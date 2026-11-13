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    Европейцев убедили отказаться от собственных армий
    Эксперт: Инициатива Путина по Константиновке поставила Киев в тупик
    Каллас приписала экс-главе МИД СССР Громыко выдуманную цитату
    ГОСТ на русскую кухню запретил окрошку на кефире
    Евросоюз утвердил состав переговорной группы для контактов с Россией
    Германия пообещала выдать россиянам визы на ЧМ по хоккею
    Уиткофф и Кушнер рассказали лидерам стран ЕС об итогах встречи с Путиным
    Каллас призвала страны ЕС отказаться от обсуждения безопасности с Россией
    Лихачев анонсировал старт последних испытаний перед пуском АЭС «Аккую»
    Мнения
    Михаил Вакилян Михаил Вакилян Строительство ГЭС в Монголии вызывает вопросы в России

    Монголия спешит построить ГЭС Эгийн-Гол на реке Эг – притоке Селенги, которая дает Байкалу около половины стока. Однако далеко не на все экологические вопросы пока есть ответы. И касаются они в первую очередь Байкала.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Как живое на Украине становится мертвым

    Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.

    15 комментариев
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Запад встал на путь переговоров

    Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.

    4 комментария
    13 ноября 2026, 21:14 • Новости дня

    Глава ЕК вызвала раскол в ЕС из-за предложения диалога с Россией

    Bloomberg: Фон дер Ляйен вызвала раскол в ЕС из-за диалога с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен спровоцировала разногласия в Евросоюзе, допустив начало подготовки возможного обсуждения будущей архитектуры безопасности в Европе с Россией.

    Урсула фон дер Ляйен и некоторые лидеры Европы в частном порядке настаивают на необходимости проявить готовность к переговорам, чтобы удержать вовлеченность США и России, пишет Bloomberg.

    Другие европейские лидеры резко раскритиковали инициативу как в публичном, так и непубличном поле, в очередной раз повторив требование о необходимости прекращения огня до переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости участия Европы в мирных переговорах.

    В четверг премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал уполномочить председателя Европейского совета Антониу Кошту и главу европейской дипломатии Каю Каллас представлять интересы Европы на переговорах.

    Страны Европейского союза разделились на три лагеря по вопросу, кто мог бы представлять сообщество на переговорах с Россией.

    Накануне помощник президента Юрий Ушаков сообщил о расчете Москвы на поддержку европейскими странами работы по согласованию новой архитектуры безопасности.

    13 ноября 2026, 17:44 • Новости дня
    Эксперт: Инициатива Путина по Константиновке поставила Киев в тупик

    Эксперт Онуфриенко: Ответ на инициативу Путина выдал потерю Киевом Константиновки

    Эксперт: Инициатива Путина по Константиновке поставила Киев в тупик
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Киев сейчас пытается найти любой повод отказаться от гуманитарной миссии в Константиновке и поэтому выдумывает нелепые отговорки. Согласие на ее проведение опровергнет заявления украинских властей о контроле над городом, а отказ покажет нежелание Банковой двигаться к дипломатическому решению конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. В пятницу Кремль ответил на возражения Киева о проведении гуманитарной операции в Константиновке.

    «После успешной гуманитарной миссии в Алешках было ясно, что Москва захочет повторить этот опыт в других населенных пунктах и, возможно, получит поддержку со стороны США», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко. По его оценке, предложив провести аналогичную миссию в Константиновке, Владимир Путин сделал безупречный ход.

    «Потерю этого города Киев не может признать уже несколько месяцев. Теперь же, после озвучивания российской инициативы, Украина утверждает, что Москва таким образом якобы пытается осуществить ротацию собственных сил. Но ведь сама подобная позиция прямо указывает на то, что не ВСУ контролируют Константиновку», – подчеркнул спикер.

    Также Банковая уверяет, что Москва якобы желает беспрепятственно доставить в город бронетехнику. «Однако эти процессы легко контролируются, что подтверждает, в частности, опыт мониторинга в Алешках. Вместе с тем прямой отказ Киева от гуманитарной миссии в Константиновке покажет нежелание Банковой двигаться к дипломатическому решению конфликта. Впрочем, в эту иллюзию и так верят далеко не все даже на Западе», – заметил аналитик.

