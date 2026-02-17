В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.6 комментариев
Захарова предложила Варшаве послушать оперу «Иван Сусанин» вместо репараций
В ответ на польские требования о репарациях официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично предложила Варшаве видеозапись оперы Глинки «Иван Сусанин» («Жизнь за царя») об исторических событиях 1613 года, связанных с польским походом на Москву.
Захарова заявила, что в качестве репарации Россия может предоставить ссылку на видео оперы Михаила Глинки «Иван Сусанин», передает ТАСС.
Содержание оперы связано с событиями 1613 года, когда польское войско совершило поход на Москву. Произведение Глинки известно как «Жизнь за царя» и рассказывает о самоотверженности русского крестьянина, который спас страну от иностранного вторжения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша готовит иск против России с требованием так называемых «репараций» за последствия «советского господства» в стране.