забрать всё у Украины, что захотят

    Трамп: США могут забрать у Украины всё, что захотят
    @ Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в интервью журналисту Стиву Груберу заявил, что соглашение с Украиной по редкоземельным металлам позволяет США зайти и забрать все, что захотят.

    В интервью программе Real America's Voice, вышедшем в эфир в пятницу, Трамп заявил, что Украина обладает «очень богатой, очень плодородной почвой с точки зрения редкоземельных минералов». А Вашингтон может «забрать практически все, что захочет» в соответствии с соглашением.

    «У нас есть подписанный контракт, касающийся редкоземельных элементов. Мы можем в любой момент забрать практически все, что захотим. Это была очень выгодная сделка», – приводит его слова агентство Anadolu.

    Соглашение, подписанное в 2025 году в Вашингтоне, стало результатом многомесячных сложных переговоров и ожесточенной перепалки в Овальном кабинете между главой киевского режима Владимиром Зеленским и Трампом.

    В соответствии с соглашением, Киев и Вашингтон создадут инвестфонд, который будет частично финансироваться за счет доходов от добычи природных ресурсов Украины.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, эксперты сообщили, что соглашение по минералам между США и Украиной не обеспечит прибыль от добычи полезных ископаемых как минимум в течение ближайших 10-15 лет. Хотя крупнейшие мировые компании не видили выгоды в разработке месторождений на Украине. Теперь же США начали поиски вольфрама для производства оружия.

    Комментарии (4)
    31 июля 2026, 11:51 • Новости дня
    Си Цзиньпин заявил о беспрецедентной модернизации китайской армии

    Китай анонсировал трехступенчатую стратегию модернизации вооруженных сил

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне глобальных перемен Пекин проведет масштабную реформу армии, повышая боеспособность войск за счет внедрения передовых технологий, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

    Китайский лидер Си Цзиньпин объявил о необходимости качественного обновления национальной обороны и вооруженных сил из-за «беспрецедентных изменений в мире», передает РИА «Новости».

    По словам председателя КНР, это важнейшее условие для продвижения модернизации китайского образца.

    Пекин намерен реализовать трехступенчатую стратегию развития армии. Планируется активно продвигать реформы, направленные на усиление войск и повышение их боеспособности за счет современных научно-технических достижений. Центральный комитет Коммунистической партии Китая поставил процветание вооруженных сил на видное место в государственных делах.

    Руководство страны подчеркивает намерение укреплять абсолютный контроль партии над армией. Эти шаги предпринимаются с учетом общей концепции возрождения китайской нации и адаптации к меняющимся мировым условиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин объявил о планах по созданию интеллектуализированной военной системы.

    В начале июля китайский лидер потребовал ускорить формирование армии мирового уровня.

    Весной власти страны запланировали увеличение оборонного бюджета на 7%.

    Комментарии (0)
    31 июля 2026, 16:10 • Новости дня
    Пожар на складе после атаки дронов под Пензой ликвидировали

    Tекст: Денис Тельманов

    Спасательные службы успешно справились с открытым горением на территории логистического центра после налета беспилотных летательных аппаратов.

    Огнеборцы полностью ликвидировали открытое горение на логистическом центре в Пензенской области, передает ТАСС. Инцидент произошел в результате атаки беспилотников.

    Губернатор региона Олег Мельниченко сообщил: «Открытое горение склада ликвидировано.Напомню, что огонь тушили более 100 пожарных с привлечением 50 единиц спецтехники. Также были задействованы два пожарных поезда и авиация МЧС».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне 15 украинских беспилотников поразили территорию крупного логистического центра в Пензе.

    Позже спасатели с помощью специального вертолета локализовали возгорание на территории складского комплекса.

    Маркетплейс Wildberries из-за происшествия перенаправил прием поставок на резервные объекты.

    Комментарии (0)
    31 июля 2026, 20:50 • Новости дня
    Трамп призвал Зеленского завершить конфликт на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп обсудил с Владимиром Зеленским проблемы передачи крылатых ракет Tomahawk и технологий создания комплексов Patriot, и призвал прекратить конфликт на Украине.

    Президент США в ходе личной встречи с Зеленским объяснил сложности поставок крылатых ракет и настоятельно рекомендовал положить конец затянувшемуся противостоянию, передает ТАСС. Беседа политиков состоялась во вторник в загородной резиденции Кэмп-Дэвид под Вашингтоном.

