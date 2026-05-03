В Пермском крае вагоны сошли с рельсов после столкновения с локомотивом
Четыре грузовых вагона сошли с рельсов после столкновения с маневровым локомотивом у станции Углеуральская в Пермском крае, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Инцидент произошёл третьего мая на путях Свердловской железной дороги в результате неконтролируемого движения семи грузовых вагонов, передает РИА «Новости».
По информации следственного управления на транспорте, столкновение привело к сходу с рельсов четырёх вагонов и повреждению подвижного состава. В ведомстве отметили: «Следователи выясняют обстоятельства железнодорожного инцидента».
Жертв и пострадавших нет. В настоящее время продолжаются работы по восстановлению железнодорожных путей, проводится проверка по статье 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 3 апреля 2026 года в Ульяновской области с рельсов сошли вагоны пассажирского поезда Челябинск – Москва.
Следственный комитет назвал ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна предварительной причиной аварии.