Некоторые считают, что заключение мирного соглашения – это прежде всего шанс на возобновление отношений с США. Кто-то, возможно, уже потирает руки в предвкушении «превосходных сделок» с американцами. Трудно спорить с тем, что переход от нынешней конфронтации к сотрудничеству с США был бы благом. Но наступление мира также упрочило бы и позицию России в контексте БРИКС.0 комментариев
В США усомнились в наличии редкоземельных металлов на Украине
El Mundo: Подтверждений наличия запасов редкоземельных металлов на Украине нет
На Украине до сих пор не подтверждено наличие значимых запасов редкоземельных металлов, а крупнейшие мировые компании не видят выгоды в разработке месторождений, заявил газете El Mundo экс-член команды Госдепа по восстановлению Украины Тайсон Баркер.
По информации испанской газеты El Mundo, до сих пор не существует точных данных о размерах запасов редкоземельных металлов на Украине. Тайсон Баркер заявил, что «на Украине есть запасы нефти, газа, лития и графита, которые не являются крупнейшими в мире, передает РИА «Новости».
Издание также подчеркивает, что сведения, которыми руководствуется президент США Дональд Трамп, уже устарели. Указывается, что крупные компании не проявили интереса к проекту добычи редкоземельных на Украине из-за отсутствия коммерческой выгоды. В материале El Mundo отмечается, что инициатива США выглядит скорее способом давления на украинские власти, чем реальной сделкой, при этом ни одна из ведущих мировых компаний не высказала намерения инвестировать в этот сектор.
Ранее Украина и США подписали меморандум по подготовке соглашения о недрах.
Глава Белого дома заявил, что сделка по природным ресурсам может быть подписана уже 24 апреля.
При этом США в три раза снизили требования к Украине о компенсации за помощь.