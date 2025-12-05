Задержаны 11 подозреваемых в хищении 5,2 млн рублей у участников СВО

МВД и ФСБ задержали 11 человек по делу о хищении 5,2 млн рублей у участников СВО

Tекст: Вера Басилая

Оперативники уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ задержали одиннадцать подозреваемых в хищении более 5,2 млн рублей у военнослужащих, убывших на СВО, сообщается в Telegram-канале Волк.

По словам Волк, с июля по октябрь этого года подозреваемые находили информацию о гражданах, которые собирались заключить контракт с Минобороны, и под разными предлогами склоняли их передать банковские карты или оформить доверенность для доступа к счетам. Поступления на счета военнослужащих присваивались злоумышленниками, ущерб превысил 5,2 млн рублей.

В ходе обысков у задержанных были изъяты банковские карты, мобильные телефоны, копии документов военнослужащих и другие доказательства причастности к преступлению. Для задержания использовалась поддержка Росгвардии.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для подозреваемых, а правоохранительные органы продолжают устанавливать все эпизоды незаконной деятельности и возможных соучастников.

Ранее МВД раскрыло популярные схемы мошенничества в отношении участников спецоперации на Украине.

Мошенники используют сайты-двойники благотворительных фондов для выманивания денег и данных у военнослужащих и их семей.

В Петербурге мошенники отправляли новобранцев в зону спецоперации обманным путем и присваивали себе их выплаты.