    «Я говорил о Patriot. Я говорил с ним про ракеты Tomahawk... Я также говорил с ним про то, что эту войну надо заканчивать», – подчеркнул глава администрации США.

    «Думаю, Зеленский хочет заключить сделку. И, думаю, Путин хочет заключить сделку», – заявил президент США. На слова одного из журналистов, что Москва якобы не демонстрирует такой готовности, он ответил: «Ну, никто не хочет идти на уступки. Но им обоим придется идти на уступки. Надо заключить сделку».

    Президент США отклонил запрос Владимира Зеленского на предоставление трехсот ракет-перехватчиков Patriot.

    Во время недавней встречи американский лидер призвал украинского лидера просто закончить войну.

    До этого глава Белого дома отказался передавать Киеву ракеты большой дальности Tomahawk.

    Комментарии (0)
    31 июля 2026, 13:15 • Новости дня
    Глава немецкого MTU усомнился в совместном с Парижем создании двигателя

    Глава MTU усомнился в перспективах совместной разработки двигателя с Францией

    Tекст: Мария Иванова

    Руководитель немецкого оборонного концерна MTU Aero Engines Йоханнес Буссманн выразил сомнения в возможности совместной разработки авиадвигателя с французской Safran.

    Перспективы сотрудничества оказались под вопросом после провала европейского проекта истребителя нового поколения FCAS, передает РИА «Новости».

    В начале июня канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил о прекращении германо-французской программы, хотя позже говорил о планах сохранить технологические наработки.

    «Возможно, что нам придется разрабатывать два совершенно разных двигателя. Если дело дойдет до этого, мы не сможем продолжать сотрудничество в нынешнем формате», – заявил Буссманн. При этом он уточнил, что взаимодействие компаний продлится как минимум до конца сентября.

    Разногласия связаны с требованиями ВВС двух стран. Париж хочет получить компактный истребитель для авианосцев, тогда как Берлин ставит иные задачи. Стороны также не могут договориться о сроках реализации проекта, запущенного в 2017 году для замены самолетов Rafale и Eurofighter.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия и Франция договорились свернуть проект по разработке истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS).

    Берлин приступил к консультациям с другими странами для поиска новых участников авиационного проекта.

    Глава итальянского оборонного концерна Leonardo Лоренцо Мариани выразил готовность привлечь немецких партнеров к Глобальной программе боевой авиации (GCAP).

    Комментарии (0)
    31 июля 2026, 14:46 • Новости дня
    Самолет-разведчик НАТО приземлился на военной базе в Латвии

    Tекст: Денис Тельманов

    Самолет Boeing E-3A Sentry выполнил посадку на аэродроме Лиелварде в Латвии для отработки совместных задач с местными военно-воздушными силами.

    Прибытие борта альянса состоялось в пятницу, передает РИА «Новости». До этого самолет три дня патрулировал воздушное пространство над акваторией Рижского залива.

    «Цель этого визита – укрепление сотрудничества и обсуждение совместных задач самолетов AWACS НАТО и военно-воздушных сил Латвии, а также ознакомление с возможностями этих самолетов», – заявил представитель латвийского ведомства.

    Воздушные суда AWACS оснащены вращающимся радаром для отслеживания объектов на больших расстояниях. Полученные данные незамедлительно передаются командованию блока.

    В последние годы фиксируется беспрецедентная активность альянса у западных границ. Блок расширяет инициативы под предлогом сдерживания, однако Москва призывает отказаться от милитаризации Европы и предлагает равноправный диалог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry AWACS выполнил полеты над акваторией Рижского залива.

    Ранее аналогичное воздушное судно осуществило масштабные маневры в воздушном пространстве Латвии и Эстонии. Для патрулирования неба над Прибалтикой Турция направила пять истребителей F-16.

    Комментарии (0)
    31 июля 2026, 09:33 • Новости дня
    Новейший танкер «Валентин Рыков» вошел в состав Балтийского флота

    Минобороны: В Балтийске подняли флаг на малом морском танкере «Валентин Рыков»

    Tекст: Вера Басилая

    В Балтийске торжественно подняли флаг на новейшем малом морском танкере «Валентин Рыков», судно принято в состав Балтийского флота, сообщили в Министерстве обороны.

