Володин сообщил об обновлении правил выдачи пособий многодетным семьям
С 2026 года семьи с тремя и более детьми смогут получать ежемесячные выплаты автоматически, в беззаявительном порядке, если соответствуют новым условиям по доходу и гражданству, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Правительственный закон о расширении поддержки многодетных семей был принят Госдумой во втором и третьем чтениях, передает РИА «Новости».
Закон предусматривает, что с начала 2026 года ежемесячное пособие на детей будет назначаться в беззаявительном порядке для всех, кто уже получает эту выплату.
Вячеслав Володин уточнил, что для получения пособия необходимо прожить в России не менее пяти лет в статусе гражданина.
По его словам, ранее существовали условия, по которым назначалось пособие, однако граждане просили их скорректировать, чтобы сохранять выплаты при небольшом росте дохода. Новый закон закрепляет положение о том, что ежемесячное пособие будет сохраняться, если среднедушевой доход семьи превышает прожиточный минимум в регионе не более чем на 10%.
«Теперь законом предусмотрено сохранение ежемесячного пособия многодетным семьям в связи с рождением и воспитанием детей, если их среднедушевой доход превышает величину прожиточного минимума в регионе не более чем на 10%», – сообщил он Telegram-канале.
По оценке правительства, по новому правилу выплаты будут назначены на более чем 231 тысячу детей.
