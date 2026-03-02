  • Новость часа«Дружественным огнем» в небе над Кувейтом сбили три американских истребителя
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какое наследство оставит Эрдоган, если уйдет

    Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский согласится на мир лишь при нескольких условиях

    До тех пор, пока у Зеленского будут инструменты сопротивления, будет стабильный тыл и сильный фронт, он будет продолжать войну и отказываться от любых сущностных переговоров с Россией.

    12 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему Иран не развалится, а США будет все равно

    Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.

    10 комментариев
    2 марта 2026, 13:34 • Справки

    Магнитные бури в марте 2026 года: точный прогноз по датам, опасные дни и влияние на самочувствие

    @ IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Март 2026 года обещает быть достаточно разнообразным с точки зрения геомагнитной обстановки. Согласно прогнозам лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, первый весенний месяц не должен принести метеозависимым людям экстремальных испытаний – сильных магнитных бурь высшего уровня не ожидается. Однако в течение месяца прогнозируются несколько периодов возбужденной магнитосферы (Kp 4), которые могут вызвать ухудшение самочувствия у чувствительных людей. Публикуем подробный календарь неблагоприятных и спокойных дней, а также рекомендации врачей, как пережить периоды геомагнитной нестабильности.

    Будут ли магнитные бури в марте 2026 года

    Сильных магнитных бурь (Kp 5 и выше) в марте, предварительно, не ожидается. Однако в течение месяца возможны периоды возбужденной магнитосферы (Kp 4), которые метеозависимые люди могут ощутить как ухудшение самочувствия. Важно понимать разницу между этими состояниями: при Kp 4 речь идет о повышенной активности, но не о полноценной буре.

    Для удобства восприятия приведем краткую шкалу Kp:

    • 0–3 – спокойная магнитосфера

    • 4 – возбужденная магнитосфера

    • 5 и выше – магнитная буря

    Неблагоприятные дни в марте 2026 года

    В марте ожидаются несколько периодов геомагнитной нестабильности. По данным NOAA, повышенная активность прогнозируется в следующие даты:

    • 5 марта – Kp 4

    • 6 марта – Kp 4

    • 10 марта – Kp 5 (слабая магнитная буря)

    • 14 марта – Kp 5 (слабая магнитная буря)

    • 15 марта – Kp 4

    • 16 марта – Kp 4

    • 19 марта – Kp 4

    • 20 марта – Kp 5 (слабая магнитная буря)

    • 21 марта – Kp 6 (умеренная магнитная буря)

    Согласно прогнозу лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии с 13 по 20 марта, а затем 23 и 24 марта.

    В такие дни возможны:

    • головные боли

    • скачки артериального давления

    • ухудшение сна

    • раздражительность и повышенная утомляемость

    Спокойные дни в марте 2026 года (Kp 2–3)

    Спокойная геомагнитная обстановка ожидается в следующие даты:

    • 2 марта – Kp 2

    • 3 марта – Kp 2

    • 4 марта – Kp 2

    • 7 марта – Kp 3

    • 8 марта – Kp 2

    • 9 марта – Kp 3

    • 11 марта – Kp 3

    • 12 марта – Kp 3

    • 13 марта – Kp 2

    • 17 марта – Kp 3

    • 18 марта – Kp 3

    • 22 марта – Kp 3

    • 25 марта – Kp 3

    • 26-29 марта – Kp 2

    В эти даты значимых геомагнитных колебаний не ожидается.

    Самые неблагоприятные периоды марта 2026

    Анализируя прогнозы, можно выделить несколько периодов, когда метеозависимым людям стоит быть особенно внимательными к своему самочувствию:

    • 5–6 марта – первый период возбужденной магнитосферы

    • 10 марта – слабая магнитная буря

    • 14 марта – слабая магнитная буря

    • 13–20 марта – самый продолжительный период нестабильности

    • 20 марта – слабая магнитная буря

    • 21 марта – умеренная магнитная буря (Kp 6) – самый мощный всплеск месяца

    • 23–24 марта – повторное усиление активности

    Особенно внимательными стоит быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и хроническими болезнями.

    Как магнитные колебания влияют на самочувствие

    Магнитная буря – это возмущение магнитного поля Земли, которое возникает, когда на Солнце случаются вспышки и выбросы плазмы. Поток заряженных частиц сталкивается с магнитосферой, вызывая ее колебания.

    В периоды геомагнитной активности у метеозависимых людей могут наблюдаться:

    • головная боль, головокружение, мигрени

    • скачки артериального давления

    • тахикардия, боли в области сердца

    • слабость, необъяснимая усталость

    • нарушения сна (бессонница или сонливость)

    • раздражительность, тревожность, снижение концентрации

    • обострение хронических заболеваний

    Кто в группе риска

    Наиболее восприимчивы к геомагнитным колебаниям:

    • люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями (гипертония, ишемическая болезнь сердца)

    • пожилые люди

    • люди с вегетососудистой дистонией (ВСД)

    • страдающие хроническими мигренями

    • метеозависимые люди

    Важно понимать, что магнитные бури не вызывают болезни, но они существенно усиливают уже имеющиеся симптомы.

