Лантратова: В Алешках идет разминирование для доставки гуманитарной помощи

Tекст: Валерия Городецкая

«В Алешках идет разминирование маршрутов для доставки гуманитарной помощи и выезда мирных жителей», – написала Лантратова в своем канале в мессенджере Max.

Она отметила, что подготовка гуманитарной миссии продолжается совместно с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом при координации первой леди США Мелании Трамп. Сейчас усилия сосредоточены на обеспечении безопасности дорог для эвакуации людей.

Лантратова подчеркнула, что режим прекращения огня, действующий с 27 октября, соблюдается обеими сторонами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник первая леди США Мелания Трамп сообщила о расширении зоны прекращения огня в районе Алешек для обеспечения безопасного прохода гуманитарных конвоев.

В субботу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила об одновременном установлении режима тишины со стороны Киева и Москвы.

В пятницу Белый дом сообщил о достижении договоренности между Россией и Украиной о локальном перемирии в Алешках при посредничестве Мелании Трамп.