Собянин: В сторону Московского региона летели 613 дронов

Tекст: Алексей Дегтярёв

В период с 20.30 мск 28 октября по 07.00 мск 29 октября в направлении Московского региона летели 613 беспилотных летательных аппаратов, указал глава города в Max.

По его словам, большая часть аппаратов была нейтрализована силами ПВО Минобороны на дальних подступах. Непосредственно на подлете к Москве был уничтожен 231 беспилотник.

До этого на подлете к городу сбили 45 беспилотников.

Еще раньше в четверг на подлете к Москве сбили 74 беспилотника.