    В итоге, указал Онуфриенко, Киев оказывается на распутье, когда не может ни согласиться с российским предложением, ни отказаться от него. «Ситуация вынуждает Банковую увиливать и прибегать к неубедительным отговоркам, которые свидетельствуют о том, что у них нет желания проводить эту гуманитарную акцию», – подчеркнул он.

    «К тому же, Владимир Зеленский находится в длительном турне по Европе. Очевидно, собственные политические и финансовые амбиции для него гораздо важнее жизней людей на тех территориях, которые Киев считает своими», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее Владимир Путин в ходе встречи со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по опыту Алешек. Он отметил, что Россия контролирует населенный пункт и готова обеспечить безопасность. Американская сторона одобрила инициативу.

    В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал не выдерживающими критки заявления киевских властей о том, что Россия может использовать гуманитарную миссию в Константиновке для переброски бронетехники. «Собственно говоря, если они считают, что мы это используем для ротации военных, тогда они соглашаются с тем, что мы контролируем Константиновку. А утверждение, что это будет использовано для переброски бронетехники, вообще не выдерживает никакой критики, потому что прекрасно видно со спутников, с дронов и с других средств наблюдений», – подчеркнул Песков.

    Представитель Кремля также обратил внимание, что российские военные готовы приступить к разминированию территории у города, на это потребуется пять дней. «Если же украинцы, как они утверждают, контролируют Константиновку, пусть они это сделают. Пусть они проведут разминирование», – заявил пресс-секретарь президента.

    По его словам, Москва рассчитывает, что гуманитарная миссия пройдет под руководством омбудсменов России и Украины и при мониторинге СМИ. Песков подчеркнул, что инициатива позволит эвакуировать мирное население из города.

    Миссия в Константиновке позволит продемонстрировать, под чьим реальным контролем находится город, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему отказ от гуманитарной акции невыгоден Киеву.

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    13 ноября 2026, 18:17 • Новости дня
    Каллас приписала экс-главе МИД СССР Громыко выдуманную цитату
    Каллас приписала экс-главе МИД СССР Громыко выдуманную цитату
    @ Зотин Игорь/Фотохроника ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас на саммите ЕС в Дублине попыталась процитировать бывшего министра иностранных дел СССР Андрея Громыко, однако приписала ему фразу, которую он никогда не произносил.

    «Как говорил министр иностранных дел Советского Союза Андрей Громыко, сначала надо предъявить угрозы и ультиматумы, потому что потом всегда найдутся те, кто предложит нечто, чего у вас не было», – цитирует Каллас РИА «Новости».

    При этом советский дипломат таких слов не произносил. На самом деле глава евродипломатии описала «ловушку Громыко» – так на Западе называют переговорную тактику, при которой одна сторона выдвигает заведомо жесткие требования и затем выжидает, пока другая пойдет на уступки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посол России Константин Долгов указал на необходимость отставки Каллас из-за отказа учитывать требования Москвы по безопасности.

    На прошлой неделе глава европейской дипломатии исключила обсуждение с Россией и США архитектуры безопасности.

    Летом Каллас заявила о необходимости согласования жестких требований перед возможными переговорами с Москвой.

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    13 ноября 2026, 18:18 • Видео
    Срочно! Евросоюз ищет адекватного

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

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    13 ноября 2026, 18:26 • Новости дня
    Германия пообещала выдать россиянам визы на ЧМ по хоккею
    Германия пообещала выдать россиянам визы на ЧМ по хоккею
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Германии не планируют отказывать в визах российским спортсменам, но продолжат настаивать на недопуске сборной России к чемпионату мира по хоккею 2027 года, заявил министр по вопросам развития спорта ФРГ Рональд Рауэ.

