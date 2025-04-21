El Mundo: Подтверждений наличия запасов редкоземельных металлов на Украине нет

Tекст: Вера Басилая

По информации испанской газеты El Mundo, до сих пор не существует точных данных о размерах запасов редкоземельных металлов на Украине. Тайсон Баркер заявил, что «на Украине есть запасы нефти, газа, лития и графита, которые не являются крупнейшими в мире, передает РИА «Новости».

Издание также подчеркивает, что сведения, которыми руководствуется президент США Дональд Трамп, уже устарели. Указывается, что крупные компании не проявили интереса к проекту добычи редкоземельных на Украине из-за отсутствия коммерческой выгоды. В материале El Mundo отмечается, что инициатива США выглядит скорее способом давления на украинские власти, чем реальной сделкой, при этом ни одна из ведущих мировых компаний не высказала намерения инвестировать в этот сектор.

Ранее Украина и США подписали меморандум по подготовке соглашения о недрах.

Глава Белого дома заявил, что сделка по природным ресурсам может быть подписана уже 24 апреля.

При этом США в три раза снизили требования к Украине о компенсации за помощь.