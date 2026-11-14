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    Европейцев убедили отказаться от собственных армий
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    Монголия спешит построить ГЭС Эгийн-Гол на реке Эг – притоке Селенги, которая дает Байкалу около половины стока. Однако далеко не на все экологические вопросы пока есть ответы. И касаются они в первую очередь Байкала.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Как живое на Украине становится мертвым

    Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.

    15 комментариев
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Запад встал на путь переговоров

    Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.

    4 комментария
    14 ноября 2026, 08:35 • Новости дня

    Силы ПВО за ночь уничтожили 29 украинских дронов над регионами России

    Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 29 украинских дронов над регионами России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство обороны сообщило об уничтожении 29 украинских беспилотных летательных аппаратов над пятью регионами России и двумя морями за минувшую ночь.

    Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили атаку со стороны Украины, уничтожив в течение прошедшей ночи 29 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны.

    Удары противника были направлены на несколько субъектов страны. Дежурным силам ПВО удалось перехватить дроны над территориями Белгородской, Брянской, Тульской и Ростовской областей, а также над Московским регионом.

    Помимо поражения целей над материковой частью страны, вражеские воздушные объекты были нейтрализованы над акваториями Черного и Азовского морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российские силы противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотников.

    В четверг мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 31 дрона на подлете к столице.

     Министерство обороны отчиталось об уничтожении 76 беспилотников над пятью регионами России и акваторией Азовского моря.

    13 ноября 2026, 14:48 • Новости дня
    Песков: ВС России готовы разминировать дороги к Константиновке за пять дней
    Песков: ВС России готовы разминировать дороги к Константиновке за пять дней
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил Украине разминировать Константиновку, если Киев считает, что контролирует этот город.

    «Если же украинцы, как они утверждают, контролируют Константиновку, пусть они это сделают. Пусть они проведут разминирование», – заявил РИА «Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, российская сторона, которая фактически контролирует город, готова за пять дней разминировать все подъездные пути для проведения гуманитарной миссии.

    Напомним, накануне президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по опыту Алешек. Российский лидер подчеркнул, что Москва готова обеспечить безопасность операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Песков также призвал США и страны Европы сподвигнуть Киев на реализацию гуманитарной операции в Константиновке.

    В четверг военный эксперт Борис Рожин заявил об идеологическом ударе по Украине в случае признания потери города.

    В тот же день ранее президент Владимир Путин предложил поручить омбудсменам России и Украины организацию гуманитарной миссии в Константиновке.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2026, 17:44 • Новости дня
    Эксперт: Инициатива Путина по Константиновке поставила Киев в тупик

    Эксперт Онуфриенко: Ответ на инициативу Путина выдал потерю Киевом Константиновки

    Эксперт: Инициатива Путина по Константиновке поставила Киев в тупик
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Киев сейчас пытается найти любой повод отказаться от гуманитарной миссии в Константиновке и поэтому выдумывает нелепые отговорки. Согласие на ее проведение опровергнет заявления украинских властей о контроле над городом, а отказ покажет нежелание Банковой двигаться к дипломатическому решению конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. В пятницу Кремль ответил на возражения Киева о проведении гуманитарной операции в Константиновке.

    «После успешной гуманитарной миссии в Алешках было ясно, что Москва захочет повторить этот опыт в других населенных пунктах и, возможно, получит поддержку со стороны США», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко. По его оценке, предложив провести аналогичную миссию в Константиновке, Владимир Путин сделал безупречный ход.

    «Потерю этого города Киев не может признать уже несколько месяцев. Теперь же, после озвучивания российской инициативы, Украина утверждает, что Москва таким образом якобы пытается осуществить ротацию собственных сил. Но ведь сама подобная позиция прямо указывает на то, что не ВСУ контролируют Константиновку», – подчеркнул спикер.

    Также Банковая уверяет, что Москва якобы желает беспрепятственно доставить в город бронетехнику. «Однако эти процессы легко контролируются, что подтверждает, в частности, опыт мониторинга в Алешках. Вместе с тем прямой отказ Киева от гуманитарной миссии в Константиновке покажет нежелание Банковой двигаться к дипломатическому решению конфликта. Впрочем, в эту иллюзию и так верят далеко не все даже на Западе», – заметил аналитик.

    В итоге, указал Онуфриенко, Киев оказывается на распутье, когда не может ни согласиться с российским предложением, ни отказаться от него. «Ситуация вынуждает Банковую увиливать и прибегать к неубедительным отговоркам, которые свидетельствуют о том, что у них нет желания проводить эту гуманитарную акцию», – подчеркнул он.

