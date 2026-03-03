  • Новость часаЛавров заявил о полноценной войне на Ближнем Востоке
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Война с Ираном вызвана провалами Трампа

    Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Европа ополчилась на православие

    Безобразия в молдавском селе, где полиция не допускает верующих на богослужения, потому что власти отбирают храм, – только один из эпизодов широкой кампании европейских властей по давлению на Церковь.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какое наследство оставит Эрдоган, если уйдет

    Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.

    3 марта 2026, 13:24 • В мире

    Латвия оказалась бессильна перед искусственным интеллектом
    @ Jochen Tack/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Станислав Лещенко

    «Сколько раз так уже бывало в новейшей истории Латвии – сначала с помпой объявляют какой-нибудь громкий проект, а потом он по факту оборачивается пшиком». Такими словами эксперты комментируют очередной скандал: выяснилось, что широко разрекламированный Латвийский центр искусственного интеллекта оказался пустышкой. Как такое произошло?

    В Латвии уже много лет ищут некое стратегическое решение, которое позволило бы сделать эту бедную вымирающую страну процветающей. Этот гипотетический проект иносказательно называют «латышская Nokia», ибо перед глазами у латышей стоит пример финнов, которые смогли вывести свою экономику из кризиса 90-х благодаря инновационным идеям в сфере мобильной телефонии, воплотившимся в массовом производстве знаменитого телефона. И вот около года назад в Латвии заговорили о том, что скоро страна получит учреждение, которое выведет поиски «латышской Nokia» на новый уровень.

    В апреле прошлого года рижские СМИ с восторгом сообщили, что в городе приступил к работе Латвийский центр искусственного интеллекта (ЛЦИИ). В число его учредителей вошли министерства регионального развития, экономики, обороны, а также представители бизнеса и университетов.

    Тогда должностные лица на обещания не скупились: звучали прогнозы, что эта структура станет «двигателем, который выведет Латвию в глобальную технологическую элиту». Планировалось, что за пять лет государство сможет вложить в работу ЛЦИИ 500 млн евро. Амбиции били через край: концепция ЛЦИИ заключалась в «привлечении компаний и университетов мирового уровня, чтобы сделать Латвию самой конкурентоспособной страной в ЕС в области разработки приложений искусственного интеллекта».

    Предполагалось, что ЛЦИИ обеспечит Латвии столь бурное развитие искусственного интеллекта, что это со временем выведет республику на передовые позиции в здравоохранении и науке – например, в биотехнологиях, области генетических исследований, фармацевтике. Президент Латвии Эдгар Ринкевич выражал надежду, что со временем ЛЦИИ разовьется до учреждения мирового уровня, где будут работать лучшие на планете кадры.

    Одновременно парламент разработал «Закон об искусственном интеллекте». В этом документе указывается, что центр имеет право создавать так называемые тестовые «песочницы», где латвийские предприниматели смогут проверять, являются ли внедряемые ими ИИ-решения безопасными и этичными, соответствуют ли они требованиям о защите данных. Планировалось также, что центр будет предоставлять рекомендации, в том числе для улучшения работы органов госуправления.

    Налогоплательщикам обещали, что благодаря работе ЛЦИИ Латвия получит «стремительно развивающееся семейство технологий с потенциалом трансформации экономики, общества и среды во всех секторах и сферах деятельности». Был представлен следующий прожект: «Искусственный интеллект продвигает инновации, его применение повышает продуктивность, делая ее стратегическим приоритетом и в социально-экономическом контексте Латвии. ИИ поможет стране в государственном управлении, народном хозяйстве, сферах внутренней безопасности, обороны, образования, культуры, благосостояния, спорта, здоровья и других». А латвийское Министерство обороны решило в течение трех лет передать ЛЦИИ сумму в один миллион евро – чтобы там разработали решения по применению искусственного интеллекта в военной сфере.

