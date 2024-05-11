Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.17 комментариев
Врач рассказал, как пережить магнитную бурю
Кардиолог Андрей Кондрахин дал рекомендации, как пережить магнитную бурю
Кандидат медицинских наук, кардиолог Андрей Кондрахин дал рекомендации, как пережить магнитную бурю, которая ожидается в субботу.
«Нужно снизить нагрузки, больше отдыхать, если (магнитная буря} попадает на рабочий день, то проводим рабочий день спокойно, не перегружаемся какими-то серьезными перегрузками», – передает слова Кондрахина ТАСС.
Врач также советует отказаться от кофе, алкоголя и курения в этот период.
По его словам, здоровые люди могут чувствовать некоторую усталость и дискомфорт, но симптомы не будут особо заметны.
У людей с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистыми, возможны обострения.
Накануне Лабораториz солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщила, что впервые за 20 лет на Земле может произойти магнитная буря высшего уровня