    «К тому же, Владимир Зеленский находится в длительном турне по Европе. Очевидно, собственные политические и финансовые амбиции для него гораздо важнее жизней людей на тех территориях, которые Киев считает своими», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее Владимир Путин в ходе встречи со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по опыту Алешек. Он отметил, что Россия контролирует населенный пункт и готова обеспечить безопасность. Американская сторона одобрила инициативу.

    В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал не выдерживающими критки заявления киевских властей о том, что Россия может использовать гуманитарную миссию в Константиновке для переброски бронетехники. «Собственно говоря, если они считают, что мы это используем для ротации военных, тогда они соглашаются с тем, что мы контролируем Константиновку. А утверждение, что это будет использовано для переброски бронетехники, вообще не выдерживает никакой критики, потому что прекрасно видно со спутников, с дронов и с других средств наблюдений», – подчеркнул Песков.

    Представитель Кремля также обратил внимание, что российские военные готовы приступить к разминированию территории у города, на это потребуется пять дней. «Если же украинцы, как они утверждают, контролируют Константиновку, пусть они это сделают. Пусть они проведут разминирование», – заявил пресс-секретарь президента.

    По его словам, Москва рассчитывает, что гуманитарная миссия пройдет под руководством омбудсменов России и Украины и при мониторинге СМИ. Песков подчеркнул, что инициатива позволит эвакуировать мирное население из города.

    Миссия в Константиновке позволит продемонстрировать, под чьим реальным контролем находится город, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему отказ от гуманитарной акции невыгоден Киеву.

    Комментарии (7)
    13 ноября 2026, 18:18 • Видео
    Срочно! Евросоюз ищет адекватного

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

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    13 ноября 2026, 14:44 • Новости дня
    Царев назвал вероятных организаторов покушения на журналиста Заворотного

    Олег Царев: За взрывом машины Заворотного в Москве стоит СБУ или ГУР МО Украины

    Царев назвал вероятных организаторов покушения на журналиста Заворотного
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    При атаках на территории России украинские спецслужбы действуют не точечно, а пытаются организовать покушения на всех, до кого могут дотянуться. Затем Киев преподносит это в медиа как успех, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Рады Олег Царев. Ранее в Москве подорвали автомобиль Сергея Заворотного – бывшего пресс-секретаря экс-премьера Украины Николая Азарова и журналиста.

    «У меня нет сомнений в том, что за покушением на Сергея Заворотного стоят Служба безопасности Украины (СБУ) или Главное управление разведки (ГУР МО Украины)», – полагает Олег Царев, бывший депутат Верховной рады.

    По его словам, украинские спецслужбы действуют не точечно, а пытаются организовать покушения «на всех, до кого могут дотянуться». «С военной точки зрения подрыв Заворотного для Киева не имеет смысла. К тому же журналист уже несколько лет не занимался политикой. Кроме того, самого пострадавшего нельзя назвать широко известной фигурой. Но он связан с экс-премьером Украины Николаем Азаровым, и для противника этого достаточно», – заметил спикер.

    В подобных преступлениях Киев рассчитывает исключительно на медийный эффект, подчеркнул собеседник. «В украинском медиапространстве произошедшее подается как демонстрация возможностей спецслужб и предупреждение, что все, кого они считают врагами, будут убиты», – детализировал Царев.

    Помимо этого, продолжил он, такие преступления становятся важными пунктами в отчетах украинских служб о тратах бюджетов и эффективности сотрудников. «За подобные покушения руководители крупных подразделений СБУ и ГУР МО получают новые звания, премии и назначения», – добавил собеседник.

    Ранее на Кировоградской улице в районе Чертаново на юге Москвы произошел взрыв внедорожника Toyota Fortuner. Авто принадлежит журналисту-международнику Сергею Заворотному.

    Отмечается, что самодельное взрывное устройство было прикреплено на днище джипа со стороны водителя. Сдетонировала взрывчатка в момент движения. Заворотный серьезно пострадал, при этом после взрыва он смог самостоятельно выбраться из салона. Очевидцы происшествия услышали громкий хлопок, увидели искореженный автомобиль, бросились на помощь пострадавшему и вызвали скорую.

    По предварительным данным, мощность СВУ могла составить около 300 граммов, пишут в соцсетях. Сильнее всего пострадала именно водительская сторона. Устройство могли привести в действие дистанционно.

    Пострадавший получил осколочные ранения груди и спины, а также сильное повреждение ног. По неподтвержденным данным, Заворотный лишился руки, а также получил ушиб мозга, переломы ребер и открытый перелом правой голени.

