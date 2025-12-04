Макрон предложил ввести мораторий на удары по инфраструктуре Украины на зиму

Tекст: Дарья Григоренко

С соответствующей инициативой он выступил в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, которые прошли в Пекине, передает ТАСС.

На итоговой пресс-конференции Макрон подчеркнул: «Мы должны объединить усилия, чтобы в кратчайшие сроки добиться как минимум прекращения огня в форме моратория на удары, нацеленные на инфраструктуру, на грядущую зиму». Президент Франции также выразил надежду, что Китай поддержит эту инициативу.

Помимо этого, Макрон отметил, что конфликт на Украине представляет угрозу для европейской безопасности. Он призвал Пекин использовать свое влияние для содействия достижению прочного мира в соответствии с Уставом ООН и объединить усилия с Европой для сохранения стабильности и международного права.

Напомним, ЕС предложил очередной свой мирный план по украинскому урегулированию. Документ стал ответом на предложение Дональда Трампа и состоит из 24 пунктов. Текст подготовлен Британией, Германией и Францией.

Во вторник оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение объектам энергетической и газовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

Ранее жители Кривого Рога собрались на митинг у здания горсовета и перекрыли дороги, требуя изменить ситуацию с отключениями электричества. Министерство образования Украины предложило закрыть школы на зиму из-за постоянных отключений света и отсутствия отопления.