    «Нельзя навязать политическое решение с помощью виз. В конечном счете отказ в выдаче виз не решает проблему федерации хоккея и не способствует успешному проведению чемпионата мира. Нужно помочь IIHF найти решение, которое, естественно, сводится к недопуску России к чемпионату мира», – приводит слова Рауэ РИА «Новости» со ссылкой на сайт бундестага.

    Спортивный арбитражный суд 30 октября обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам в сезоне-2026/27, включая взрослый мужской чемпионат мира в Германии с 14 по 30 мая 2027 года.

    После этого премьер Канады Марк Карни заявил об отказе выдать визы спортсменам из России для участия в молодежном чемпионате мира, а ряд федераций сообщили о планах бойкотировать матчи.

    Ранее председатель правления Федерации хоккея Германии Франк Лутц сообщил, что семь федераций отказались подписать обновленное расписание молодежного чемпионата мира из-за допуска сборной России. По его словам, аналогичные действия ожидаются и перед взрослым чемпионатом мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу тренер Capitals Hockey Academy в Вашингтоне Иннокентий Игнатьев заявил о пользе возвращения российских хоккеистов на международные турниры благодаря росту конкуренции.

    В четверг посол России в Оттаве Олег Степанов назвал проявлением трусости отказ властей Канады выдавать визы российским спортсменам.

    В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала как проявление неонацизма решение канадских властей не выдавать визы спортсменам из России для участия в молодежном чемпионате мира по хоккею.

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    13 ноября 2026, 16:40 • Новости дня
    Крупные города Евросоюза призвали запретить сигареты с фильтрами

    Politico: Крупные города Евросоюза призвали запретить сигареты с фильтрами

    Крупные города Евросоюза призвали запретить сигареты с фильтрами
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Несколько крупных городов Евросоюза обратились к властям с требованием запретить использование сигаретных фильтров из-за их негативного влияния на экологию.

    Брюссель, Генуя, Дублин, Мюнхен и другие мегаполисы поддержали инициативу «Нет фильтрам», запущенную муниципалитетом Гааги и одобренную правительством Нидерландов, сообщает ТАСС со ссылкой на Politico.

    В городах отмечают, что окурки стали главной причиной загрязнения улиц. Правила ЕС, обязывающие производителей табака оплачивать уборку окружающей среды, не касаются использованных фильтров. Один из советников администрации Брюсселя заявил, что окурки составляют около 30% всего мусора в столице Бельгии.

    Подавляющее большинство фильтров производят из ацетилцеллюлозы – плохо разлагающегося вида пластика. Биоразлагаемые аналоги пока не приобрели популярности.

    Активисты требуют полного запрета фильтров, опасаясь, что частичные меры позволят производителям использовать новые материалы, которые формально не являются пластиком, но остаются такими же вредными для окружающей среды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Европейская комиссия допустила возможность запрета на экспорт пластиковых отходов в Турцию.

    В прошлом году в Евросоюзе обсуждали возможность полного запрета сигарет с фильтрами и электронных сигарет.

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    13 ноября 2026, 17:33 • Новости дня
    Уиткофф и Кушнер рассказали лидерам стран ЕС об итогах встречи с Путиным

    Туск: Уиткофф и Кушнер рассказали лидерам стран ЕС об итогах встречи с Путиным

    Уиткофф и Кушнер рассказали лидерам стран ЕС об итогах встречи с Путиным
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и эмиссар Джаред Кушнер сообщили лидерам стран Европы об итогах своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    По словам Туска, Уиткофф и Кушнер в Дублине рассказали лидерам ряда европейских стран и представителям ЕС об итогах встречи с президентом Владимиром Путиным в Москве, передает ТАСС.

    «Вчера поздно вечером на военном аэродроме в Дублине состоялись переговоры с участием представителей США, Великобритании, Польши, Германии, Франции, Италии и институтов ЕС. Американцы сообщили об итогах встречи в Москве», – сообщил польский премьер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу спецпосланник Джаред Кушнер сообщил о прогрессе на переговорах делегаций России и Украины и в дискуссиях с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    В четверг помощник президента России Юрий Ушаков рассказал об отмеченном на переговорах нежелании властей Украины завершать конфликт.

