В городе Златополь Харьковской области прогремел взрыв

Туск отказался выделять средства на американское оружие для Украины

Туск: Польша прекратит финансирование закупок американского оружия для Украины

Tекст: Валерия Городецкая

«Я сообщил генсеку (НАТО Марку Рютте), что мы пока не будем на настоящий момент делать взносы в программу PURL – европейские деньги на американское оружие для Украины», – заявил Туск на пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал TVP Info, передает ТАСС.

Польский премьер пояснил, что такое решение обусловлено высоким дефицитом бюджета и значительными расходами на оборону страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик заявил о намерении потратить 65 млрд долларов на закупку вооружений у США.

В августе бывший министр обороны Мариуш Блащак исключил передачу американских ракет для систем ПВО Patriot на Украину.

В июне Варшава отказалась снабжать украинскую армию военной техникой, приобретенной на средства Евросоюза.