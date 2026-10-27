Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.0 комментариев
Президент Ирана прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Президент Ирана Пезешкиан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Это будет первая из серии двусторонних встреч главы российского государства с иностранными лидерами на полях восьмого саммита ФСЭГ, сообщил Кремль в Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Москву для участия в саммите Форума стран – экспортеров газа.
На прошлой неделе Масуд Пезешкиан заявил о намерении посетить саммит в Москве и встретиться с президентом Владимиром Путиным.
В начале месяца пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об обсуждении лидерами России, Азербайджана и Ирана вопросов взаимодействия в различных отраслях.