Пушилин сообщил о регулярных обстрелах Красноармейска дронами ВСУ

Пушилин: ВСУ регулярно обстреливают кварталы Красноармейска с помощью дронов

Tекст: Вера Басилая

«Сегодня работал в Красноармейске. Ситуация в плане безопасности остается напряженной: противник применяет дроны и регулярно обстреливает кварталы. При этом в городе продолжают проживать наши граждане. Они никуда не уехали, остались в своих домах. Наша задача – обеспечить им поддержку по всем направлениям», – написал Пушилин в своем Max.

Глава республики добавил, что в Красноармейске продолжают оформлять паспорта, пенсии и пособия для жителей города и прибывающих с добропольского направления. Народный фронт и комендатура обеспечивают население гуманитарной помощью.

Российские войска освободили Красноармейск 1 декабря 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Денис Пушилин сообщил о планах восстановить здание филиала технического университета в Красноармейске.

В четверг военный эксперт Андрей Марочко заявил о подготовке российскими военнослужащими плацдарма для наступления у города.

В понедельник Пушилин сообщил о начале обхода Белозерского с западного фланга.