Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.2 комментария
Путин посетил выставку «Платформа суверенного развития» на саммите в Москве
Президент Владимир Путин вместе с главами делегаций стран-участниц третьего саммита Россия – Африка ознакомился с экспозицией выставки «Платформа суверенного развития».
Гостям третьего саммита продемонстрировали перспективные отечественные наработки в области энергетики и природных ресурсов, продовольствия и фармацевтики, цифровой и финансовой инфраструктуры, а также в сфере подготовки кадров и анализа данных, передает РИА «Новости».
Выставочная экспозиция была разделена на девять секторов. В их число вошли такие направления, как «Продовольственная безопасность и доступ к воде», «Финансы для развития и инвестиций», «Государственное управление и сервисы», «Автономные системы», «Связанность и логистика», а также «Доступная энергия и энергетическая безопасность».
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28 и 29 октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин открыл серию мероприятий в рамках третьего саммита Россия – Африка в Москве.
Глава Минприроды Александр Козлов предложил африканским государствам сотрудничать в сферах геологического картирования, лабораторного анализа руды и подготовки кадров.
Президент Владимир Путин назвал образование главным направлением сотрудничества между Россией и африканскими странами.