    В апреле 2025 года глава службы информационных технологий Латвийского университета Эрик Эглитис заверял, что уже сейчас ИИ подает более умные советы по управлению государством, нежели политики-люди. «В прошлом году в Латвии было падение ВВП. Я спросил у ChatGPT и DeepSeek: что нужно делать стране с отрицательным показателем ВВП? Они мне ответили, что необходимо снижение налогов. В то же время от депутатов Сейма таких предложений что-то особо не раздается. Более того, неофициально уже известно, что после выборов начнут планировать повышение налогов…» – жаловался Эглитис.

    Ну, а поскольку латвийцы в массе своей терпеть не могут правящих политиков, считая их балластом на шее государства, то многие мечтали о том, что не за горами время, когда «этих дармоедов выгонят» и заменят их алгоритмами ИИ, которые всяко станут управлять страной лучше министров и депутатов. «В силу недостатка в нашей стране естественного интеллекта придется заменить его искусственным», – не без иронии писали латвийцы в соцсетях.

    Поскольку Латвия позиционирует главной своей целью выживание латышей и их языка, это нашло отражение и в миссии ЛЦИИ. Центру поставили весьма специфическую задачу: обеспечивать, чтобы новые технологии перешли на латышский язык.

    В законе об искусственном интеллекте прямо прописано, что нужно добиться «включения в системы искусственного интеллекта латышского языка и культурного наследия».  Государство объявило, что намерено воплотить проект по созданию систем распознавания латышского языка и синтеза латышской речи, написанию новых корпусов текста на латышском и развитию связанного с ним жестового языка. Общая цель таких действий выражена вполне однозначно: «Чтобы латышский язык полноценно существовал и развивался в цифровую эпоху, а латвийские компании и исследователи были лидерами в этой области для Европы».

    В итоге бравурные речи ушли в песок, не породив никакой отдачи. Быстро выяснилось, что никакой реальной работой ЛЦИИ не занимается.

    Уже почти год хваленый Центр искусственного интеллекта существует исключительно на бумаге. Его деятельность была организована по образцу незабвенной конторы «Рога и копыта» – проще говоря, это оказалась чистая фикция.

    Первым на это обратил внимание сам глава латвийского государства. «Практическая деятельность Центра искусственного интеллекта развивается слишком медленно», – еще в июле  2025 года заявлял президент Ринкевич. Он потребовал, чтобы центр немедленно начал реальную работу, подчеркнув, что дальнейшие задержки в столь важном деле недопустимы. «Это не формирует позитивного представления ни у местных, ни у зарубежных потенциальных партнеров», – негодующе сказал президент.

    Однако требование главы государства по факту оказалось саботировано – месяц проходил за месяцем, а ЛЦИИ, значившийся в официальных документах действующим учреждением, на деле продолжал оставаться только на бумаге. На днях результаты, достигнутые центром за первые одиннадцать месяцев его работы, обсуждали в Сейме. Глава парламентской комиссии по госуправлению и самоуправлениям Олег Буров, бывший мэр Риги, призвал задуматься о ликвидации ЛЦИИ.

    На заседании комиссии было прямо заявлено, что центр до сих пор не начал полноценной работы. Да и работать по факту некому,

    так как руководительница ЛЦИИ Гунта Пуце фактически является единственным сотрудником учреждения, никаких других сотрудников за без малого год нанять так и не удалось. Звучали предположения, что в Латвии просто нет достаточно квалифицированных специалистов по ИИ. Гунта Пуце, вызванная на заседание комиссии, сказала, что главное достижение ЛЦИИ за первый год его существования – подписание ряда «стратегических документов», а все это время формировалась «юридическая база учреждения».

    Комиссия приняла решение через два месяца вновь заслушать руководителя ЛЦИИ. И если через два месяца ничего к лучшему не изменится, дискредитировавшую себя контору по развитию ИИ в Латвии придется закрыть.

    Как сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Рева, это «очень латышская история»: подобное в Латвии происходило неоднократно.

