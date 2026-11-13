Ирак начал поставлять нефть в сирийский порт Банияс в обход Ормуза

Ирак начал поставлять от 120 тыс. до 150 тыс. баррелей нефти в порт Банияс

Tекст: Тимур Шайдуллин

Ирак начал транспортировку от 120 тыс. до 150 тыс. баррелей нефти в день в сирийский город-порт на берегу Средиземного моря, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.

«Этот шаг направлен на укрепление экономического сотрудничества между Багдадом и Дамаском, а также на диверсификацию маршрутов экспорта иракской нефти в направлении Средиземного моря», – заявил Насер.

В конце августа премьер-министр Ирака Али аз-Зейди сообщил о работе по поставкам нефти на рынок через Банияс и иорданский порт в Акабе. Багдад намерен использовать сирийский порт как альтернативу Ормузскому проливу для доставки нефти на мировой рынок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты объяснили проблемы поставок иракского сырья через Сирию.

В октябре Сирия и Ирак согласовали сухопутный маршрут для экспорта нефти в обход Ормузского пролива.

В августе Ирак и Иран приблизились к соглашению по бесперебойному проходу судов через Ормузский пролив.