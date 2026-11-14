При взрыве автомобиля под Дамаском погибли два человека

Tекст: Вера Басилая

В пригороде Дамаска рядом с городом Джарамана взорвался заминированный автомобиль, жертвами стали два человека и еще двое получили ранения, передает РИА «Новости» со ссылкой на сирийский телеканал Al-Ekhbariya.

По данным телеканала, взрывное устройство было заложено в машине, находившейся неподалеку от завода по производству аккумуляторов. На место происшествия прибыли подразделения гражданской обороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце при взрыве автомобиля на шоссе Дамаск – Хомс погибли три гражданина Сирии.

До этого взрывное устройство сработало в пассажирском микроавтобусе в Джарамане. При взрыве недалеко от Дворца правосудия в центре Дамаска погибли четыре человека.