    «Сколько раз так уже бывало в новейшей истории Латвии – сначала с помпой объявляют какой-нибудь громкий проект, а потом он по факту оборачивается пшиком,

    – говорит Рева. – Самый наглядный пример – железная "дорога в никуда" Rail Baltica, которую строят уже одиннадцать лет. Или национальная авиакомпания airBaltic, в которую закачали сотни миллионов евро, а она все равно дышит на ладан. Или проект внедрения в латвийской медицине системы "электронного здоровья", направленный, как выяснилось, только на освоение средств из структурных фондов ЕС – до простых жителей эта услуга так и не дошла. Или прошлогодняя история – в городе Екабпилсе задержали мэра и четверых его заместителей, расхитивших деньги из Европейского фонда регионального развития, отпущенные на строительство противопаводковой дамбы».

    С точки зрения политолога, в Латвии воцарилась система коллективной безответственности, когда никто ни за что по-настоящему не отвечает. «Единственное дело, которым все занимаются с подлинным энтузиазмом, – это гнобление местных русских», – говорит Рева. Столь же высокотехнологичная отрасль, как искусственный интеллект, оказалась крохотной Латвии просто не по зубам.

    Когда конфликт на Ближнем Востоке станет опасным для России

    Даже без официальной блокировки Ормузского пролива идет фактический срыв судоходства в регионе. А атаки по крупнейшему НПЗ Саудовской Аравии и инфраструктуре крупного поставщика СПГ – Катара создают еще больше проблем для поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Россия – чуть ли не единственная, кому ближневосточный конфликт сулит большую экономическую выгоду. Но только если ситуация не выйдет за грань управляемых рисков. Где находится эта грань между выгодой и ущербом? Подробности

    Россия готова стать точкой сборки для Персидского залива

    Страны Персидского залива, пустившие на свою территорию американские базы, оказались втянуты в конфликт с Тегераном после совместной атаки США и Израиля на Иран. В этой ситуации Россия готова заново наводить мосты между государствами Ближнего Востока. По мнению экспертов, Москва обладает необходимым дипломатическим капиталом, чтобы выступить посредником в регионе, оказавшемся в заложниках агрессивной политики Запада. Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Латвия оказалась бессильна перед искусственным интеллектом

    «Сколько раз так уже бывало в новейшей истории Латвии – сначала с помпой объявляют какой-нибудь громкий проект, а потом он по факту оборачивается пшиком». Такими словами эксперты комментируют очередной скандал: выяснилось, что широко разрекламированный Латвийский центр искусственного интеллекта оказался пустышкой. Как такое произошло? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • В чем тактика Ирана в войне с США

      Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

    • Япония стала новой надеждой Зеленского

      Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    • ЕС борется с Россией за роль третьей силы

      «Эта война определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. В кои-то веки он прав. И не случайно в этом признаются именно поляки.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Благовещение 2026: дата, смысл праздника, что можно и нельзя делать

      Православные 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников, символизирующий приход радостной вести о рождении Спасителя. День несет духовное значение, соединяет традиции православия и народные обычаи, а также открывает весенний сезон. В 2026 году верующие продолжают соблюдать литургии, традиции и приметы, при этом ориентируясь на рекомендации Церкви.

    • Весенний паводок 2026 в России: зоны подтопления, список регионов и защита частного дома

      Весенние паводки 2026 года и летние ливни усиливают риски подтопления частных домов. По прогнозам, весеннее половодье в ряде регионов России будет сложнее, чем в 2025 году. Разлив рек и подъем грунтовых вод могут повредить фундамент, отмостку и отделку. Разбираемся, как проверить участок на зону затопления, оценить риски паводка и заранее защитить дом дренажом и гидроизоляцией.

    • Магнитные бури в марте 2026 года: точный прогноз по датам, опасные дни и влияние на самочувствие

      Март 2026 года обещает быть достаточно разнообразным с точки зрения геомагнитной обстановки. Согласно прогнозам лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, первый весенний месяц не должен принести метеозависимым людям экстремальных испытаний – сильных магнитных бурь высшего уровня не ожидается. Однако в течение месяца прогнозируются несколько периодов возбужденной магнитосферы (Kp 4), которые могут вызвать ухудшение самочувствия у чувствительных людей. Публикуем подробный календарь неблагоприятных и спокойных дней, а также рекомендации врачей, как пережить периоды геомагнитной нестабильности.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

