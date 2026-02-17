В Петербурге запланировали строительство четырех трамвайных линий

Tекст: Елизавета Шишкова

Соглашение о развитии трамвайной сети подписали «Горэлектротранс» и группа компаний «Нацпроектстрой». В рамках соглашения планируется строительство четырех новых трамвайных маршрутов в южной части Петербурга, общая длина которых составит не менее 41 км, сообщает ТАСС.

Врио директора «Горэлектротранса» Константин Шостак заявил: «Город взял курс на развитие комфортного, современного, экологически чистого, быстрого, пассажироемкого городского транспорта – трамвая, который является признаком комфортных и благополучных городов».

Строительство новых линий станет крупнейшим проектом в новейшей истории города и охватит направления вдоль Софийской улицы до Колпино, вдоль Южной широтной магистрали, Волхонского шоссе, а также до города-спутника «Южный».

Заместитель гендиректора «Нацпроектстроя» Дмитрий Болотский отметил, что необходимые для подачи на частные инвестиционные инициативы документы планируют подготовить в 2026 году, а приступить к реализации проекта – с 2027 года. Также стороны договорились о совместной подготовке и обмене информацией для организации строительства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр транспорта Андрей Никитин заявил, что полномасштабные строительные работы на высокоскоростной магистрали Москва – Петербург начнутся в 2026 году с пилотного участка Зеленоград – Тверь. Вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что к 2045 году в России планируют создать сеть ВСМ протяженностью 4,5 тыс. километров.