    Стив Уиткофф на встрече с президентом России заявил о возможности привлечения европейских стран к трехсторонним контактам.

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    13 ноября 2026, 19:16 • Новости дня
    ГОСТ на русскую кухню запретил окрошку на кефире

    Росстандарт: ГОСТ на русскую кухню не рекомендует заправлять окрошку кефиром

    ГОСТ на русскую кухню запретил окрошку на кефире
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новый ГОСТ на русскую кухню предписывает заправлять окрошку квасом, а использовать для заправки кефир и другие кисломолочные блюда не рекомендуется.

    Квас для заправки окрошки должен обладать выраженно кислым вкусом, допускается добавление рассола, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы Росстандарта.

    Под окрошкой в ГОСТе подразумевается холодное сборное блюдо из мелко нарезанных запеченного или жареного мяса, птицы, дичи или рыбы, овощей и пряных трав, заправленное кислым хлебным квасом. Дополнительными ингредиентами могут стать свежие, запеченные или отварные овощи, копчености и мясные деликатесы, раковые шейки, отварные яйца, плоды и ягоды, грибы, свежий лимон и другое.

    Окрошка бывает мясной, рыбной, постной и со студнем. Подавать блюдо рекомендуется холодным при температуре не выше 14 градусов Цельсия. Отдельно подаются сметана, тертый хрен, горчица и кусочки льда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в России начал действовать государственный стандарт на блюда традиционной русской кухни. В тот же день глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил об утверждении единого государственного стандарта на блюда традиционной русской кухни.

    Во вторник Роскачество сообщило о согласовании ГОСТа на русскую кухню.

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    13 ноября 2026, 18:41 • Новости дня
    Каллас призвала страны ЕС отказаться от обсуждения безопасности с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала страны Евросоюза отказаться от диалога с Москвой по архитектуре безопасности, назвав саму возможность подобных переговоров «ловушкой».

    По прибытии на неформальный саммит ЕС в Дублине глава европейской дипломатии призвала страны объединения не вести диалог с Москвой по вопросам архитектуры европейской безопасности, передает ТАСС.

    «Любое обсуждение европейской архитектуры безопасности лишь отвлечет внимание от главного требования Брюсселя – сначала объявить прекращение огня, и только потом говорить обо всем остальном», – заявила Каллас.

    Она добавила, что вероятность проведения подобных консультаций является «ловушкой Москвы», поэтому европейским странам не следует слушать Россию в этом вопросе. При этом глава евродипслужбы подтвердила намерение возглавить возможные переговоры Евросоюза с Москвой, так как считает себя сильным переговорщиком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал уполномочить Каллас представлять интересы Европы на переговорах между Россией и Украиной.

    Во вторник заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил об исключении Евросоюзом себя из переговорного процесса своей поддержкой Киева.

    В понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о намерении объединения сопротивляться обсуждению новой архитектуры европейской безопасности до перемирия.

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    13 ноября 2026, 15:45 • Новости дня
    Лихачев анонсировал старт последних испытаний перед пуском АЭС «Аккую»

    Лихачев: Испытания перед пуском АЭС «Аккую» начнутся через несколько часов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев сообщил, что в течение нескольких часов на первом энергоблоке АЭС «Аккую» в Турции начнутся последние испытания перед пуском реактора.

    Как уточнил Лихачев в эфире Первого канала, «буквально в течение нескольких часов начнется старт самых последних испытаний, это горячая обкатка, как говорится, на боевых параметрах», передает РИА «Новости».

    Он добавил, что во время испытаний будут воссозданы условия работающего энергоблока, включая температуру и давление. По словам гендиректора Росатома, блок должен выдержать всю нагрузку в самых сложных маневровых режимах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил о готовности к физическому пуску первого энергоблока атомной электростанции «Аккую» в Турции до конца текущего года.

    На прошлой неделе министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар сообщил о планах провести пуск реактора в течение ближайших нескольких недель.

    В прошлом месяце глава турецкого ведомства рассказал о проведении 1090 испытаний в рамках предпусковой работы на первом блоке станции.

