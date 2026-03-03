Латвия оказалась бессильна перед искусственным интеллектом

Tекст: Станислав Лещенко

В Латвии уже много лет ищут некое стратегическое решение, которое позволило бы сделать эту бедную вымирающую страну процветающей. Этот гипотетический проект иносказательно называют «латышская Nokia», ибо перед глазами у латышей стоит пример финнов, которые смогли вывести свою экономику из кризиса 90-х благодаря инновационным идеям в сфере мобильной телефонии, воплотившимся в массовом производстве знаменитого телефона. И вот около года назад в Латвии заговорили о том, что скоро страна получит учреждение, которое выведет поиски «латышской Nokia» на новый уровень.

В апреле прошлого года рижские СМИ с восторгом сообщили, что в городе приступил к работе Латвийский центр искусственного интеллекта (ЛЦИИ). В число его учредителей вошли министерства регионального развития, экономики, обороны, а также представители бизнеса и университетов.

Тогда должностные лица на обещания не скупились: звучали прогнозы, что эта структура станет «двигателем, который выведет Латвию в глобальную технологическую элиту». Планировалось, что за пять лет государство сможет вложить в работу ЛЦИИ 500 млн евро. Амбиции били через край: концепция ЛЦИИ заключалась в «привлечении компаний и университетов мирового уровня, чтобы сделать Латвию самой конкурентоспособной страной в ЕС в области разработки приложений искусственного интеллекта».

Предполагалось, что ЛЦИИ обеспечит Латвии столь бурное развитие искусственного интеллекта, что это со временем выведет республику на передовые позиции в здравоохранении и науке – например, в биотехнологиях, области генетических исследований, фармацевтике. Президент Латвии Эдгар Ринкевич выражал надежду, что со временем ЛЦИИ разовьется до учреждения мирового уровня, где будут работать лучшие на планете кадры.

Одновременно парламент разработал «Закон об искусственном интеллекте». В этом документе указывается, что центр имеет право создавать так называемые тестовые «песочницы», где латвийские предприниматели смогут проверять, являются ли внедряемые ими ИИ-решения безопасными и этичными, соответствуют ли они требованиям о защите данных. Планировалось также, что центр будет предоставлять рекомендации, в том числе для улучшения работы органов госуправления.

Налогоплательщикам обещали, что благодаря работе ЛЦИИ Латвия получит «стремительно развивающееся семейство технологий с потенциалом трансформации экономики, общества и среды во всех секторах и сферах деятельности». Был представлен следующий прожект: «Искусственный интеллект продвигает инновации, его применение повышает продуктивность, делая ее стратегическим приоритетом и в социально-экономическом контексте Латвии. ИИ поможет стране в государственном управлении, народном хозяйстве, сферах внутренней безопасности, обороны, образования, культуры, благосостояния, спорта, здоровья и других». А латвийское Министерство обороны решило в течение трех лет передать ЛЦИИ сумму в один миллион евро – чтобы там разработали решения по применению искусственного интеллекта в военной сфере.

В апреле 2025 года глава службы информационных технологий Латвийского университета Эрик Эглитис заверял, что уже сейчас ИИ подает более умные советы по управлению государством, нежели политики-люди. «В прошлом году в Латвии было падение ВВП. Я спросил у ChatGPT и DeepSeek: что нужно делать стране с отрицательным показателем ВВП? Они мне ответили, что необходимо снижение налогов. В то же время от депутатов Сейма таких предложений что-то особо не раздается. Более того, неофициально уже известно, что после выборов начнут планировать повышение налогов…» – жаловался Эглитис.

Ну, а поскольку латвийцы в массе своей терпеть не могут правящих политиков, считая их балластом на шее государства, то многие мечтали о том, что не за горами время, когда «этих дармоедов выгонят» и заменят их алгоритмами ИИ, которые всяко станут управлять страной лучше министров и депутатов. «В силу недостатка в нашей стране естественного интеллекта придется заменить его искусственным», – не без иронии писали латвийцы в соцсетях.

