Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Лантратова: В Алешках идет разминирование для доставки гуманитарной помощи
В Алешках приступили к разминированию маршрутов для доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
«В Алешках идет разминирование маршрутов для доставки гуманитарной помощи и выезда мирных жителей», – написала Лантратова в своем канале в мессенджере Max.
Она отметила, что подготовка гуманитарной миссии продолжается совместно с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом при координации первой леди США Мелании Трамп. Сейчас усилия сосредоточены на обеспечении безопасности дорог для эвакуации людей.
Лантратова подчеркнула, что режим прекращения огня, действующий с 27 октября, соблюдается обеими сторонами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник первая леди США Мелания Трамп сообщила о расширении зоны прекращения огня в районе Алешек для обеспечения безопасного прохода гуманитарных конвоев.
В субботу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила об одновременном установлении режима тишины со стороны Киева и Москвы.
В пятницу Белый дом сообщил о достижении договоренности между Россией и Украиной о локальном перемирии в Алешках при посредничестве Мелании Трамп.