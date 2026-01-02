Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.2 комментария
Депутат Рады рассказал о ссоре Зеленского с Будановым из-за Ермака
Депутат Рады Железняк рассказал о ссоре Зеленского с Будановым из-за Ермака
Депутат Рады Ярослав Железняк рассказал о конфликте между Владимиром Зеленским и главой ГУР Украины Кириллом Будановым (в России внесен в перечень террористов и экстремистов), произошедшем несколько месяцев назад из-за обвинений в адрес Андрея Ермака.
По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, около полугода назад между Зеленским и Будановым произошел резкий разговор из-за экс-главы офиса президента Андрея Ермака, передает ТАСС.
Депутат заявил, что причиной стали публикации в европейских СМИ, где Ермака обвиняли в коррупции и усложнении переговорного процесса.
Железняк отметил, что Ермак убедил главу киевского режима в якобы причастности Буданова к этим публикациям, настаивая на увольнении главы ГУР и заявляя о его работе на политических оппонентов. В этот момент Зеленский лично позвонил Буданову и на повышенных тонах высказал претензии. Буданов тогда сохранил пост, но его влияние, по мнению депутата, заметно ослабло.
Железняк также напомнил, что после конфликта предпринимались неоднократные попытки заменить Буданова на другого кандидата из СБУ или Службы внешней разведки. Он предположил, что новый глава офиса Зеленского не забудет подобных ситуаций.
На новость о предложении Зеленского назначить Буданова новым главой офиса прозвучали и иные комментарии: депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) разместил в своем телеграм-канале фотографию замка с надписью «Ермак», намекнув на возможное заключение экс-главы офиса, а Железняк предположил, что Ермака ожидают трудные времена.
Ранее Владимир Зеленский предложил начальнику Главного управления разведки министерства обороны Кириллу Буданову занять пост главы офиса президента Украины.
Кирилл Буданов принял предложение Зеленского возглавить его офис.
Украинские силовики начали масштабную кампанию по ослаблению позиций Зеленского. После ухода Андрея Ермака с поста руководителя офиса Зеленского все его советники и помощники, включая Сергея Лещенко, лишились своих должностей.
Андрей Ермак, несмотря на увольнение, сохранил не менее десяти должностей в аппарате правительства Украины.