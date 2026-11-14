В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.2 комментария
В городе Златополь Харьковской области прогремел взрыв
В городе Златополь Харьковской области Украины на фоне воздушной тревоги произошел взрыв, сообщил телеканал «Общественное».
В городе Златополь Харьковской области на Украине прогремел взрыв, передает РИА «Новости».
Уточняется, что инцидент произошел на фоне действующей воздушной тревоги. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области продолжает звучать сигнал предупреждения об опасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу украинские СМИ сообщили о взрыве в Павлограде на фоне воздушной тревоги. В тот же день серия взрывов произошла в Кременчуге, Харьковской и Одесской областях.
На территории Полтавской области на Украине зафиксирован удар по объекту нефтегазового комплекса компании «Нафтогаз».