Поскольку Латвия позиционирует главной своей целью выживание латышей и их языка, это нашло отражение и в миссии ЛЦИИ. Центру поставили весьма специфическую задачу: обеспечивать, чтобы новые технологии перешли на латышский язык.

В законе об искусственном интеллекте прямо прописано, что нужно добиться «включения в системы искусственного интеллекта латышского языка и культурного наследия». Государство объявило, что намерено воплотить проект по созданию систем распознавания латышского языка и синтеза латышской речи, написанию новых корпусов текста на латышском и развитию связанного с ним жестового языка. Общая цель таких действий выражена вполне однозначно: «Чтобы латышский язык полноценно существовал и развивался в цифровую эпоху, а латвийские компании и исследователи были лидерами в этой области для Европы».

В итоге бравурные речи ушли в песок, не породив никакой отдачи. Быстро выяснилось, что никакой реальной работой ЛЦИИ не занимается.

Уже почти год хваленый Центр искусственного интеллекта существует исключительно на бумаге. Его деятельность была организована по образцу незабвенной конторы «Рога и копыта» – проще говоря, это оказалась чистая фикция.

Первым на это обратил внимание сам глава латвийского государства. «Практическая деятельность Центра искусственного интеллекта развивается слишком медленно», – еще в июле 2025 года заявлял президент Ринкевич. Он потребовал, чтобы центр немедленно начал реальную работу, подчеркнув, что дальнейшие задержки в столь важном деле недопустимы. «Это не формирует позитивного представления ни у местных, ни у зарубежных потенциальных партнеров», – негодующе сказал президент.

Однако требование главы государства по факту оказалось саботировано – месяц проходил за месяцем, а ЛЦИИ, значившийся в официальных документах действующим учреждением, на деле продолжал оставаться только на бумаге. На днях результаты, достигнутые центром за первые одиннадцать месяцев его работы, обсуждали в Сейме. Глава парламентской комиссии по госуправлению и самоуправлениям Олег Буров, бывший мэр Риги, призвал задуматься о ликвидации ЛЦИИ.

На заседании комиссии было прямо заявлено, что центр до сих пор не начал полноценной работы. Да и работать по факту некому,

так как руководительница ЛЦИИ Гунта Пуце фактически является единственным сотрудником учреждения, никаких других сотрудников за без малого год нанять так и не удалось. Звучали предположения, что в Латвии просто нет достаточно квалифицированных специалистов по ИИ. Гунта Пуце, вызванная на заседание комиссии, сказала, что главное достижение ЛЦИИ за первый год его существования – подписание ряда «стратегических документов», а все это время формировалась «юридическая база учреждения».

Комиссия приняла решение через два месяца вновь заслушать руководителя ЛЦИИ. И если через два месяца ничего к лучшему не изменится, дискредитировавшую себя контору по развитию ИИ в Латвии придется закрыть.

Как сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Рева, это «очень латышская история»: подобное в Латвии происходило неоднократно.

«Сколько раз так уже бывало в новейшей истории Латвии – сначала с помпой объявляют какой-нибудь громкий проект, а потом он по факту оборачивается пшиком,

– говорит Рева. – Самый наглядный пример – железная "дорога в никуда" Rail Baltica, которую строят уже одиннадцать лет. Или национальная авиакомпания airBaltic, в которую закачали сотни миллионов евро, а она все равно дышит на ладан. Или проект внедрения в латвийской медицине системы "электронного здоровья", направленный, как выяснилось, только на освоение средств из структурных фондов ЕС – до простых жителей эта услуга так и не дошла. Или прошлогодняя история – в городе Екабпилсе задержали мэра и четверых его заместителей, расхитивших деньги из Европейского фонда регионального развития, отпущенные на строительство противопаводковой дамбы».

С точки зрения политолога, в Латвии воцарилась система коллективной безответственности, когда никто ни за что по-настоящему не отвечает. «Единственное дело, которым все занимаются с подлинным энтузиазмом, – это гнобление местных русских», – говорит Рева. Столь же высокотехнологичная отрасль, как искусственный интеллект, оказалась крохотной Латвии просто не по зубам.