В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.5 комментариев
Силы ПВО за день сбили 39 украинских дронов над десятью регионами России
Минобороны: ПВО перехватила 39 беспилотников ВСУ над десятью регионами России
Средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня уничтожили 39 украинских беспилотников над территориями десяти регионов, сообщило Министерство обороны.
С 8:00 до 20:00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских дронов над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской областей, Московского региона и Крыма, сообщает Минобороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство обороны сообщило об уничтожении 29 украинских беспилотников над пятью регионами России и двумя морями за минувшую ночь.
В четверг дежурные средства ПВО в течение дня уничтожили 76 украинских беспилотников над пятью регионами и акваторией Азовского моря. В тот же день губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении дронов в Каменске-Шахтинском и Чертковском районе.