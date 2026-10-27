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Президент Бурунди прибыл в Москву для участия в саммите Россия – Африка
Президент Бурунди Ндайишимийе прибыл в Москву на саммит Россия – Африка
Президент Республики Бурунди Эварист Ндайишимийе прилетел в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка пройдут в Москве 28–29 октября, передает РИА «Новости».
В четверг Владимир Путин проведет ряд двусторонних встреч с африканскими лидерами, в том числе с президентом Бурунди.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент Владимир Путин и Эварист Ндайишимийе выступят на первом пленарном заседании третьего саммита Россия – Африка в Москве.
В тот же день помощник президента анонсировал торжественный прием от имени Путина в Грановитой палате Кремля 28 октября.