    Торжественная церемония поднятия флага на новейшем судне проекта 03182 состоялась в Балтийске, сообщает Минобороны. Танкер полностью готов к выполнению любых поставленных задач.

    Корабль получил свое имя в честь первопроходца советского атомного подводного флота Валентина Павловича Рыкова. Он командовал атомной подводной лодкой К-52, которая впервые совершила исторический поход под паковыми льдами Арктики.

    Ранее президент России Владимир Путин поставил Балтийскому флоту задачу по защите Калининградской области.

    В апреле текущего года состав ВМФ в Балтийске пополнил новейший морской тральщик «Полярный».

    В прошлом году малый ракетный корабль «Ставрополь» вошел в состав Балтийского флота.

    Комментарии (0)
    31 июля 2026, 08:36 • Новости дня
    Си Цзиньпин заявил о масштабном внедрении дронов в китайскую армию

    Си Цзиньпин сообщил о создании интеллектуализированной военной системы в Китае

    Tекст: Мария Иванова

    Китайская армия приступает к поэтапному созданию интеллектуальной военной системы, делая главную ставку на массовое применение передовых беспилотных технологий.

    Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о планах по усилению применения беспилотников и интеллектуальных технологий в военной сфере, передает ТАСС.

    Выступая на коллективной учебе Политбюро ЦК КПК, он подчеркнул необходимость создания современной интеллектуализированной военной системы.

    «Необходимо усилить военное применение беспилотных интеллектуальных технологий и поэтапно сформировать интеллектуализированную военную систему», – заявил китайский лидер. По его словам, главным ориентиром модернизации армии остается ее боеспособность.

    Глава государства потребовал развивать сетевые информационные системы и укреплять боевую подготовку в условиях, приближенных к реальным. Также он призвал углублять борьбу с коррупцией и совершенствовать контроль за крупными военными проектами.

    В период 15-й пятилетки Китай планирует выполнить цели к столетию Народно-освободительной армии и добиться решающего прогресса в базовой модернизации национальной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее председатель КНР заявил о планах скорейшего завершения масштабной модернизации национальной обороны.

    Весной китайский лидер потребовал усилить антикоррупционный контроль над военными финансами.

    В прошлом году Пекин продемонстрировал большое количество новых беспилотных аппаратов на военном параде.

    Комментарии (0)
    1 августа 2026, 01:28 • Новости дня
    Генерал Евкуров рассказал о поразившем его военнослужащем

    Генерал армии Евкуров рассказал о поразившем его военнослужащем

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров поделился историей о добровольце предпенсионного возраста, который отказался от перевода в тыл ради товарищей.

    «Был у меня еще случай на полигоне. Воин стоит на рубеже, в окопе. Мы подошли, я спрашиваю: «Как дела, сколько вам лет?» Он: «57 лет». Такой бодрый, живчик», – рассказал замминистра обороны в эфире радио «Комсомольская правда».

    По словам генерала, он предложил бойцу перевестись участок службы полегче из-за возраста. Однако военнослужащий категорически отказался, заявив, что останется со своими сослуживцами.

    «Нет, нет, я здесь, я только со своими ребятами», – ответил он Евкурову.

    В ходе беседы выяснилось, что боец готовился уже ко второму или третьему штурму.

    Евкуров подчеркнул, что спецоперация продемонстрировала готовность современных солдат к подвигам. Он отметил, что молодые бойцы ничем не уступают героям прошлых десятилетий, когда раненые сбегали из госпиталей обратно на фронт.

    «На самом деле, и спецоперация это показала, молодые ребята ничем не отличаются от тех, кто совершал подвиги десятилетия назад. И такие же случаи есть, какие были в Великую Отечественную, которые мы раньше в кино видели, а теперь воочию. Из госпиталей убегали на фронт», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал подвиги предков вдохновляющим примером для россиян. Боец ВС России 130 дней в одиночку координировал удары в тылу ВСУ. Ветеран СВО рассказал о ночном бое с 3 тыс. солдат ВСУ на кладбище. Российский боец в зоне СВО в одиночку удерживал позицию восемь месяцев.


