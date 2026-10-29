Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.7 комментариев
Собянин: В сторону Московского региона летели 613 дронов
В ночь на четверг средства противовоздушной обороны нейтрализовали большую часть из 613 летевших в сторону Московского региона беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В период с 20.30 мск 28 октября по 07.00 мск 29 октября в направлении Московского региона летели 613 беспилотных летательных аппаратов, указал глава города в Max.
По его словам, большая часть аппаратов была нейтрализована силами ПВО Минобороны на дальних подступах. Непосредственно на подлете к Москве был уничтожен 231 беспилотник.
До этого на подлете к городу сбили 45 беспилотников.
Еще раньше в четверг на подлете к Москве сбили 74 беспилотника.