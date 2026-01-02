Накопительная пенсия 2026: что такое, как получить и кому положена

Накопительная пенсия – это ежемесячная денежная выплата, которая формируется из пенсионных накоплений гражданина и выплачивается дополнительно к страховой пенсии. В отличие от страховой части, накопительная пенсия представляет собой реальные деньги на индивидуальном счете, которые можно получить единовременно, унаследовать или передать правопреемникам.

Как формировалась накопительная пенсия

С 2002 года в России действовала система, при которой работодатели перечисляли страховые взносы за сотрудников в Пенсионный фонд (сейчас – Социальный фонд России). Часть этих взносов направлялась на формирование накопительной пенсии.

Периоды формирования накоплений:

2002–2004 годы – накопительная пенсия формировалась у мужчин 1953–1966 годов рождения и женщин 1957–1966 годов рождения. Работодатели перечисляли 2% от фонда оплаты труда на накопительную часть.

2002–2013 годы – накопительная пенсия формировалась у граждан 1967 года рождения и моложе. На накопительную часть направлялось от 2 до 6% от фонда оплаты труда.

С 2014 года – формирование накопительной пенсии за счет страховых взносов работодателей приостановлено («заморозка»). Все взносы направляются на страховую пенсию. Однако ранее накопленные средства сохраняются и продолжают приносить инвестиционный доход.

У кого есть накопительная пенсия

Накопительная пенсия может быть сформирована у следующих категорий граждан:

По умолчанию (за счет взносов работодателя):

Мужчины 1953–1966 годов рождения – если официально работали в 2002–2004 годах.

Женщины 1957–1966 годов рождения – если официально работали в 2002–2004 годах.

Граждане 1967 года рождения и моложе – если официально работали в 2002–2013 годах.

Дополнительно накопления могут быть у тех, кто:

Участвовал в программе государственного софинансирования пенсии (2008–2014 годы).

Направил материнский капитал на формирование накопительной пенсии.

Самостоятельно делал добровольные взносы в Пенсионный фонд.

Накопительной пенсии нет, если:

Вы начали работать после 2014 года (взносы на накопительную часть не перечислялись).

Работали до 2014 года, но неофициально (работодатель не платил взносы).

Родились раньше 1953 года (мужчины) или 1957 года (женщины) и не участвовали в добровольных программах.

Отличия накопительной пенсии от страховой

Параметр Страховая пенсия Накопительная пенсия Форма учета Пенсионные баллы (ИПК) Реальные деньги на счете Индексация По правилам государства За счет инвестиционного дохода Возраст получения 58 лет (женщины), 63 года (мужчины) в 2025 году 55 лет (женщины), 60 лет (мужчины) Наследование Не наследуется Наследуется (с ограничениями) Единовременная выплата Невозможна Возможна при соблюдении условий Страхование Нет До 2,8 млн рублей от АСВ

Где хранятся пенсионные накопления

Пенсионные накопления могут находиться:

В Социальном фонде России (СФР) – если вы не переводили накопления в негосударственный пенсионный фонд. Управление средствами осуществляет государственная управляющая компания «ВЭБ.РФ» (Внешэкономбанк).

В негосударственном пенсионном фонде (НПФ) – если вы заключали договор об обязательном пенсионном страховании с НПФ и переводили туда свои накопления.

По данным Банка России на декабрь 2025 года, в реестре значатся 32 НПФ с лицензией, из них 24 участвуют в системе гарантирования прав застрахованных лиц.

Как узнать сумму накоплений и где они хранятся

Через портал госуслуг:

Войдите в личный кабинет. В поисковой строке введите «Извещение о состоянии лицевого счета в СФР». Нажмите «Получить выписку», затем «Заказать выписку». Через несколько минут извещение появится в разделе «Уведомления».

Выписка содержит информацию о сумме накоплений, страховщике (СФР или НПФ), страховом стаже и пенсионных баллах.

На сайте СФР (sfr.gov.ru):

1. Зайдите в личный кабинет (авторизация через «Госуслуги»).

2. Раздел «Управление средствами пенсионных накоплений».

3. Закажите справку о состоянии индивидуального лицевого счета.

Лично в отделении СФР или МФЦ:

Возьмите паспорт и СНИЛС.

Заполните заявление о представлении выписки.

Выписку выдадут в течение одного рабочего дня.

В негосударственном пенсионном фонде: Если накопления в НПФ, информация на «Госуслугах» может быть неполной. Обратитесь напрямую в НПФ – на сайт фонда или в офис с паспортом и СНИЛС.

