В Национальном центре «Россия» завершилась программа по госуправлению для бизнеса

Tекст: Елизавета Шишкова

Итоговый день образовательной программы «Основы российской государственности» для сотрудников крупнейших российских компаний состоялся в Национальном центре «Россия», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Образовательная инициатива реализована при поддержке Народного фронта и направлена на развитие общественно-политических компетенций в корпоративном секторе в преддверии избирательной кампании 2026 года.

В мероприятии приняли участие представители 47 ведущих компаний, в том числе Транснефть, Газпром, Ростех, Россети и РЖД. Общее число слушателей превысило 1 500 человек из 88 регионов России, включая новые субъекты, столичный регион и промышленные центры. Формат финального дня включал пленарную дискуссию с участием представителей высших органов государственной власти и экспертного сообщества.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил: «Партия «Единая Россия» собирает все запросы граждан и превращает их в конкретные решения. Все это отражено в ведущем предвыборном документе – в «Народной программе». В период пандемии партия обеспечивала волонтерскую помощь, помогала развозить продукты тем, кто не мог этого сделать, заботилась о пожилых людях. С первых дней СВО партия развернула свою гуманитарную миссию, которая объединила желающих помочь фронту, обеспечила создание единой системы социальной поддержки бойцов и их семей. С 2022 года принято 154 специальных закона, посвященных участникам СВО. Реализация действующей народной программы практически завершена».

Вице-премьер Денис Мантуров выделил технологическое развитие, акцентируя внимание на успехах в станкостроении, производстве промышленных роботов и развитии ключевых отраслей. Он отметил, что с 2022 года выпуск станков увеличился почти втрое, а российские компании осваивают новые высокотехнологичные направления. Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин подчеркнул, что российские цифровые платформы укрепляют свое присутствие на мировом рынке.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила о стабильности и развитии избирательной системы страны, несмотря на внешние вызовы. Сопредседатель Центрального штаба Народного фронта Алексей Комиссаров отметил высокий уровень подготовки слушателей и их интерес к вопросам санкций и развития промышленности. Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов и другие представители бизнеса подчеркнули важность образовательных программ для укрепления связей между государством и корпоративным сектором.