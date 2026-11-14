В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.5 комментариев
Кушнер заявил о готовности России и Украины к практическим компромиссам
Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что в ходе закрытых консультаций Россия и Украина продемонстрировали понимание необходимости уступок ради завершения конфликта.
«В наших частных обсуждениях обе стороны понимают, что для прекращения этой войны потребуются практические компромиссы», – заявил Кушнер в X.
По его словам, в ходе обсуждений появились новые идеи, которые могут привести к прорывам или помочь преодолеть оставшиеся разногласия.
Он указал, что любое итоговое соглашение должно быть одобрено всеми вовлеченными сторонами, а Вашингтон поддержит лишь те решения, которые укрепят безопасность и снизят вероятность будущих кризисов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Белый дом сообщил о положительных результатах дипломатических усилий США по урегулированию конфликта на Украине.
Во вторник американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер выступили за прямое участие европейских стран в будущих консультациях.
Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал об отмеченном на переговорах Путина с американскими спецпосланниками нежелании властей Украины завершать конфликт.
Президент Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США в Кремле заявил, что для России единственной линией разграничения с Украиной является линия государственной границы.