Через банки-партнеры: Некоторые банки (например, Сбербанк, ВТБ) позволяют заказать выписку о пенсионных накоплениях через интернет-банк или мобильное приложение при наличии регистрации на «Госуслугах».

Условия назначения накопительной пенсии

Для получения накопительной пенсии необходимо одновременное соблюдение условий:

1. Достижение возраста:

55 лет – для женщин;

60 лет – для мужчин.

Это «старый» пенсионный возраст, который сохранился для накопительной пенсии, несмотря на повышение возраста выхода на страховую пенсию.

2. Наличие права на страховую пенсию по старости:

минимальный страховой стаж – 15 лет (в 2025 году);

минимальное количество пенсионных баллов (ИПК) – 30 баллов (в 2025 году);

3. Наличие пенсионных накоплений на счете.

Кто может получить накопительную пенсию в 2025 году:

женщины 1970 года рождения (достигшие 55 лет);

мужчины 1965 года рождения (достигшие 60 лет);

лица, имеющие право на досрочную пенсию (при соблюдении соответствующих условий).

В 2026 году:

женщины 1971 года рождения;

мужчины 1966 года рождения.

Виды выплат накопительной пенсии

Существует три способа получения пенсионных накоплений:

1. Единовременная выплата

Вся сумма накоплений выплачивается сразу одним платежом.

Условия назначения (с 1 июля 2024 года действуют новые правила):

Единовременная выплата назначается, если расчетный размер ежемесячной накопительной пенсии составляет 10% и менее от федерального прожиточного минимума пенсионера.

Расчет:

Прожиточный минимум пенсионера в 2025 году – 15 250 рублей.

10% от ПМП = 1525 рублей.

Период дожития в 2025 году – 270 месяцев.

Если ваши накопления, разделенные на 270 месяцев, дают сумму 1525 рублей или меньше, вы получите все деньги единовременно.

Пороговая сумма накоплений для единовременной выплаты в 2025 году: 1525х270 = 411 750 рублей.

Если на вашем счете 411 750 рублей или меньше – вы получите всю сумму сразу.

Единовременную выплату также могут получить:

Лица, не приобретшие право на страховую пенсию (недостаточно стажа или баллов).

Получатели пенсии по инвалидности или по случаю потери кормильца, не имеющие права на страховую пенсию по старости.

2. Срочная пенсионная выплата

Накопления выплачиваются ежемесячно в течение выбранного срока – не менее 10 лет (120 месяцев).

Кто может получить:

участники программы государственного софинансирования пенсии;

женщины, направившие материнский капитал на накопительную пенсию;

граждане, делавшие добровольные взносы.

Расчет размера выплаты: Сумма накоплений / Выбранный срок (в месяцах).

Пример: 290 000 рублей / 120 месяцев = 2417 рублей в месяц.

3. Пожизненная (бессрочная) накопительная пенсия

Накопления выплачиваются ежемесячно пожизненно.

Условия назначения:

Размер накопительной пенсии составляет более 10% от прожиточного минимума пенсионера.

Накопления превышают пороговую сумму (в 2025 году – более 411 750 рублей).

Расчет размера выплаты: Сумма накоплений / Ожидаемый период выплаты

Ожидаемый период выплаты (период дожития) устанавливается Правительством РФ:

В 2024 году – 264 месяца.

В 2025 году – 270 месяцев (22,5 года).

Пример: 500 000 рублей / 270 месяцев = 1852 рубля в месяц.

Как оформить выплату накопительной пенсии

Если накопления в СФР:

Через «Госуслуги»:

Войдите в личный кабинет. Найдите услугу «Назначение накопительной пенсии». Заполните заявление и отправьте.

На сайте СФР:

Зайдите в личный кабинет на sfr.gov.ru. Раздел «Пенсии» – «Подать заявление о назначении пенсии». Выберите вид выплаты и заполните заявление.

Лично:

Обратитесь в клиентскую службу СФР или МФЦ.

Возьмите паспорт и СНИЛС.

Заполните заявление о назначении выплаты.

Если накопления в НПФ:

Обратитесь в негосударственный пенсионный фонд, где хранятся ваши накопления. Подайте заявление через личный кабинет на сайте НПФ или в офисе фонда. Предоставьте паспорт и СНИЛС.

Сроки рассмотрения:

Единовременная выплата – до одного месяца.

Срочная и пожизненная выплата – до 10 рабочих дней.

Сроки выплаты:

Единовременная – не позднее двух месяцев со дня принятия решения.

Срочная и пожизненная – ежемесячно с месяца, следующего за месяцем обращения.

Повторная единовременная выплата

Если вам уже выплачивали накопительную пенсию единовременно, вы можете обратиться за повторной выплатой не ранее чем через пять лет. За это время на счете могут накопиться новые средства за счет инвестиционного дохода.