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    13 ноября 2026, 16:44 • Новости дня
    Минфин предложил новый порядок удержания налога по вкладам россиян

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство финансов предложило с 1 января 2027 года изменить порядок удержания НДФЛ с процентов по вкладам.

    Ведомство подготовило поправки ко второму чтению законопроекта о применении прогрессивной шкалы налогообложения депозитов физических лиц. Минфин предлагает закрепить за банками роль налоговых агентов с 1 января 2027 года, передает РИА «Новости».

    Согласно инициативе, кредитные организации будут ежемесячно удерживать 13% с процентных доходов клиентов. Если заработок по депозитам превысит 2,4 млн рублей, налоговые органы самостоятельно доначислят недостающую сумму в следующем году с учетом прогрессивной шкалы. На доработку информационных систем для применения новых правил банкам планируют дать время до конца 2027 года.

    В настоящее время банки лишь передают Федеральной налоговой службе данные о выплаченных процентах, а ведомство самостоятельно рассчитывает сумму платежа. Подоходным налогом облагается не тело депозита, а только прибыль, превышающая необлагаемый порог. В 2026 году этот лимит составляет 160 тыс. рублей. Со следующего года в России начнет действовать единая прогрессивная шкала со ставками от 13% до 22% в зависимости от общей суммы доходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце эксперты предупредили о планах обязать банки самостоятельно удерживать налог при выплате процентов по депозитам.

    В сентябре Министерство финансов предложило включить пассивные доходы россиян в основную налоговую базу по НДФЛ.

    Ранее Федеральная налоговая служба начала рассылку уведомлений об уплате налога на процентные доходы по банковским вкладам.

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    13 ноября 2026, 19:55 • Новости дня
    Главком ВСУ Драпатый лично поехал улаживать бунт боевиков «Айдара»

    Главком ВСУ Драпатый приехал в полк «Айдар» из-за бунта бойцов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому пришлось лично прибыть в расположение 24-го отдельного штурмового полка «Айдар» (признан террористическим, запрещен в России) для разрешения конфликта с бойцами, отказавшимися принимать назначенного им командира.

    Военнослужащие полка выступили с критикой решения Драпатого, передали ему список собственных кандидатов на должность командира и заявили, что не намерены принимать назначенца, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

    «Для разрешения конфликта главкому пришлось самому ехать в расположение нацистов и договариваться с ними», – сообщил собеседник агентства.

    Отмечается, что вместе с Драпатым на встречу прибыл недавно назначенный заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ полковник Шамиль Крутков. Источник добавил, что это первый случай на Украине, когда человек уровня главкома едет в расположение подразделения уровня полка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу боевики украинского полка «Айдар» направили главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому ультимативный список кандидатов на должность командира подразделения.

    В сентябре командующий восьмым корпусом десантно-штурмовых войск ВСУ генерал Дмитрий Волошин проигнорировал распоряжение Драпатого отправиться на командный пункт в Сумскую область.

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    13 ноября 2026, 20:54 • Новости дня
    Евросоюз утвердил состав переговорной группы для контактов с Россией

    AFP: Евросоюз утвердил состав переговорной группы для контактов с Россией

    Евросоюз утвердил состав переговорной группы для контактов с Россией
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры Европейского союза на саммите в Дублине сформировали делегацию из представителей ряда европейских государств для участия в экспертных переговорах с российской стороной.

    В состав утвержденной делегации вошли представители Еврокомиссии, Совета ЕС, Германии, Франции, Италии и Польши, а также не входящей в объединение Британии, передает ТАСС со ссылкой на AFP.

    Фактически европейские страны одобрили тот же самый состав группы, который летал на переговоры в Абу-Даби.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости участия пяти стран в представлении Европы на переговорах с Россией.

    В четверг российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским вернулась в Москву после завершения трехсторонних переговоров с представителями США и Украины в Абу-Даби.

