Наиболее живучей и в политической среде Украины, и среди экспертов является маниакальная убежденность в скором распаде России. Она присутствует там с 1992 года, более тридцати лет не сбывается, но ее повторяют вновь и вновь. Тогда как сама Украина давно распалась.0 комментариев
Задержаны 11 подозреваемых в хищении 5,2 млн рублей у участников СВО
МВД и ФСБ задержали 11 человек по делу о хищении 5,2 млн рублей у участников СВО
В Новосибирске 11 человек задержаны по подозрению в хищении более 5,2 млн рублей у военнослужащих, направленных на СВО, злоумышленники оформляли доверенности и завладевали их счетами, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Оперативники уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ задержали одиннадцать подозреваемых в хищении более 5,2 млн рублей у военнослужащих, убывших на СВО, сообщается в Telegram-канале Волк.
По словам Волк, с июля по октябрь этого года подозреваемые находили информацию о гражданах, которые собирались заключить контракт с Минобороны, и под разными предлогами склоняли их передать банковские карты или оформить доверенность для доступа к счетам. Поступления на счета военнослужащих присваивались злоумышленниками, ущерб превысил 5,2 млн рублей.
В ходе обысков у задержанных были изъяты банковские карты, мобильные телефоны, копии документов военнослужащих и другие доказательства причастности к преступлению. Для задержания использовалась поддержка Росгвардии.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для подозреваемых, а правоохранительные органы продолжают устанавливать все эпизоды незаконной деятельности и возможных соучастников.
Ранее МВД раскрыло популярные схемы мошенничества в отношении участников спецоперации на Украине.
Мошенники используют сайты-двойники благотворительных фондов для выманивания денег и данных у военнослужащих и их семей.
В Петербурге мошенники отправляли новобранцев в зону спецоперации обманным путем и присваивали себе их выплаты.