Кушнер заявил о готовности России и Украины к практическим компромиссам

Tекст: Антон Антонов

«В наших частных обсуждениях обе стороны понимают, что для прекращения этой войны потребуются практические компромиссы», – заявил Кушнер в X.

По его словам, в ходе обсуждений появились новые идеи, которые могут привести к прорывам или помочь преодолеть оставшиеся разногласия.

Он указал, что любое итоговое соглашение должно быть одобрено всеми вовлеченными сторонами, а Вашингтон поддержит лишь те решения, которые укрепят безопасность и снизят вероятность будущих кризисов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Белый дом сообщил о положительных результатах дипломатических усилий США по урегулированию конфликта на Украине.

Во вторник американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер выступили за прямое участие европейских стран в будущих консультациях.

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал об отмеченном на переговорах Путина с американскими спецпосланниками нежелании властей Украины завершать конфликт.

Президент Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США в Кремле заявил, что для России единственной линией разграничения с Украиной является линия государственной границы.