Наследование накопительной пенсии

Накопительная пенсия – единственный вид пенсии, который можно передать по наследству (правопреемникам).

Когда накопления выплачиваются правопреемникам:

Смерть до назначения выплат – все накопления выплачиваются правопреемникам. Смерть после назначения срочной выплаты – правопреемники получают остаток невыплаченных средств. Смерть после назначения единовременной выплаты, но до ее получения – сумма выплачивается правопреемникам.

Когда накопления НЕ выплачиваются:

Если была назначена пожизненная (бессрочная) накопительная пенсия – остаток средств правопреемникам не выплачивается.

Кто является правопреемником:

По заявлению: гражданин может заранее определить правопреемников, подав заявление в СФР или НПФ. Правопреемником может быть любое лицо.

По закону (если заявление не оформлено):

первая очередь: дети (в том числе усыновленные), супруг, родители;

вторая очередь: братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.

Выплата родственникам одной очереди осуществляется в равных долях.

Порядок получения накоплений правопреемниками:

Обратиться в СФР или НПФ в течение шести месяцев со дня смерти застрахованного лица. Предоставить документы:

паспорт правопреемника;

свидетельство о смерти;

документы, подтверждающие родство (свидетельство о рождении, браке и т. д.);

СНИЛС умершего (при наличии).

Дождаться решения о выплате.

Сроки выплаты: не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия решения.

Пропуск срока обращения: если шестимесячный срок пропущен, его можно восстановить в судебном порядке при наличии уважительных причин.

Особые правила для средств материнского капитала: если женщина направила материнский капитал на накопительную пенсию и умерла, эти средства выплачиваются:

отцу (усыновителю) ребенка;

при его отсутствии – несовершеннолетним детям или совершеннолетним детям до 23 лет, обучающимся очно.

Гарантии сохранности накоплений

Страхование Агентством по страхованию вкладов (АСВ):

Пенсионные накопления застрахованы государством на сумму до 2,8 млн рублей. При банкротстве или аннулировании лицензии НПФ возмещению подлежат:

взносы на накопительную пенсию;

инвестиционный доход по ним.

Список НПФ, участвующих в системе гарантирования, можно проверить на сайте АСВ или Банка России.

Гарантия безубыточности:

НПФ обязаны обеспечить сохранность накоплений по итогам каждого периода фиксинга (каждые пять лет). Если инвестиционный доход был отрицательным, фонд компенсирует убытки из собственных средств.

Как увеличить накопительную пенсию

1. Выбор НПФ с высокой доходностью.

Вы можете перевести накопления из СФР в НПФ или из одного НПФ в другой. НПФ инвестируют средства в акции, облигации и другие инструменты, что может обеспечить более высокую доходность.

По данным Банка России, средневзвешенная доходность пенсионных накоплений НПФ за три квартала 2025 года составила 13,1% годовых.

Важно: При досрочном переходе (чаще чем раз в пять лет) можно потерять инвестиционный доход. Рекомендуется делать срочный переход – он осуществляется через пять лет после подачи заявления, но без потери дохода.

2. Перевод накоплений в программу долгосрочных сбережений (ПДС).

С 2024 года действует программа долгосрочных сбережений, в которую можно перевести пенсионные накопления. Это позволяет:

получить государственное софинансирование до 36 000 рублей в год;

оформить налоговый вычет до 88 000 рублей в год;

гибко распоряжаться накоплениями.

3. Материнский капитал.

Женщины могут направить средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии. До выхода на пенсию эти средства можно отозвать и использовать на другие цели (жилье, образование детей).

Частые вопросы

Индексируется ли накопительная пенсия?

Нет, накопительная пенсия не индексируется государством. Она растет только за счет инвестиционного дохода, который начисляет СФР или НПФ.

Можно ли получить накопительную пенсию до достижения 55/60 лет?

Да, если вы имеете право на досрочную страховую пенсию (педагоги, медработники, работники вредных производств и др.), право на накопительную пенсию также возникает досрочно.

Что будет с накоплениями, если я не обращусь за выплатой?

Накопления продолжат храниться на вашем счете и приносить инвестиционный доход. Вы можете обратиться за выплатой в любое время после возникновения права.

Облагается ли накопительная пенсия налогом?

Сами выплаты накопительной пенсии НДФЛ не облагаются. Однако инвестиционный доход при досрочном расторжении договора с НПФ может облагаться налогом.

Выплаты правопреемникам облагаются налогом?

Нет, средства пенсионных накоплений, выплачиваемые правопреемникам умершего, налогом не облагаются.