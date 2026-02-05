Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.3 комментария
Bild: Автомобиль кортежа Мерца попал в аварию по пути в аэропорт Эр-Рияда
Один из микроавтобусов, перевозивших делегацию канцлера Германии Фридриха Мерца к аэропорту Эр-Рияда, попал в аварию за 2,7 километра до терминала, однако никто не пострадал, сообщил таблоид Bild.
Один из автомобилей кортежа, сопровождавшего канцлера Германии Фридриха Мерца в аэропорт Эр-Рияда, попал в аварию на пути в аэропорт, передает «РИА Новости» со ссылкой на таблоид Bild.
Микроавтобус делегации оказался на разделительной полосе за 2,7 км до аэропорта из-за разрыва шин, столкновения с другими машинами удалось избежать. Никто из пассажиров не пострадал.
Посольство Германии сразу проинформировали о случившемся. Мерцу, его советникам и членам делегации пришлось полчаса ждать в правительственном самолете, пока остальных доставляли другим транспортом.
Согласно источнику, задержка в расписании канцлера составила менее 15 минут благодаря оперативным действиям экипажа самолета и местным службам. В итоге Мерц прибыл в Доху, где встретился с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани, а также принял участие в деловом обмене и обеде с эмиром Катара.
Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц начал поездку по странам Персидского залива с целью заключить новые энергетические и деловые соглашения на фоне роста зависимости от США. Мерц также отправился с делегацией для обсуждения диверсификации поставок СПГ и снижения зависимости от американских поставок газа.