    В канале Следственного комитета России в Max сообщается, что по факту взрыва автомобиля на улице Кировоградской возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. На месте происшествия работают сотрудники СК, прокуратуры, Росгвардии и спецслужб.

    Заворотный – публицист, кандидат исторических наук и специалист в медиа и политике. До 2004 года он работал в Госдуме, также состоял на государственных должностях на Украине, в том числе – был пресс-секретарем экс-премьер-министра Николая Азарова.

    В соавторстве с Алексеем Бердниковым он написал книгу «Янукович сдал. Госдеп принял. Как Россия потеряла Украину. Записки советника Николая Азарова». Заворотный в своих публикациях резко критиковал СБУ, обвиняя украинские спецслужбы в терроре и давлении на суды. Также он возглавлял информационный ресурс «Антифашист».

    Сейчас 72-летний Заворотный занимает должность директора центра информационных технологий Приморского ГАТУ. В последнее время у него были серьезные проблемы со здоровьем – у него отказывали почки, рассказали его знакомые. Это может оказать большую нагрузку на организм при лечении и усугубить его состояние.

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    13 ноября 2026, 14:42 • Новости дня
    Песков счел слова Киева о ротации войск признанием Украины о потере Константиновки

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления киевских властей о возможной ротации российских войск под видом гуманитарной миссии означают признание контроля Вооруженных сил России над Константиновкой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Если они считают, что мы используем для ротации военных, тогда они соглашаются с тем, что мы контролируем Константиновку», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    В четверг президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по опыту Алешек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и страны Европы сподвигнуть Киев на реализацию гуманитарной операции в Константиновке.

    В четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о согласии американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с предложением Владимира Путина распространить успешный опыт гуманитарной операции на Константиновку.

    Военный эксперт Борис Рожин указал на возможный идеологический удар по властям Украины в случае признания потери населенного пункта.

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    13 ноября 2026, 13:39 • Новости дня
    Кремль отверг заявления Киева о переброске бронетехники в Константиновку
    Кремль отверг заявления Киева о переброске бронетехники в Константиновку
    @ Арина Антонова/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заявления киевских властей, что Россия может использовать гуманитарную миссию в Константиновке для переброски бронетехники, не выдерживают критики, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Представители киевского режима накануне заявили, что российская сторона якобы намерена использовать гуманитарную миссию для передислокации, заброски бронетехники или ротации военных, передает ТАСС.

    «Собственно говоря, если они считают, что мы это используем для ротации военных, тогда они соглашаются с тем, что мы контролируем Константиновку. А утверждение, что это будет использовано для переброски бронетехники, вообще не выдерживает никакой критики, потому что прекрасно видно со спутников, с дронов и с других средств наблюдений», – подчеркнул Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер согласились с предложением президента России Владимира Путина распространить опыт гуманитарной операции на Константиновку.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил о возможности продемонстрировать реальный контроль над городом в ходе этой акции.

    Президент Владимир Путин предложил поручить омбудсменам России и Украины организацию гуманитарной миссии.

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    13 ноября 2026, 09:08 • Новости дня
    При атаках ВСУ на Белгородскую область погибли три человека
    При атаках ВСУ на Белгородскую область погибли три человека
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате 152 атак Вооруженных сил Украины на территорию Белгородской области за минувшие сутки погибли три человека, еще 14 получили ранения, сообщил губернатор региона Александр Шуваев.

    Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область более 150 раз за минувшие сутки, в результате чего погибли три человека, еще 14 мирных жителей получили ранения, сообщил губернатор Александр Шуваев в Max.

    «В Белгородском, Грайворонском и Шебекинском округах погибли три человека. Среди них – ребенок, 12-летняя девочка, которая скончалась от полученных травм из-за удара беспилотника по автомобилю», – написал он.

    Среди 14 пострадавших в Белгородском, Прохоровском и Шебекинском округах пятеро госпитализированы. Врачи делают все возможное для их выздоровления.

    Из 152 атак три были совершены с помощью артиллерии, еще в девяти случаях применялись взрывные устройства, сброшенные с БПЛА. Под удар попали 16 муниципалитетов области, включая Белгород. Кроме того, над территорией региона удалось сбить и подавить 298 украинских беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в районе поселка Комсомольский Белгородского округа при атаке украинского беспилотника на автомобиль погибла 12-летняя девочка.

    Ранее три мирных жителя погибли при ударе дрона по микроавтобусу в Белгородской области.

    Также в регионе один мирный житель погиб при 114 атаках ВСУ.