    Что делать в неблагоприятные дни

    Кандидат медицинских наук, кардиолог Андрей Кондрахин дал рекомендации, как пережить периоды геомагнитной активности. «Нужно снизить нагрузки, больше отдыхать, если магнитная буря попадает на рабочий день, то проводим рабочий день спокойно, не перегружаемся какими-то серьезными перегрузками», – сообщал он. Врач также советует отказаться от кофе, алкоголя и курения в этот период.

    По словам Кондрахина, здоровые люди могут чувствовать некоторую усталость и дискомфорт, но симптомы не будут особо заметны. У людей с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистыми, возможны обострения.

    Общие рекомендации специалистов включают соблюдение режима сна: ночной отдых должен составлять не менее семи-восьми часов, причем ложиться желательно в одно и то же время, чтобы не сбивать циркадные ритмы. Физические нагрузки в такие дни лучше снизить – интенсивные тренировки в спортзале стоит заменить спокойными прогулками на свежем воздухе продолжительностью 20–30 минут, которые улучшат кислородный обмен и помогут сосудам работать мягче.

    Особое внимание врачи рекомендуют уделить питьевому режиму. Даже легкое обезвоживание способно усиливать головную боль и провоцировать перепады давления, поэтому в дни геомагнитных колебаний нужно выпивать не менее полутора-двух литров чистой воды небольшими порциями в течение дня. При этом категорически стоит отказаться от стимуляторов: кофе, крепкий чай, алкоголь и энергетические напитки создают дополнительную нагрузку на сосуды и могут усугубить симптомы метеозависимости.

    Людям с хроническими заболеваниями, особенно гипертоникам, необходимо регулярно измерять давление и всегда иметь под рукой препараты, назначенные лечащим врачом. Не менее важно следить за питанием – в неблагоприятные дни лучше избегать тяжелой жирной, жареной и острой пищи, отдавая предпочтение легким овощным блюдам, кашам и кисломолочным продуктам. Хороший эффект дает регулярное проветривание помещений: свежий воздух помогает нормализовать сосудистый тонус и улучшает общее самочувствие.

    Частые вопросы

    Когда самые сильные магнитные бури в марте 2026?
    По прогнозу NOAA, наиболее интенсивные периоды ожидаются 21 марта (Kp 6 – умеренная буря), а также 10, 14 и 20 марта (Kp 5 – слабые бури).

    Опасны ли Kp 4 для здоровья?
    Уровень Kp 4 считается возбужденной магнитосферой, но не магнитной бурей. Метеозависимые люди могут ощущать легкое недомогание, головные боли и усталость.

    Какие дни в марте будут самыми спокойными?
    Наиболее благоприятными будут 1-4, 8, 13 и 26-29 марта, когда прогнозируется Kp 2 – полностью спокойная магнитосфера.

    Можно ли заранее узнать о буре?
    Да, прогнозы публикуют лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и NOAA. Однако предсказать на 100% поведение Солнца невозможно, поэтому прогноз может меняться.

    Как долго длится геомагнитная активность?
    Периоды возбужденной магнитосферы могут продолжаться от нескольких часов до нескольких дней подряд. Самый продолжительный период в марте – с 13 по 20 марта.

    Так ждать ли магнитных бурь в марте 2026 года: главное

    Сильные магнитные бури в марте 2026 года не прогнозируются, однако в ряде дат ожидается возбужденная магнитосфера, которая может повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Наиболее неблагоприятные периоды придутся на 5-6, 10, 13-20, 21, 23-24 марта. Большая часть месяца пройдет спокойно – с 1 по 4, 8, 13 и с 26 по 29 марта. Метеозависимым стоит быть внимательнее в середине месяца, соблюдать рекомендации врачей и иметь под рукой необходимые лекарства.

    Российский бюджет выигрывает от конфликта вокруг Ирана

    Падение цен на нефть и крепкий рубль сильно бьют по доходам российского бюджета. При этом на первое повлиять Россия не в состоянии, а ослабление рубля не в ее интересах из-за влияния на инфляцию. Серьезно изменить ситуацию в нашу пользу способны только геополитические конфликты, и американский президент это обеспечивает. Подробности

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Почему Прибалтика все еще кормится торговлей с Россией

    Даже самые русофобские страны Прибалтики, как выясняется, продолжают и сегодня сохранять высокий уровень взаимной торговли с Россией. И это несмотря на то, что и политики, и местные националисты требуют от них прекратить любые торговые связи с «государством-агрессором». Как происходит сегодня эта торговля и почему в реальности Прибалтика не может от нее отказаться? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