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    13 ноября 2026, 15:53 • Новости дня
    Фальков анонсировал открытие установки мегасайенс в Гатчине

    Фальков: Курчатовский институт откроет установку мегасайенс в Гатчине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ближайшее время Курчатовский институт откроет крупную научную установку класса мегасайенс в Гатчине Ленинградской области, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

    Об этом он рассказал на II Российско-армянском научно-образовательном форуме, передает РИА «Новости». Фальков напомнил, что недавно в Новосибирской области состоялось открытие другой установки класса мегасайенс – Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ).

    Министр назвал Курчатовский институт флагманом в области физики, который готовится запустить новую большую установку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Фальков сообщил о планах запустить программу «Большая наука в школы» для посещения учениками российских установок класса мегасайенс.

    В тот же день директор Института ядерной физики Сибирского отделения РАН Павел Логачев заявил о намерении провести первый эксперимент на СКИФ до конца ноября.

    В прошлом месяце вице-премьер Дмитрий Чернышенко пригласил китайских ученых присоединиться к работе на этой мегаустановке.

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    13 ноября 2026, 18:00 • Новости дня
    Мерц заявил о проведении в ближайшие недели переговоров по Украине с участием ЕС
    Мерц заявил о проведении в ближайшие недели переговоров по Украине с участием ЕС
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в ближайшие недели состоятся предметные мирные переговоры по Украине с участием представителей некоторых европейских стран.

    «Впервые в ближайшие недели пройдут предметные мирные переговоры, на которых будет представлена Европа», – цитирует немецкого канцлера газета Bild. Соответствующее заявление Мерц сделал на неформальном саммите Евросоюза в Дублине, передает ТАСС.

    Канцлер отметил, что в переговорах, скорее всего, примут участие представители тех европейских государств, которые ранее проводили консультации с американской и украинской сторонами в Абу-Даби.

    При этом Мерц подчеркнул, что Германия совершенно точно примет участие в переговорном процессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о возможности участия стран Европы в мирных переговорах при демонстрации ими реальной готовности способствовать урегулированию конфликта на Украине.

    На прошлой неделе министр обороны Германии Борис Писториус потребовал участия Европы в мирных переговорах.

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    13 ноября 2026, 16:12 • Новости дня
    Минюст включил грузинскую партию «Дроа!» в перечень нежелательных организаций

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство юстиции России внесло в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в стране, грузинскую партию «Дроа!» и американский «Фонд Чарльза Кеттеринга».

    Минюст внес в перечень нежелательных в России организаций структуры Droa! («Дроа!», «Время пришло!», «Пора!») из Грузии и «Фонд Чарльза Кеттеринга» из США, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информацию ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Министерство юстиции России внесло в список нежелательных организаций базирующиеся в Эстонии, Грузии, Литве и Германии центры Reforum Space.

    В тот же день Генеральная прокуратура запретила деятельность оппозиционной грузинской политической партии «Дроа!».

    Ранее Минюст пополнил реестр нежелательных организаций 11 неправительственными структурами из США, Германии, Украины и других стран.

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    13 ноября 2026, 15:31 • Новости дня
    Сотрудничавшего с Ермаком украинского «мага» обвинили в мошенничестве

    Работавшего с Ермаком мага обвинили в мошенничестве на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Гражданину Украины Богдану Орищенко, известному как «маг Велиар» и сотрудничавшему с бывшим главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком, предъявили обвинения в мошенничестве.

    Органы правопорядка предъявили обвинения по статье о мошенничестве Богдану Орищенко, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу.

    По данным журналистов, Орищенко обманул мать больного мальчика, пообещав исцелить ребенка. За свои услуги он получил 1,3 тыс. долларов, однако манипуляции не принесли никакого результата.

    Кроме того, обвиняемый продавал статуэтки золотого буйвола за 200 долларов в качестве помощи миллионерам, делал расклады на картах таро о ходе боевых действий и предсказывал переправу жителей Киева через Днепр на баржах. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае киевский астролог Вероника Аникиевич призналась в невозможности победить коррупцию из-за гороскопа ведомства.

    Высший антикоррупционный суд Украины наложил запрет на общение бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака с астрологом.

    Андрей Ермак признался в неспособности выплатить более 4 млн долларов залога для выхода на свободу по делу об отмывании средств.

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