    Комментарии (0)
    Главное
    Трамп исключил передачу Киеву технологий производства систем Patriot
    Генералы ВСУ решили уйти на пенсию после отставки Сырского
    Дочь Бориса Немцова Жанну заочно арестовали в Москве
    МИД Польши вручил послу России ноту протеста из-за упавшего объекта
    Трамп: Россия и Украина готовы к сделке в случае взаимных уступок
    Блогер Лерчек получила пять лет условно за валютные махинации
    В Сербии задержали подозреваемых в жестоком убийстве россиянки

    Удары Украины по Казахстану добивают молдавских аграриев

    Молдавия опасается серьезного топливного кризиса из-за остановки поставок казахстанской нефти на фоне непрекращающихся ударов Украины по экспортной инфраструктуре КТК. Даже требование США прекратить бить по нефти Казахстана не сработало. Молдавские фермеры уже испытывают нехватку дизтоплива, причем в самый ответственный момент сбора урожая. Среди пострадавших из-за украинских атак также Румыния и Болгария. Подробности

    Перейти в раздел

    Путин торопит Пашиняна узнать волю народа Армении

    Любой исход возможного референдума станет для премьера Армении Пашиняна катастрофой. Так эксперты оценивают перспективы проведения в республике плебисцита о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в ЕАЭС. Необходимость скорейшего проведения такого референдума была подчеркнута в ходе телефонного разговора Владимира Путина и Никола Пашиняна. Что в этой ситуации будет делать премьер Армении? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия создает новую точку давления в Сумской области

    Российские войска освободили в Сумской области села Могрица и Малая Слободка. Это событие особо отметил министр обороны Андрей Белоусов, заявив о появлении новых стратегических перспектив для дальнейшего развития успехов на этом направлении. Какие возможности дает контроль над населенными пунктами и куда теперь сместится фокус удара российских сил? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина начала экспортировать терроризм в самые неожиданные места

    Россия – не единственная цель террора со стороны Украины, он принял поистине международное измерение. Украинские боевики действуют даже там, где своих террористов хватает. Однако Киев все отрицает, включая случаи, когда его поймали за руку, как это произошло в Ираке. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • По Польше попало ракетой. Что странного?

      Правительство в Варшаве бездоказательно заявило, что ракета, упавшая в Польше в ста километрах от границы с Украиной, принадлежит России. Что из этого следует?

    • Какого президента Франции боится НАТО

      Европейские СМИ считают, что во Франции есть перспективный кандидат в президенты, даже более опасный для ЕС и НАТО, чем Марин Ле Пен. Кто он?

    • Мольбы Зеленского в США: главное

      На встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне отсутствовала пресса, но подвести ее итоги можно по косвенным признакам: Украина опять не получила того, чего хотела.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Рождество Николая Чудотворца 11 августа 2026 года: что за церковный праздник, традиции и приметы

      Рождество Николая Чудотворца в 2026 году православные верующие отметят во вторник, 11 августа. В церковном календаре этот день посвящен рождению святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, одного из самых почитаемых христианских святых; также 11 августа совершается память мученика Каллиника, мученицы Серафимы девы и других святых. Рассказываем, что означает праздник Рождества Николая Чудотворца, почему его отмечают 11 августа, о чем молятся святителю Николаю, что можно и нельзя делать в этот день и какие народные приметы связаны с Николой Осенним.

    • Медовый Спас 2026: красивые открытки и поздравления с праздником 14 августа

      Медовый Спас в 2026 году православные верующие отметят в пятницу, 14 августа. В этот день в церковном календаре вспоминают Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня и Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, а в народной традиции праздник называют Медовым Спасом; с этой же даты начинается Успенский пост. Собрали красивые открытки, картинки и поздравления с Медовым Спасом 2026 года, а также коротко рассказываем, что означает праздник, что освящают в храме и какие традиции связаны с 14 августа.

    • Успенский пост 2026: календарь питания по дням с 14 по 27 августа, что можно и нельзя есть

      Успенский пост в 2026 году продлится с 14 по 27 августа и завершится накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы, который православные отмечают 28 августа. В эти две недели верующие отказываются от мяса, молочных продуктов и яиц, а рыба разрешается на Преображение Господне 19 августа. В 2026 году само Успение приходится на пятницу, поэтому на праздничной трапезе также разрешается рыба. Рассказываем, что можно и нельзя есть в Успенский пост 2026 года, каким будет календарь питания по дням и какие послабления допустимы для мирян.

    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации