Военные выступают в школах перед детьми – это очень нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может безнаказанно оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.0 комментариев
Экс-главу НКР Арутюняна приговорили к пожизненному сроку в Азербайджане
Азербайджанский суд признал виновным бывшего президента Нагорно-Карабахской республики Араика Арутюняна сразу по ряду статей, его приговорили к пожизненному заключению.
Высшая судебная инстанция Азербайджана признала Арутюняна виновным и назначила ему пожизненный срок, передает ТАСС со ссылкой на местную прессу.
Процесс над бывшим руководством региона проходил в Бакинском военном суде.
Аналогичное наказание получили экс-министр обороны непризнанного образования Левон Мнацаканян и бывший заместитель командующего армянскими силами Давид Манукян.
Следствие предъявило им обвинения по множеству статей уголовного кодекса.
В перечень преступлений вошли планирование и ведение агрессивной войны, терроризм, геноцид и наемничество. Также осужденным вменили создание преступного сообщества и нарушение норм международного гуманитарного права.
Напомним, Азербайджан предъявил обвинения бывшим лидерам непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Под суд отдали троих бывших президентов НКР – Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и Араика Арутюняна.