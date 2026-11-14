В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.5 комментариев
Пушилин сообщил о регулярных обстрелах Красноармейска дронами ВСУ
Пушилин: ВСУ регулярно обстреливают кварталы Красноармейска с помощью дронов
Украинские войска используют беспилотники для регулярных обстрелов жилых кварталов Красноармейска, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Сегодня работал в Красноармейске. Ситуация в плане безопасности остается напряженной: противник применяет дроны и регулярно обстреливает кварталы. При этом в городе продолжают проживать наши граждане. Они никуда не уехали, остались в своих домах. Наша задача – обеспечить им поддержку по всем направлениям», – написал Пушилин в своем Max.
Глава республики добавил, что в Красноармейске продолжают оформлять паспорта, пенсии и пособия для жителей города и прибывающих с добропольского направления. Народный фронт и комендатура обеспечивают население гуманитарной помощью.
Российские войска освободили Красноармейск 1 декабря 2025 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Денис Пушилин сообщил о планах восстановить здание филиала технического университета в Красноармейске.
В четверг военный эксперт Андрей Марочко заявил о подготовке российскими военнослужащими плацдарма для наступления у города.
В понедельник Пушилин сообщил о начале обхода Белозерского с западного фланга.