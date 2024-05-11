Врач рассказал, как пережить магнитную бурю

Кардиолог Андрей Кондрахин дал рекомендации, как пережить магнитную бурю

Tекст: Денис Тельманов

«Нужно снизить нагрузки, больше отдыхать, если (магнитная буря} попадает на рабочий день, то проводим рабочий день спокойно, не перегружаемся какими-то серьезными перегрузками», – передает слова Кондрахина ТАСС.



Врач также советует отказаться от кофе, алкоголя и курения в этот период.

По его словам, здоровые люди могут чувствовать некоторую усталость и дискомфорт, но симптомы не будут особо заметны.

У людей с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистыми, возможны обострения.

Накануне Лабораториz солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщила, что впервые за 20 лет на Земле может произойти магнитная буря высшего уровня