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    14 ноября 2026, 00:03 • Новости дня
    Евродепутаты массово покинули зал во время выступления Каллас

    Tекст: Антон Антонов

    Депутаты Европейского парламента массово покинули зал заседаний во время речи главы евродипломатии Каи Каллас о якобы депортации детей с Украины в Россию, сообщил евродепутат от Словакии Любош Блага.

    «Никто никаких детей не похищал. Русские эвакуировали детей из зон боевых действий. И в большинстве случаев речь шла о русских детях, ведь мы говорим о регионе Донбасса», – заявил Блага в Telegram.

    Он пояснил причину голосования против очередной антироссийской резолюции Европарламента. По словам депутата, документ лишь использует тему детей в интересах либеральной пропаганды и направлен на подавление сторонников мира в Европе. Блага добавил об ответственности авторов подобных инициатив за затягивание конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об отсутствии у Каллас перспектив стать переговорщиком от Европы из-за ее глупости.

    В прошлом месяце посольство России в Словакии опровергло заявления местных средств массовой информации о якобы депортации украинских детей.

    В сентябре Блага обвинил Каллас в превращении Европейского союза в военную машину.

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    13 ноября 2026, 13:09 • Новости дня
    При атаке ВСУ на предприятие в Самарской области погибли четыре человека

    Федорищев: При атаке ВСУ на предприятие в Самарской области погибли четверо

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате утренней атаки Вооруженных сил Украины на одно из промышленных предприятий Самарской области погибли четыре человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

    Промышленное предприятие на территории Самарской области подверглось удару со стороны украинских войск, сообщает губернатор региона.

    «Сегодня утром одно из промышленных предприятий региона было атаковано ВСУ. С прискорбием сообщаю, четыре человека – погибли. Это невосполнимая утрата. Приношу искренние слова соболезнования родным. Семьям будет оказана вся возможная поддержка», – заявил Федорищев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее один человек погиб при атаке Вооруженных сил Украины по территории Самарской области.

    Ранее Самарская область подверглась массированному налету беспилотников с пострадавшими.

    Промышленное предприятие в Самарской области попало под ракетный удар.

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    13 ноября 2026, 18:19 • Новости дня
    Хищение 256 млн рублей под видом помощи бойцам СВО раскрыли в Ростове-на-Дону

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Ростове-на-Дону задержаны шесть участников организованной группы, похитившие более 256 млн рублей через фиктивные документы об оказании помощи участникам специальной военной операции.

    С января 2024 года по ноябрь 2025 года злоумышленники изготовили 37 поддельных кассовых ордеров, оформленных как расходы на гуманитарную помощь военным. Эти документы использовались для снижения налогооблагаемой базы, сообщает Главное военное следственное управление СК в Max.

    Суд наложил арест на имущество и счета обвиняемых на сумму около 1 млрд рублей. Фигуранты дела уже признали вину и возместили ущерб государству, уплатив налоги на сумму свыше 256 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду суд в Москве приговорил создателя нелегальной платежной системы KiberPay Артема Тунина к четырем годам колонии за незаконный оборот средств платежей.

    В прошлом месяце следователи завершили расследование дела о хищении у Минобороны более 13 млрд рублей при строительстве по госконтрактам.

    В прошлом году полиция задержала 11 подозреваемых в хищении более 5,2 млн рублей у участников спецоперации в Новосибирске.

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    13 ноября 2026, 18:48 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз с оружием для ВСУ и подстанции в Сумской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы России с помощью беспилотников нанесли удары по сухогрузу с военными грузами для ВСУ под Одессой и электроподстанциям в Сумской области, сообщило Минобороны.

    Российские войска поразили беспилотниками объекты энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры Украины, сообщает Минобороны в Max. В ведомстве уточнили, что в Сумской области поражены электроподстанции, обеспечивавшие работу предприятий по выпуску беспилотников и логистических центров.

    Кроме того, поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее военные грузы в порт Черноморск, и два железнодорожных локомотива в Одесской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Минобороны заявило о новых ударах по украинской энергетической инфраструктуре и сухогрузу с оружием для ВСУ.

    Во вторник российские военные нанесли удары по четырем электроподстанциям и трем судам с военными грузами для ВСУ в Черном море.

    В понедельник Минобороны сообщило о продолжении ударов по объектам энергетики и судам с военными грузами на Украине.

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    13 ноября 2026, 13:36 • Новости дня
    ВС России за неделю освободили пять сел и поразили 15 сухогрузов

    Минобороны: ВС России за неделю освободили пять сел и поразили 15 сухогрузов

    ВС России за неделю освободили пять сел и поразили 15 сухогрузов
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России в период с 7 по 13 ноября взяли под контроль пять населенных пунктов, а также нанесли 14 массированных и групповых ударов по объектам военной промышленности Украины, сообщили в Министерстве обороны.

    За прошедшую неделю российские войска освободили населенные пункты Никольское в Сумской области, Котовка в Харьковской области, Шиловка в Донецкой народной республике, а также Васильковое и Воскресенка в Запорожской области, сообщило ведомство в Max.

    За неделю ВС России нанесли два массированных и 12 групповых ударов по военным и энергетическим объектам Украины. Кроме того, поражено 15 сухогрузов, доставлявших иностранное вооружение и технику для нужд ВСУ.

    В зоне ответственности группировок войск «Север», «Запад», «Юг», «Центр», «Восток» и «Днепр» украинские вооруженные формирования потеряли свыше 8 тыс. военнослужащих. Также уничтожены десятки единиц бронетехники, орудий полевой артиллерии и станций радиоэлектронной борьбы.

    Средства противовоздушной обороны сбили 18 управляемых авиабомб, четыре американские крылатые ракеты Rusty Dagger, четыре ракеты «Нептун», четыре снаряда HIMARS и более 6 тыс. беспилотников. Силы Черноморского флота уничтожили два украинских безэкипажных катера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу с вооружением для украинской армии.

    В среду беспилотники поразили три электроподстанции и судно с оружием в Черном море.

    Во вторник военные атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Черниговской области.

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    13 ноября 2026, 11:38 • Новости дня
    СК завел дело о теракте после гибели четырех человек от БПЛА под Волгоградом

    СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Волгоградскую область

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Следователи возбудили уголовное дело о теракте после атаки украинских дронов на Волгоградскую область, жертвами которой стали четыре человека, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

    «Главным следственным управлением Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) в связи с атакой украинских боевиков на территорию Волгоградской области», – заявила Петренко, передает Следственный комитет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу губернатор региона Андрей Бочаров сообщил о гибели четырех человек в результате атаки украинских беспилотников в Волгоградской области.

    В среду официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила о возбуждении уголовных дел о террористических актах из-за ударов беспилотников ВСУ по объектам в Смоленской области и ДНР.

    Ранее двое мужчин пострадали при украинской ракетной атаке на Волгоград.

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    14 ноября 2026, 01:33 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении системой ПВО беспилотников
    Собянин сообщил об уничтожении системой ПВО беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Система ПВО уничтожила три беспилотника, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Системой ПВО Минобороны сбиты три БПЛА», – сообщил мэр Москвы в Max.

    Сотрудники экстренных служб прибыли на место падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу БПЛА также атаковали Москву.

    В четверг силы ПВО тоже отразили атаку беспилотников на столицу.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    14 ноября 2026, 01:00 • Новости дня
    Песков: США пока не информировали Москву об итогах переговоров с Украиной

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон пока не сообщил Москве о результатах переговоров американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с руководством Украины в Дублине, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Пока нет», – приводит РИА «Новости» ответ Пескова на соответствующий вопрос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Белый дом положительно оценил результаты дипломатических усилий Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера по урегулированию конфликта на Украине.

    Кушнер сообщил о прогрессе на переговорах делегаций России и Украины и в дискуссиях с президентом России Владимиром Путиным и украинским руководством.

    Уиткофф и Кушнер рассказали лидерам стран ЕС об итогах встречи с Путиным.

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    14 ноября 2026, 00:53 • Новости дня
    Мужчина погиб в результате атаки БПЛА в Белгородской области
    Мужчина погиб в результате атаки БПЛА в Белгородской области
    @ Официальная страница министерства здравоохранения Белгородской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотник вооруженных сил Украины атаковал частный дом в поселке Пролетарский Ракитянского округа, в результате погиб мужчина и пострадал еще один человек, сообщает оперштаб Белгородской области.

    «Мужчина скончался на месте от полученных травм, не совместимых с жизнью», – сообщил региональный оперативный штаб в Max.

    Пострадавший получил ранение мягких тканей головы, медицинскую помощь ему оказали на месте, от транспортировки в стационар мужчина отказался.

    В результате детонации частный дом разрушился, после чего произошел пожар, который ликвидировали сотрудники МЧС.

    В четверг дрон ВСУ атаковал пенсионера на мопеде в Брянской области, водитель погиб, еще один мирный житель пострадал.

    В среду в Белгородской области при атаках украинских беспилотников погиб один мирный житель и еще двое получили ранения.

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